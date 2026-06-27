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Кабо-Верде - Саудовская Аравия 27 июня обзор матча

Дата публикации: 27-06-2026
Кабо-Верде
Кабо-Верде
0 : 0
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Составы команд
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
1Кабо-ВердеврЖозимар Возинья
4Кабо-ВердезщРоберто Лопес
3Кабо-ВердезщДиней Боржеш
8Кабо-ВердезщЖоау Паулу
24Кабо-ВердезщВагнер Пина
90+4'
14Кабо-ВердепзДерой Дуарте
20Кабо-ВердепзРайан Мендеш
71'
10Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
71'
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
17Кабо-ВердепзВилли Семедо
61'
19Кабо-ВерденпДейлон Роша Ливраменто
61'
21Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
61'
26Кабо-ВерденпЭлио Варела
61'
15Кабо-ВердепзЛарос Дуарте
71'
11Кабо-ВердепзГарри Родригеш
71'
22Кабо-ВердезщСтивен Морейра
90+4'
21Саудовская АравияврМохаммед Аль-Оваис
12Саудовская АравиязщСауд Абдулхамид
4Саудовская АравиязщАбдулела Аль-Амри
5Саудовская АравиязщХассан Аль-Тамбакти
33'
13Саудовская АравиязщНаваф Аль-Бушал
82'
23Саудовская АравияпзМохаммед Канно
6Саудовская АравияпзНассер Аль-Давсари
10Саудовская АравияпзСалем Аль-Давсари
65'
15Саудовская АравияпзАбдулла Аль-Хайбари
46'
9Саудовская АравиянпФирас Аль-Бурайкан
20Саудовская АравиянпСултан Мандаш
65'
3Саудовская АравиязщАли Ладжами
33'
7Саудовская АравияпзМусаб Аль-Джуваир
46'
26Саудовская АравияпзМохаммед Абу Аль-Шамат
65'
19Саудовская АравиянпАбдулла Аль-Хамдан
65'
24Саудовская АравиязщМотеб Аль-Харби
82'
Запасные
12Кабо-ВердеврМарсиу Роза
23Кабо-ВердеврСи Джей душ Сантуш
2Кабо-Вердезщ Стопира
5Кабо-ВердезщЛоган Кошта
25Кабо-ВердезщКелвин Пиреш
16Кабо-ВердепзЭйр Семедо Монтейро
7Кабо-ВерденпЖовани Кабрал
9Кабо-Верденп Беншимол
1Саудовская АравияврНаваф Аль-Акиди
22Саудовская АравияврАхмед Аль-Кассар
2Саудовская АравиязщАли Маджраши
14Саудовская АравиязщХассан Кадеш
25Саудовская АравиязщДжехад Такри
16Саудовская АравияпзЗияд Аль-Джохани
18Саудовская АравияпзАла'а Аль-Хаджи
8Саудовская АравиянпАйман Яхья
11Саудовская АравиянпСалех Аль-Шехри
17Саудовская АравиянпХалид Аль-Ганнам
Главные тренеры
Кабо-ВердеПедру Лейтау Бриту
ГрецияГеоргиос Донис
Наказания
Сауд Абдулхамид
4'
Вагнер Пина
8'
Нассер Аль-Давсари
67'
Фирас Аль-Бурайкан
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кабо-Верде - Саудовская Аравия, который состоялся 27 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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