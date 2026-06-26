Турция - США 26 июня обзор матча Дата публикации: 26-06-2026 Турция 3 : 2 США Составы команд Турция США 23 вр Угурджан Чакыр 14 зщ Абдюлькерим Бардакджи 15 зщ Озан Кабак 13 зщ Эрен Эльмалы 2 зщ Зеки Челик 84' 8 пз Арда Гюлер 5 пз Салих Озджан 6 пз Оркун Кёкчю 88' 11 нп Кенан Йылдыз 84' 21 нп Барыш Алпер Йылмаз 90+1' 24 нп Огуз Айдын 90+1' 4 зщ Чаглар Сёюнджю 84' 26 пз Джан Узун 84' 22 пз Каан Айхан 88' 18 зщ Мерт Мюльдюр 90+1' 17 нп Ирфан Кахведжи 90+1' 1 вр Мэтт Тёрнер 23 зщ Джозеф Скалли 76' 22 зщ Марк Маккензи 6 зщ Остон Трасти 12 зщ Майлз Робинсон 7 пз Джованни Рейна 76' 14 пз Себастьян Берхалтер 21 пз Тимоти Веа 58' 8 пз Уэстон Маккенни 86' 11 пз Бренден Ааронсон 76' 9 нп Рикардо Пепи 10 нп Кристиан Пулишич 58' 2 зщ Серджино Дест 76' 16 зщ Алекс Фримен 76' 26 нп Алекс Сендехас 76' 17 пз Малик Тилльман 86' Запасные 1 вр Мерт Гюнок 12 вр Алтай Байындыр 3 зщ Мерих Демирал 20 зщ Ферди Кадыоглу 25 зщ Самет Акайдын 10 пз Хакан Чалханоглу 16 пз Исмаиль Юксек 7 нп Керем Актюркоглу 9 нп Дениз Гюль 19 нп Юнус Акгюн 24 вр Мэтт Фриз 25 вр Крис Брейди 3 зщ Крис Ричардс 5 зщ Энтони Робинсон 13 зщ Тим Рим 4 пз Тайлер Адамс 18 нп Макс Арфстен 19 нп Хаджи Райт 20 нп Фоларин Балогун Главные тренеры Винченцо Монтелла Маурисио Почеттино Голы Остон Трасти Себастьян Берхалтер 0:1 3' Арда Гюлер Барыш Алпер Йылмаз 1:1 10' Оркун Кёкчю Эрен Эльмалы 2:1 31' Себастьян Берхалтер 2:2 49' Каан Айхан 3:2 90+8' Наказания Себастьян Берхалтер 19'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Турция - США, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.