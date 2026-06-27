Египет - Иран 27 июня обзор матча Дата публикации: 27-06-2026 Новая Зеландия 1 : 5 Бельгия Составы команд Новая Зеландия Бельгия 1 вр Макс Крокомб 2 зщ Тим Пэйн 64' 16 зщ Финн Сёрман 13 зщ Либерато Кэкачей 79' 4 зщ Тайлер Биндон 6 пз Джо Белл 64' 8 пз Марко Стаменич 10 пз Сарприт Сингх 46' 23 пз Райан Томас 46' 11 нп Элайджа Джаст 9 нп Крис Вуд 19 зщ Бенджамин Олд 46' 21 нп Джесси Рэндалл 46' 5 зщ Майкл Боксолл 64' 20 пз Каллум Маккоуотт 64' 3 зщ Фрэнсис де Врис 79' 1 вр Тибо Куртуа 4 зщ Брандон Мехеле 5 зщ Максим Де Кёйпер 21 зщ Тимоти Кастань 3 зщ Артюр Теат 8 пз Юри Тилеманс 85' 7 пз Кевин Де Брёйне 72' 20 пз Ханс Ванакен 10 нп Леандро Троссард 72' 11 нп Жереми Доку 56' 17 нп Шарль Де Кетеларе 85' 26 нп Матиас Фернандес-Пардо 56' 22 пз Алексис Салемакерс 72' 24 пз Амаду Онана 72' 23 пз Николас Раскин 85' 9 нп Ромелу Лукаку 85' Запасные 12 вр Алекс Польсен 22 вр Майкл Вуд 15 зщ Нандо Пейнаккер 24 зщ Каллан Эллиот 26 зщ Томми Смит 14 пз Алекс Руфер 25 пз Лаклан Бейлисс 7 пз Логан Роджерсон 17 нп Коста Барбарусес 18 нп Бен Уэйн 12 вр Сенне Ламменс 13 вр Майк Пендерс 15 зщ Тома Мёнье 16 зщ Кони де Винтер 18 зщ Йоакин Сейс 6 пз Аксель Витсель 19 пз Диегу Морейра 14 нп Доди Лукебакио Главные тренеры Даррен Базели Руди Гарсия Голы Леандро Троссард 0:1 28' Леандро Троссард Ханс Ванакен 0:2 50' Кевин Де Брёйне 0:3 66' Элайджа Джаст 1:3 84' Ромелу Лукаку Николас Раскин 1:4 86' Алексис Салемакерс Ромелу Лукаку 1:5 90+4' Наказания Марко Стаменич 46' Элайджа Джаст 56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Египет - Иран, который состоялся 27 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.