Парагвай - Австралия 26 июня обзор матча
Дата публикации: 26-06-2026
Парагвай
0 : 0
Австралия
Составы команд
Парагвай
Австралия
|12
|вр
|Орландо Хиль
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|3
|зщ
|Омар Альдерете
84'
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
|26
|зщ
|Александро Майдана
46'
|14
|пз
|Андрес Кубас
|8
|пз
|Диего Гомес
90+2'
|23
|пз
|Матиас Галарса
90+2'
|19
|пз
|Хулио Энсисо
|21
|нп
|Габриэль Авалос
67'
|11
|пз
|Маурисио
46'
|18
|нп
|Алекс Арсе
67'
|13
|зщ
|Хосе Канале
84'
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
90+2'
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
90+2'
|18
|вр
|Патрик Бич
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|19
|зщ
|Гарри Суттар
|5
|зщ
|Джордан Бос
|25
|зщ
|Лукас Херрингтон
|16
|зщ
|Азиз Бехич
|8
|пз
|Коннор Меткалф
|13
|пз
|Эйден О'Нил
|22
|пз
|Джексон Ирвайн
84'
|20
|пз
|Кристиан Вольпато
58'
|17
|нп
|Нестори Иранкунда
84'
|10
|пз
|Айдин Хрустич
58'
|24
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
84'
|26
|нп
|Тете Йенги
84'
Запасные
|1
|вр
|Роберто Фернандес
|22
|вр
|Гастон Ольвейра
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|20
|пз
|Брайан Охеда
|17
|пз
|Каку
|7
|нп
|Рамон Соса
|24
|нп
|Густаво Кабальеро
|9
|нп
|Антонио Санабрия
|25
|нп
|Исидро Питта
|1
|вр
|Мэтью Райан
|12
|вр
|Пол Иззо
|2
|зщ
|Милош Дегенек
|6
|зщ
|Джейсон Джерия
|21
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|15
|пз
|Кай Трюин
|14
|пз
|Кэмми Девлин
|9
|нп
|Мохамед Туре
|11
|нп
|Авер Мабиль
|23
|нп
|Нишан Велупиллай
Главные тренеры
|Густаво Альфаро
|Тони Попович
Наказания
Джексон Ирвайн
46'
Диего Гомес
77'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парагвай - Австралия, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.