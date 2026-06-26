Турция - США 26 июня обзор матча
Дата публикации: 26-06-2026
Турция
3 : 2
США
Составы команд
Турция
США
|23
|вр
|Угурджан Чакыр
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|15
|зщ
|Озан Кабак
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
|2
|зщ
|Зеки Челик
84'
|8
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Салих Озджан
|6
|пз
|Оркун Кёкчю
88'
|11
|нп
|Кенан Йылдыз
84'
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
90+1'
|24
|нп
|Огуз Айдын
90+1'
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
84'
|26
|пз
|Джан Узун
84'
|22
|пз
|Каан Айхан
88'
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
90+1'
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
90+1'
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|23
|зщ
|Джозеф Скалли
76'
|22
|зщ
|Марк Маккензи
|6
|зщ
|Остон Трасти
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|7
|пз
|Джованни Рейна
76'
|14
|пз
|Себастьян Берхалтер
|21
|пз
|Тимоти Веа
58'
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
86'
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
76'
|9
|нп
|Рикардо Пепи
|10
|нп
|Кристиан Пулишич
58'
|2
|зщ
|Серджино Дест
76'
|16
|зщ
|Алекс Фримен
76'
|26
|нп
|Алекс Сендехас
76'
|17
|пз
|Малик Тилльман
86'
Запасные
|1
|вр
|Мерт Гюнок
|12
|вр
|Алтай Байындыр
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|25
|зщ
|Самет Акайдын
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|9
|нп
|Дениз Гюль
|19
|нп
|Юнус Акгюн
|24
|вр
|Мэтт Фриз
|25
|вр
|Крис Брейди
|3
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|13
|зщ
|Тим Рим
|4
|пз
|Тайлер Адамс
|18
|нп
|Макс Арфстен
|19
|нп
|Хаджи Райт
|20
|нп
|Фоларин Балогун
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Маурисио Почеттино
Голы
Остон Трасти
Себастьян Берхалтер
0:1
3'
Арда Гюлер
Барыш Алпер Йылмаз
1:1
10'
Оркун Кёкчю
Эрен Эльмалы
2:1
31'
Себастьян Берхалтер
2:2
49'
Каан Айхан
3:2
90+8'
Наказания
Себастьян Берхалтер
19'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Турция - США, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.