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Тунис - Нидерланды 26 июня обзор матча

Дата публикации: 26-06-2026
Тунис
Тунис
1 : 3
Нидерланды
Нидерланды
Составы команд
Тунис
Нидерланды
16ТунисврАймен Дамен
20ТунисзщЯн Валери
3ТунисзщМонтассар Тальби
2ТунисзщАли Абди
21ТунисзщАмин Бен Хамида
67'
25ТуниспзАнис Слимане
67'
10ТуниспзХаннибал Межбри
17ТуниспзЭллиес Скири
13ТуниспзРани Хедира
67'
9ТуниснпХазем Мастури
90'
11ТуниснпИсмаэль Гарби
75'
15ТуниспзХадж Махмуд
67'
12ТуниспзМортада Бен Уаннес
67'
7ТуниснпЭлиас Ашури
67'
19ТуниснпФирас Шауат
75'
26ТуниспзСебастьян Тунекти
90'
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
6НидерландызщЯн Паул ван Хекке
4НидерландызщВирджил ван Дейк
5НидерландызщНатан Аке
8НидерландыпзРайан Гравенберх
21НидерландыпзФренки де Йонг
72'
14НидерландыпзТейани Рейндерс
72'
19НидерландынпБрайан Бробби
77'
11НидерландынпКоди Гакпо
84'
18НидерландынпДониэлл Мален
72'
20НидерландыпзТён Копмейнерс
72'
7НидерландыпзДжастин Клюйверт
72'
24НидерландынпКрисенсио Саммервилл
72'
10НидерландынпМемфис Депай
77'
17НидерландынпНоа Ланг
84'
Запасные
1ТунисврАбдельмухиб Шамах
22ТунисврСабри Бен Хессен
4ТунисзщОмар Рекик
6ТунисзщДилан Бронн
24ТунисзщРаэд Шихауи
14ТуниспзХалил Айяри
8ТуниснпЭлиас Саад
18ТуниснпРайан Эллуми
13НидерландыврРобин Руфс
23НидерландыврМарк Флеккен
2НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
12НидерландызщМатс Виффер
15НидерландызщМикки ван де Вен
25НидерландызщЙоррел Хато
3НидерландыпзМартен де Рон
16НидерландыпзГус Тиль
26НидерландыпзКвинтен Тимбер
9НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
ФранцияЭрве Ренар
НидерландыРональд Куман
Голы
Эллиес Скири
0:1
3'
Брайан Бробби
Вирджил ван Дейк
0:2
7'
Хазем Мастури
Ханнибал Межбри
1:2
54'
Ян Паул ван Хекке
Тейани Рейндерс
1:3
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Тунис - Нидерланды, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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