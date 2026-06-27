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Уругвай - Испания 27 июня обзор матча

Дата публикации: 27-06-2026
Уругвай
Уругвай
0 : 1
Испания
Испания
Составы команд
Уругвай
Испания
23УругвайврФернандо Муслера
46'
13УругвайзщГильермо Варела
3УругвайзщСебастьян Касерес
16УругвайзщМатиас Оливера
25УругвайзщХуан Санабрия
70'
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
6УругвайпзРодриго Бентанкур
5УругвайпзМануэль Угарте
45'
14УругвайпзАгустин Каноббио
8УругвайпзФедерико Вальверде
56'
9УругвайнпДарвин Нуньес
7УругвайпзНиколас де ла Крус
45'
1УругвайврСерхио Рочет
46'
21УругвайнпФедерико Виньяс
56'
18УругвайпзБриан Родригес
70'
23ИспанияврУнай Симон
22ИспаниязщПау Кубарси
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
24ИспаниязщМарк Кукурелья
5ИспаниязщМаркос Льоренте
16Испанияпз Родри
20Испанияпз Педри
60'
6ИспанияпзМикель Мерино
60'
19ИспаниянпЛамин Ямаль
76'
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
76'
15ИспаниянпАлекс Баэна
66'
8ИспанияпзФабиан Руис
60'
10ИспанияпзДани Ольмо
60'
11ИспаниянпЙереми Пино
66'
17ИспаниянпНико Уильямс
76'
7ИспаниянпФерран Торрес
76'
Запасные
12УругвайврСантьяго Меле
2УругвайзщХосе Хименес
4УругвайзщРональд Араухо
17УругвайзщМатиас Винья
24УругвайзщСантьяго Буэно
22УругвайзщХоакин Пикерес
15УругвайпзЭмилиано Мартинес
26УругвайпзРодриго Саласар
10УругвайнпХиорхьян де Арраскаета
11УругвайнпФакундо Пельистри
19УругвайнпРодриго Агирре
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврЖоан Гарсия
2ИспаниязщМарк Пубиль
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
4ИспаниязщЭрик Гарсия
12ИспаниязщПедро Порро
9Испанияпз Гави
18ИспанияпзМартин Субименди
25ИспаниянпВиктор Муньос
26ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
АргентинаМарсело Бьельса
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
Голы
Алекс Баэна
Маркос Льоренте
0:1
42'
Наказания
Алекс Баэна
46'
Хуан Санабрия
54'
Гильермо Варела
58'
Николас де ла Крус
90+3'
Агустин Каноббио
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Уругвай - Испания, который состоялся 27 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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