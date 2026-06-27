Кабо-Верде - Саудовская Аравия 27 июня обзор матча Дата публикации: 27-06-2026 Кабо-Верде 0 : 0 Саудовская Аравия Составы команд Кабо-Верде Саудовская Аравия 1 вр Жозимар Возинья 4 зщ Роберто Лопес 3 зщ Диней Боржеш 8 зщ Жоау Паулу 24 зщ Вагнер Пина 90+4' 14 пз Дерой Дуарте 20 пз Райан Мендеш 71' 10 пз Жамиру Монтейру 71' 6 пз Кевин Ленини 17 пз Вилли Семедо 61' 19 нп Дейлон Роша Ливраменто 61' 21 нп Жоя Да Кошта 61' 26 нп Элио Варела 61' 15 пз Ларос Дуарте 71' 11 пз Гарри Родригеш 71' 22 зщ Стивен Морейра 90+4' 21 вр Мохаммед Аль-Оваис 12 зщ Сауд Абдулхамид 4 зщ Абдулела Аль-Амри 5 зщ Хассан Аль-Тамбакти 33' 13 зщ Наваф Аль-Бушал 82' 23 пз Мохаммед Канно 6 пз Нассер Аль-Давсари 10 пз Салем Аль-Давсари 65' 15 пз Абдулла Аль-Хайбари 46' 9 нп Фирас Аль-Бурайкан 20 нп Султан Мандаш 65' 3 зщ Али Ладжами 33' 7 пз Мусаб Аль-Джуваир 46' 26 пз Мохаммед Абу Аль-Шамат 65' 19 нп Абдулла Аль-Хамдан 65' 24 зщ Мотеб Аль-Харби 82' Запасные 12 вр Марсиу Роза 23 вр Си Джей душ Сантуш 2 зщ Стопира 5 зщ Логан Кошта 25 зщ Келвин Пиреш 16 пз Эйр Семедо Монтейро 7 нп Жовани Кабрал 9 нп Беншимол 1 вр Наваф Аль-Акиди 22 вр Ахмед Аль-Кассар 2 зщ Али Маджраши 14 зщ Хассан Кадеш 25 зщ Джехад Такри 16 пз Зияд Аль-Джохани 18 пз Ала'а Аль-Хаджи 8 нп Айман Яхья 11 нп Салех Аль-Шехри 17 нп Халид Аль-Ганнам Главные тренеры Педру Лейтау Бриту Георгиос Донис Наказания Сауд Абдулхамид 4' Вагнер Пина 8' Нассер Аль-Давсари 67' Фирас Аль-Бурайкан 90+3'

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