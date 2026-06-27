Кабо-Верде - Саудовская Аравия 27 июня обзор матча
Дата публикации: 27-06-2026
Кабо-Верде
0 : 0
Саудовская Аравия
Составы команд
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
|1
|вр
|Жозимар Возинья
|4
|зщ
|Роберто Лопес
|3
|зщ
|Диней Боржеш
|8
|зщ
|Жоау Паулу
|24
|зщ
|Вагнер Пина
90+4'
|14
|пз
|Дерой Дуарте
|20
|пз
|Райан Мендеш
71'
|10
|пз
|Жамиру Монтейру
71'
|6
|пз
|Кевин Ленини
|17
|пз
|Вилли Семедо
61'
|19
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
61'
|21
|нп
|Жоя Да Кошта
61'
|26
|нп
|Элио Варела
61'
|15
|пз
|Ларос Дуарте
71'
|11
|пз
|Гарри Родригеш
71'
|22
|зщ
|Стивен Морейра
90+4'
|21
|вр
|Мохаммед Аль-Оваис
|12
|зщ
|Сауд Абдулхамид
|4
|зщ
|Абдулела Аль-Амри
|5
|зщ
|Хассан Аль-Тамбакти
33'
|13
|зщ
|Наваф Аль-Бушал
82'
|23
|пз
|Мохаммед Канно
|6
|пз
|Нассер Аль-Давсари
|10
|пз
|Салем Аль-Давсари
65'
|15
|пз
|Абдулла Аль-Хайбари
46'
|9
|нп
|Фирас Аль-Бурайкан
|20
|нп
|Султан Мандаш
65'
|3
|зщ
|Али Ладжами
33'
|7
|пз
|Мусаб Аль-Джуваир
46'
|26
|пз
|Мохаммед Абу Аль-Шамат
65'
|19
|нп
|Абдулла Аль-Хамдан
65'
|24
|зщ
|Мотеб Аль-Харби
82'
Запасные
|12
|вр
|Марсиу Роза
|23
|вр
|Си Джей душ Сантуш
|2
|зщ
|Стопира
|5
|зщ
|Логан Кошта
|25
|зщ
|Келвин Пиреш
|16
|пз
|Эйр Семедо Монтейро
|7
|нп
|Жовани Кабрал
|9
|нп
|Беншимол
|1
|вр
|Наваф Аль-Акиди
|22
|вр
|Ахмед Аль-Кассар
|2
|зщ
|Али Маджраши
|14
|зщ
|Хассан Кадеш
|25
|зщ
|Джехад Такри
|16
|пз
|Зияд Аль-Джохани
|18
|пз
|Ала'а Аль-Хаджи
|8
|нп
|Айман Яхья
|11
|нп
|Салех Аль-Шехри
|17
|нп
|Халид Аль-Ганнам
Главные тренеры
|Педру Лейтау Бриту
|Георгиос Донис
Наказания
Сауд Абдулхамид
4'
Вагнер Пина
8'
Нассер Аль-Давсари
67'
Фирас Аль-Бурайкан
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кабо-Верде - Саудовская Аравия, который состоялся 27 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.