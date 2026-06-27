Норвегия - Франция 26 июня обзор матча
Дата публикации: 27-06-2026
Норвегия
1 : 4
Франция
Составы команд
Норвегия
Франция
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
66'
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
46'
|14
|пз
|Фредрик Эурснес
|6
|пз
|Патрик Берг
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
46'
|19
|пз
|Тело Осгор
|22
|нп
|Оскар Бобб
83'
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
83'
|11
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
46'
|2
|пз
|Мортен Торсбю
46'
|24
|зщ
|Сондре Лангос
66'
|20
|нп
|Антонио Нуса
83'
|23
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
83'
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
86'
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
76'
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|26
|зщ
|Максанс Лакруа
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|20
|пз
|Дезире Дуэ
|6
|пз
|Ману Коне
|7
|нп
|Усман Дембеле
65'
|11
|нп
|Майкл Олисе
65'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
86'
|24
|пз
|Райан Шерки
65'
|12
|нп
|Брэдли Баркола
65'
|15
|зщ
|Ибраима Конате
76'
|2
|зщ
|Мало Гюсто
86'
|22
|нп
|Жан-Филипп Матета
86'
Запасные
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|8
|пз
|Сандер Берге
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|7
|нп
|Александр Сёрлот
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Брис Самба
|23
|вр
|Робен Риссер
|3
|зщ
|Люка Динь
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|25
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Дидье Дешам
Голы
Усман Дембеле
Килиан Мбаппе
0:1
7'
Усман Дембеле
Килиан Мбаппе
0:2
20'
Тело Осгор
Андреас Шельдеруп
1:2
21'
Усман Дембеле
Орельен Тчуамени
1:3
32'
Дезире Дуэ
Брэдли Баркола
1:4
90+4'
Наказания
Патрик Берг
10'
Орельен Тчуамени
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Франция, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.