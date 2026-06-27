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Египет - Иран 27 июня обзор матча

Дата публикации: 27-06-2026
Новая Зеландия
Новая Зеландия
1 : 5
Бельгия
Бельгия
Составы команд
Новая Зеландия
Бельгия
1Новая ЗеландияврМакс Крокомб
2Новая ЗеландиязщТим Пэйн
64'
16Новая ЗеландиязщФинн Сёрман
13Новая ЗеландиязщЛиберато Кэкачей
79'
4Новая ЗеландиязщТайлер Биндон
6Новая ЗеландияпзДжо Белл
64'
8Новая ЗеландияпзМарко Стаменич
10Новая ЗеландияпзСарприт Сингх
46'
23Новая ЗеландияпзРайан Томас
46'
11Новая ЗеландиянпЭлайджа Джаст
9Новая ЗеландиянпКрис Вуд
19Новая ЗеландиязщБенджамин Олд
46'
21Новая ЗеландиянпДжесси Рэндалл
46'
5Новая ЗеландиязщМайкл Боксолл
64'
20Новая ЗеландияпзКаллум Маккоуотт
64'
3Новая ЗеландиязщФрэнсис де Врис
79'
1БельгияврТибо Куртуа
4БельгиязщБрандон Мехеле
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
21БельгиязщТимоти Кастань
3БельгиязщАртюр Теат
8БельгияпзЮри Тилеманс
85'
7БельгияпзКевин Де Брёйне
72'
20БельгияпзХанс Ванакен
10БельгиянпЛеандро Троссард
72'
11БельгиянпЖереми Доку
56'
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
85'
26БельгиянпМатиас Фернандес-Пардо
56'
22БельгияпзАлексис Салемакерс
72'
24БельгияпзАмаду Онана
72'
23БельгияпзНиколас Раскин
85'
9БельгиянпРомелу Лукаку
85'
Запасные
12Новая ЗеландияврАлекс Польсен
22Новая ЗеландияврМайкл Вуд
15Новая ЗеландиязщНандо Пейнаккер
24Новая ЗеландиязщКаллан Эллиот
26Новая ЗеландиязщТомми Смит
14Новая ЗеландияпзАлекс Руфер
25Новая ЗеландияпзЛаклан Бейлисс
7Новая ЗеландияпзЛоган Роджерсон
17Новая ЗеландиянпКоста Барбарусес
18Новая ЗеландиянпБен Уэйн
12БельгияврСенне Ламменс
13БельгияврМайк Пендерс
15БельгиязщТома Мёнье
16БельгиязщКони де Винтер
18БельгиязщЙоакин Сейс
6БельгияпзАксель Витсель
19БельгияпзДиегу Морейра
14БельгиянпДоди Лукебакио
Главные тренеры
АнглияДаррен Базели
ФранцияРуди Гарсия
Голы
Леандро Троссард
0:1
28'
Леандро Троссард
Ханс Ванакен
0:2
50'
Кевин Де Брёйне
0:3
66'
Элайджа Джаст
1:3
84'
Ромелу Лукаку
Николас Раскин
1:4
86'
Алексис Салемакерс
Ромелу Лукаку
1:5
90+4'
Наказания
Марко Стаменич
46'
Элайджа Джаст
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Египет - Иран, который состоялся 27 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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