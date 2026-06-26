Тунис - Нидерланды 26 июня обзор матча
Дата публикации: 26-06-2026
Тунис
1 : 3
Нидерланды
Составы команд
Тунис
Нидерланды
|16
|вр
|Аймен Дамен
|20
|зщ
|Ян Валери
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Али Абди
|21
|зщ
|Амин Бен Хамида
67'
|25
|пз
|Анис Слимане
67'
|10
|пз
|Ханнибал Межбри
|17
|пз
|Эллиес Скири
|13
|пз
|Рани Хедира
67'
|9
|нп
|Хазем Мастури
90'
|11
|нп
|Исмаэль Гарби
75'
|15
|пз
|Хадж Махмуд
67'
|12
|пз
|Мортада Бен Уаннес
67'
|7
|нп
|Элиас Ашури
67'
|19
|нп
|Фирас Шауат
75'
|26
|пз
|Себастьян Тунекти
90'
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|8
|пз
|Райан Гравенберх
|21
|пз
|Френки де Йонг
72'
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
72'
|19
|нп
|Брайан Бробби
77'
|11
|нп
|Коди Гакпо
84'
|18
|нп
|Дониэлл Мален
72'
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
72'
|7
|пз
|Джастин Клюйверт
72'
|24
|нп
|Крисенсио Саммервилл
72'
|10
|нп
|Мемфис Депай
77'
|17
|нп
|Ноа Ланг
84'
Запасные
|1
|вр
|Абдельмухиб Шамах
|22
|вр
|Сабри Бен Хессен
|4
|зщ
|Омар Рекик
|6
|зщ
|Дилан Бронн
|24
|зщ
|Раэд Шихауи
|14
|пз
|Халил Айяри
|8
|нп
|Элиас Саад
|18
|нп
|Райан Эллуми
|13
|вр
|Робин Руфс
|23
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|12
|зщ
|Матс Виффер
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|25
|зщ
|Йоррел Хато
|3
|пз
|Мартен де Рон
|16
|пз
|Гус Тиль
|26
|пз
|Квинтен Тимбер
|9
|нп
|Ваут Вегорст
Главные тренеры
|Эрве Ренар
|Рональд Куман
Голы
Эллиес Скири
0:1
3'
Брайан Бробби
Вирджил ван Дейк
0:2
7'
Хазем Мастури
Ханнибал Межбри
1:2
54'
Ян Паул ван Хекке
Тейани Рейндерс
1:3
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тунис - Нидерланды, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.