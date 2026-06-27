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Норвегия - Франция 26 июня обзор матча

Дата публикации: 27-06-2026
Норвегия
Норвегия
1 : 4
Франция
Франция
Составы команд
Норвегия
Франция
13НорвегияврЭгиль Сельвик
4НорвегиязщЛео Эстигор
25НорвегиязщХенрик Фальхенер
66'
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
46'
14НорвегияпзФредрик Эурснес
6НорвегияпзПатрик Берг
18НорвегияпзКристиан Торстведт
46'
19НорвегияпзТело Осгор
22НорвегиянпОскар Бобб
83'
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
83'
11НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
16НорвегиязщМаркус Педерсен
46'
2НорвегияпзМортен Торсбю
46'
24НорвегиязщСондре Лангос
66'
20НорвегиянпАнтонио Нуса
83'
23НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
83'
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
86'
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
76'
19ФранциязщТео Эрнандес
26ФранциязщМаксанс Лакруа
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
20ФранцияпзДезире Дуэ
6ФранцияпзМану Коне
7ФранциянпУсман Дембеле
65'
11ФранциянпМайкл Олисе
65'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
86'
24ФранцияпзРайан Шерки
65'
12ФранциянпБрэдли Баркола
65'
15ФранциязщИбраима Конате
76'
2ФранциязщМало Гюсто
86'
22ФранциянпЖан-Филипп Матета
86'
Запасные
1НорвегияврЭрьян Нюланд
12НорвегияврСандер Тангвик
3НорвегиязщКристоффер Аер
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
8НорвегияпзСандер Берге
10НорвегияпзМартин Эдегор
7НорвегиянпАлександр Сёрлот
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1ФранцияврБрис Самба
23ФранцияврРобен Риссер
3ФранциязщЛюка Динь
17ФранциязщВильям Салиба
21ФранциязщЛукас Эрнандес
13ФранцияпзН'Голо Канте
14ФранцияпзАдриен Рабьо
18ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
25ФранцияпзМагнес Аклиуш
9ФранциянпМаркус Тюрам
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ФранцияДидье Дешам
Голы
Усман Дембеле
Килиан Мбаппе
0:1
7'
Усман Дембеле
Килиан Мбаппе
0:2
20'
Тело Осгор
Андреас Шельдеруп
1:2
21'
Усман Дембеле
Орельен Тчуамени
1:3
32'
Дезире Дуэ
Брэдли Баркола
1:4
90+4'
Наказания
Патрик Берг
10'
Орельен Тчуамени
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Франция, который состоялся 26 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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