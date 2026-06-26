Тунис - Нидерланды 26 июня обзор матча Дата публикации: 26-06-2026 Тунис 1 : 3 Нидерланды Составы команд Тунис Нидерланды 16 вр Аймен Дамен 20 зщ Ян Валери 3 зщ Монтассар Тальби 2 зщ Али Абди 21 зщ Амин Бен Хамида 67' 25 пз Анис Слимане 67' 10 пз Ханнибал Межбри 17 пз Эллиес Скири 13 пз Рани Хедира 67' 9 нп Хазем Мастури 90' 11 нп Исмаэль Гарби 75' 15 пз Хадж Махмуд 67' 12 пз Мортада Бен Уаннес 67' 7 нп Элиас Ашури 67' 19 нп Фирас Шауат 75' 26 пз Себастьян Тунекти 90' 1 вр Барт Вербрюгген 22 зщ Дензел Думфрис 6 зщ Ян Паул ван Хекке 4 зщ Вирджил ван Дейк 5 зщ Натан Аке 8 пз Райан Гравенберх 21 пз Френки де Йонг 72' 14 пз Тейани Рейндерс 72' 19 нп Брайан Бробби 77' 11 нп Коди Гакпо 84' 18 нп Дониэлл Мален 72' 20 пз Тён Копмейнерс 72' 7 пз Джастин Клюйверт 72' 24 нп Крисенсио Саммервилл 72' 10 нп Мемфис Депай 77' 17 нп Ноа Ланг 84' Запасные 1 вр Абдельмухиб Шамах 22 вр Сабри Бен Хессен 4 зщ Омар Рекик 6 зщ Дилан Бронн 24 зщ Раэд Шихауи 14 пз Халил Айяри 8 нп Элиас Саад 18 нп Райан Эллуми 13 вр Робин Руфс 23 вр Марк Флеккен 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 12 зщ Матс Виффер 15 зщ Микки ван де Вен 25 зщ Йоррел Хато 3 пз Мартен де Рон 16 пз Гус Тиль 26 пз Квинтен Тимбер 9 нп Ваут Вегорст Главные тренеры Эрве Ренар Рональд Куман Голы Эллиес Скири 0:1 3' Брайан Бробби Вирджил ван Дейк 0:2 7' Хазем Мастури Ханнибал Межбри 1:2 54' Ян Паул ван Хекке Тейани Рейндерс 1:3 62'

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