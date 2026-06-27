Новая Зеландия - Бельгия 27 июня обзор матча
Дата публикации: 27-06-2026
Новая Зеландия
1 : 5
Бельгия
Составы команд
Новая Зеландия
Бельгия
|1
|вр
|Макс Крокомб
|2
|зщ
|Тим Пэйн
64'
|16
|зщ
|Финн Сёрман
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
79'
|4
|зщ
|Тайлер Биндон
|6
|пз
|Джо Белл
64'
|8
|пз
|Марко Стаменич
|10
|пз
|Сарприт Сингх
46'
|23
|пз
|Райан Томас
46'
|11
|нп
|Элайджа Джаст
|9
|нп
|Крис Вуд
|19
|зщ
|Бенджамин Олд
46'
|21
|нп
|Джесси Рэндалл
46'
|5
|зщ
|Майкл Боксолл
64'
|20
|пз
|Каллум Маккоуотт
64'
|3
|зщ
|Фрэнсис де Врис
79'
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Артюр Теат
|8
|пз
|Юри Тилеманс
85'
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
72'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|10
|нп
|Леандро Троссард
72'
|11
|нп
|Жереми Доку
56'
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
85'
|26
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
56'
|22
|пз
|Алексис Салемакерс
72'
|24
|пз
|Амаду Онана
72'
|23
|пз
|Николас Раскин
85'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
85'
Запасные
|12
|вр
|Алекс Польсен
|22
|вр
|Майкл Вуд
|15
|зщ
|Нандо Пейнаккер
|24
|зщ
|Каллан Эллиот
|26
|зщ
|Томми Смит
|14
|пз
|Алекс Руфер
|25
|пз
|Лаклан Бейлисс
|7
|пз
|Логан Роджерсон
|17
|нп
|Коста Барбарусес
|18
|нп
|Бен Уэйн
|12
|вр
|Сенне Ламменс
|13
|вр
|Майк Пендерс
|15
|зщ
|Тома Мёнье
|16
|зщ
|Кони де Винтер
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
|6
|пз
|Аксель Витсель
|19
|пз
|Диегу Морейра
|14
|нп
|Доди Лукебакио
Главные тренеры
|Даррен Базели
|Руди Гарсия
Голы
Леандро Троссард
0:1
28'
Леандро Троссард
Ханс Ванакен
0:2
50'
Кевин Де Брёйне
0:3
66'
Элайджа Джаст
1:3
84'
Ромелу Лукаку
Николас Раскин
1:4
86'
Алексис Салемакерс
Ромелу Лукаку
1:5
90+4'
Наказания
Марко Стаменич
46'
Элайджа Джаст
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Новая Зеландия - Бельгия, который состоялся 27 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.