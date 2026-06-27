Уругвай - Испания 27 июня обзор матча
Дата публикации: 27-06-2026
Уругвай
0 : 1
Испания
Составы команд
Уругвай
Испания
|23
|вр
|Фернандо Муслера
46'
|13
|зщ
|Гильермо Варела
|3
|зщ
|Себастьян Касерес
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|25
|зщ
|Хуан Санабрия
70'
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|6
|пз
|Родриго Бентанкур
|5
|пз
|Мануэль Угарте
45'
|14
|пз
|Агустин Каноббио
|8
|пз
|Федерико Вальверде
56'
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|7
|пз
|Николас де ла Крус
45'
|1
|вр
|Серхио Рочет
46'
|21
|нп
|Федерико Виньяс
56'
|18
|пз
|Бриан Родригес
70'
|23
|вр
|Унай Симон
|22
|зщ
|Пау Кубарси
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|5
|зщ
|Маркос Льоренте
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Педри
60'
|6
|пз
|Микель Мерино
60'
|19
|нп
|Ламин Ямаль
76'
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
76'
|15
|нп
|Алекс Баэна
66'
|8
|пз
|Фабиан Руис
60'
|10
|пз
|Дани Ольмо
60'
|11
|нп
|Йереми Пино
66'
|17
|нп
|Нико Уильямс
76'
|7
|нп
|Ферран Торрес
76'
Запасные
|12
|вр
|Сантьяго Меле
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|17
|зщ
|Матиас Винья
|24
|зщ
|Сантьяго Буэно
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|15
|пз
|Эмилиано Мартинес
|26
|пз
|Родриго Саласар
|10
|нп
|Хиорхьян де Арраскаета
|11
|нп
|Факундо Пельистри
|19
|нп
|Родриго Агирре
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|4
|зщ
|Эрик Гарсия
|12
|зщ
|Педро Порро
|9
|пз
|Гави
|18
|пз
|Мартин Субименди
|25
|нп
|Виктор Муньос
|26
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Луис де ла Фуэнте
Голы
Алекс Баэна
Маркос Льоренте
0:1
42'
Наказания
Алекс Баэна
46'
Хуан Санабрия
54'
Гильермо Варела
58'
Николас де ла Крус
90+3'
Агустин Каноббио
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Уругвай - Испания, который состоялся 27 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.