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Турция - США 26 июня обзор матча

Дата публикации: 26-06-2026
Турция
Турция
3 : 2
США
США
Составы команд
Турция
США
23ТурцияврУгурджан Чакыр
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
15ТурциязщОзан Кабак
13ТурциязщЭрен Эльмалы
2ТурциязщЗеки Челик
84'
8ТурцияпзАрда Гюлер
5ТурцияпзСалих Озджан
6ТурцияпзОркун Кёкчю
88'
11ТурциянпКенан Йылдыз
84'
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
90+1'
24ТурциянпОгуз Айдын
90+1'
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
84'
26ТурцияпзДжан Узун
84'
22ТурцияпзКаан Айхан
88'
18ТурциязщМерт Мюльдюр
90+1'
17ТурциянпИрфан Кахведжи
90+1'
1СШАврМэтт Тёрнер
23СШАзщДжозеф Скалли
76'
22СШАзщМарк Маккензи
6СШАзщОстон Трасти
12СШАзщМайлз Робинсон
7СШАпзДжованни Рейна
76'
14СШАпзСебастьян Берхалтер
21СШАпзТимоти Веа
58'
8СШАпзУэстон Маккенни
86'
11СШАпзБренден Ааронсон
76'
9СШАнпРикардо Пепи
10СШАнпКристиан Пулишич
58'
2СШАзщСерджино Дест
76'
16СШАзщАлекс Фримен
76'
26СШАнпАлекс Сендехас
76'
17СШАпзМалик Тилльман
86'
Запасные
1ТурцияврМерт Гюнок
12ТурцияврАлтай Байындыр
3ТурциязщМерих Демирал
20ТурциязщФерди Кадыоглу
25ТурциязщСамет Акайдын
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
7ТурциянпКерем Актюркоглу
9ТурциянпДениз Гюль
19ТурциянпЮнус Акгюн
24СШАврМэтт Фриз
25СШАврКрис Брейди
3СШАзщКрис Ричардс
5СШАзщЭнтони Робинсон
13СШАзщТим Рим
4СШАпзТайлер Адамс
18СШАнпМакс Арфстен
19СШАнпХаджи Райт
20СШАнпФоларин Балогун
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
АргентинаМаурисио Почеттино
Голы
Остон Трасти
Себастьян Берхалтер
0:1
3'
Арда Гюлер
Барыш Алпер Йылмаз
1:1
10'
Оркун Кёкчю
Эрен Эльмалы
2:1
31'
Себастьян Берхалтер
2:2
49'
Каан Айхан
3:2
90+8'
Наказания
Себастьян Берхалтер
19'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Турция - США, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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