Норвегия - Франция 26 июня обзор матча Дата публикации: 27-06-2026 Норвегия 1 : 4 Франция Составы команд Норвегия Франция 13 вр Эгиль Сельвик 4 зщ Лео Эстигор 25 зщ Хенрик Фальхенер 66' 15 зщ Фредрик Бьёркан 46' 14 пз Фредрик Эурснес 6 пз Патрик Берг 18 пз Кристиан Торстведт 46' 19 пз Тело Осгор 22 нп Оскар Бобб 83' 21 нп Андреас Шельдеруп 83' 11 нп Йёрген Странн Ларсен 16 зщ Маркус Педерсен 46' 2 пз Мортен Торсбю 46' 24 зщ Сондре Лангос 66' 20 нп Антонио Нуса 83' 23 нп Йенс Петтер Хёуге 83' 16 вр Мик Меньян 5 зщ Жюль Кунде 86' 4 зщ Деотшанкюль Юпамекано 76' 19 зщ Тео Эрнандес 26 зщ Максанс Лакруа 8 пз Орельен Тчуамени 20 пз Дезире Дуэ 6 пз Ману Коне 7 нп Усман Дембеле 65' 11 нп Майкл Олисе 65' 10 нп Килиан Мбаппе 86' 24 пз Райан Шерки 65' 12 нп Брэдли Баркола 65' 15 зщ Ибраима Конате 76' 2 зщ Мало Гюсто 86' 22 нп Жан-Филипп Матета 86' Запасные 1 вр Эрьян Нюланд 12 вр Сандер Тангвик 3 зщ Кристоффер Аер 5 зщ Давид Мёллер Вольфе 17 зщ Торбьёрн Хеггем 26 зщ Юлиан Рюэрсон 8 пз Сандер Берге 10 пз Мартин Эдегор 7 нп Александр Сёрлот 9 нп Эрлинг Холанд 1 вр Брис Самба 23 вр Робен Риссер 3 зщ Люка Динь 17 зщ Вильям Салиба 21 зщ Лукас Эрнандес 13 пз Н'Голо Канте 14 пз Адриен Рабьо 18 пз Уоррен Заир-Эмери 25 пз Магнес Аклиуш 9 нп Маркус Тюрам Главные тренеры Столе Сольбаккен Дидье Дешам Голы Усман Дембеле Килиан Мбаппе 0:1 7' Усман Дембеле Килиан Мбаппе 0:2 20' Тело Осгор Андреас Шельдеруп 1:2 21' Усман Дембеле Орельен Тчуамени 1:3 32' Дезире Дуэ Брэдли Баркола 1:4 90+4' Наказания Патрик Берг 10' Орельен Тчуамени 74'

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