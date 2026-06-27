Уругвай - Испания 27 июня обзор матча Дата публикации: 27-06-2026 Уругвай 0 : 1 Испания Составы команд Уругвай Испания 23 вр Фернандо Муслера 46' 13 зщ Гильермо Варела 3 зщ Себастьян Касерес 16 зщ Матиас Оливера 25 зщ Хуан Санабрия 70' 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 6 пз Родриго Бентанкур 5 пз Мануэль Угарте 45' 14 пз Агустин Каноббио 8 пз Федерико Вальверде 56' 9 нп Дарвин Нуньес 7 пз Николас де ла Крус 45' 1 вр Серхио Рочет 46' 21 нп Федерико Виньяс 56' 18 пз Бриан Родригес 70' 23 вр Унай Симон 22 зщ Пау Кубарси 14 зщ Эмерик Лапорт 24 зщ Марк Кукурелья 5 зщ Маркос Льоренте 16 пз Родри 20 пз Педри 60' 6 пз Микель Мерино 60' 19 нп Ламин Ямаль 76' 21 нп Микель Оярсабаль 76' 15 нп Алекс Баэна 66' 8 пз Фабиан Руис 60' 10 пз Дани Ольмо 60' 11 нп Йереми Пино 66' 17 нп Нико Уильямс 76' 7 нп Ферран Торрес 76' Запасные 12 вр Сантьяго Меле 2 зщ Хосе Хименес 4 зщ Рональд Араухо 17 зщ Матиас Винья 24 зщ Сантьяго Буэно 22 зщ Хоакин Пикерес 15 пз Эмилиано Мартинес 26 пз Родриго Саласар 10 нп Хиорхьян де Арраскаета 11 нп Факундо Пельистри 19 нп Родриго Агирре 1 вр Давид Райя 13 вр Жоан Гарсия 2 зщ Марк Пубиль 3 зщ Алехандро Гримальдо 4 зщ Эрик Гарсия 12 зщ Педро Порро 9 пз Гави 18 пз Мартин Субименди 25 нп Виктор Муньос 26 нп Борха Иглесиас Главные тренеры Марсело Бьельса Луис де ла Фуэнте Голы Алекс Баэна Маркос Льоренте 0:1 42' Наказания Алекс Баэна 46' Хуан Санабрия 54' Гильермо Варела 58' Николас де ла Крус 90+3' Агустин Каноббио 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Уругвай - Испания, который состоялся 27 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.