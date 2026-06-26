Парагвай - Австралия 26 июня обзор матча Дата публикации: 26-06-2026 Парагвай 0 : 0 Австралия Составы команд Парагвай Австралия 12 вр Орландо Хиль 4 зщ Хуан Хосе Касерес 15 зщ Густаво Гомес 3 зщ Омар Альдерете 84' 2 зщ Густаво Веласкес 26 зщ Александро Майдана 46' 14 пз Андрес Кубас 8 пз Диего Гомес 90+2' 23 пз Матиас Галарса 90+2' 19 пз Хулио Энсисо 21 нп Габриэль Авалос 67' 11 пз Маурисио 46' 18 нп Алекс Арсе 67' 13 зщ Хосе Канале 84' 6 зщ Хуниор Алонсо 90+2' 16 пз Дамьян Бобадилья 90+2' 18 вр Патрик Бич 3 зщ Алессандро Чиркати 19 зщ Гарри Суттар 5 зщ Джордан Бос 25 зщ Лукас Херрингтон 16 зщ Азиз Бехич 8 пз Коннор Меткалф 13 пз Эйден О'Нил 22 пз Джексон Ирвайн 84' 20 пз Кристиан Вольпато 58' 17 нп Нестори Иранкунда 84' 10 пз Айдин Хрустич 58' 24 пз Пол Окон-Энгстлер 84' 26 нп Тете Йенги 84' Запасные 1 вр Роберто Фернандес 22 вр Гастон Ольвейра 5 зщ Фабиан Бальбуэна 20 пз Брайан Охеда 17 пз Каку 7 нп Рамон Соса 24 нп Густаво Кабальеро 9 нп Антонио Санабрия 25 нп Исидро Питта 1 вр Мэтью Райан 12 вр Пол Иззо 2 зщ Милош Дегенек 6 зщ Джейсон Джерия 21 зщ Кэмерон Бургесс 15 пз Кай Трюин 14 пз Кэмми Девлин 9 нп Мохамед Туре 11 нп Авер Мабиль 23 нп Нишан Велупиллай Главные тренеры Густаво Альфаро Тони Попович Наказания Джексон Ирвайн 46' Диего Гомес 77'

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