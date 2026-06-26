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Парагвай - Австралия 26 июня обзор матча

Дата публикации: 26-06-2026
Парагвай
Парагвай
0 : 0
Австралия
Австралия
Составы команд
Парагвай
Австралия
12ПарагвайврОрландо Хиль
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
15ПарагвайзщГуставо Гомес
3ПарагвайзщОмар Альдерете
84'
2ПарагвайзщГуставо Веласкес
26ПарагвайзщАлександро Майдана
46'
14ПарагвайпзАндрес Кубас
8ПарагвайпзДиего Гомес
90+2'
23ПарагвайпзМатиас Галарса
90+2'
19ПарагвайпзХулио Энсисо
21ПарагвайнпГабриэль Авалос
67'
11Парагвайпз Маурисио
46'
18ПарагвайнпАлекс Арсе
67'
13ПарагвайзщХосе Канале
84'
6ПарагвайзщХуниор Алонсо
90+2'
16ПарагвайпзДамьян Бобадилья
90+2'
18АвстралияврПатрик Бич
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
19АвстралиязщГарри Суттар
5АвстралиязщДжордан Бос
25АвстралиязщЛукас Херрингтон
16АвстралиязщАзиз Бехич
8АвстралияпзКоннор Меткалф
13АвстралияпзЭйден О'Нил
22АвстралияпзДжексон Ирвайн
84'
20АвстралияпзКристиан Вольпато
58'
17АвстралиянпНестори Иранкунда
84'
10АвстралияпзАйдин Хрустич
58'
24АвстралияпзПол Окон-Энгстлер
84'
26АвстралиянпТете Йенги
84'
Запасные
1ПарагвайврРоберто Фернандес
22ПарагвайврГастон Ольвейра
5ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
20ПарагвайпзБрайан Охеда
17Парагвайпз Каку
7ПарагвайнпРамон Соса
24ПарагвайнпГуставо Кабальеро
9ПарагвайнпАнтонио Санабрия
25ПарагвайнпИсидро Питта
1АвстралияврМэтью Райан
12АвстралияврПол Иззо
2АвстралиязщМилош Дегенек
6АвстралиязщДжейсон Джерия
21АвстралиязщКэмерон Бургесс
15АвстралияпзКай Трюин
14АвстралияпзКэмми Девлин
9АвстралиянпМохамед Туре
11АвстралиянпАвер Мабиль
23АвстралиянпНишан Велупиллай
Главные тренеры
АргентинаГуставо Альфаро
АвстралияТони Попович
Наказания
Джексон Ирвайн
46'
Диего Гомес
77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парагвай - Австралия, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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