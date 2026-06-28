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Хорватия - Гана 28 июня обзор матча

Дата публикации: 28-06-2026
Хорватия
Хорватия
2 : 1
Гана
Гана
Составы команд
Хорватия
Гана
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
6ХорватиязщЙосип Шутало
3ХорватиязщМарин Понграчич
10ХорватияпзЛука Модрич
8ХорватияпзМатео Ковачич
78'
16ХорватияпзМартин Батурина
88'
14ХорватияпзИван Перишич
17ХорватияпзПетар Сучич
13ХорватияпзНикола Влашич
88'
11ХорватиянпАнте Будимир
66'
20ХорватиянпИгор Матанович
66'
15ХорватияпзМарио Пашалич
78'
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
88'
24ХорватияпзМарко Пашалич
88'
16ГанаврБенджамин Асаре
26ГаназщМарвен Сеная
4ГаназщДжонас Аджети
46'
14ГаназщГидеон Менса
23ГаназщДеррик Люккассен
8ГанапзКваси Сибо
85'
5ГанапзТомас Парти
15ГанапзЭлиша Овусу
46'
22ГанапзКамал Сулемана
71'
9ГананпДжордан Айю
71'
11ГананпАнтуан Семеньо
21ГаназщКоджо Оппонг
46'
7ГанапзИссааку Фатаву
46'
24ГанапзЭрнест Нуама
71'
10ГананпБрендон Томас-Асанте
71'
3ГанапзКалеб Йиренки
85'
Запасные
12ХорватияврИвор Пандур
23ХорватияврДоминик Котарски
5ХорватиязщДуе Чалета-Цар
22ХорватиязщЛука Вушкович
25ХорватиязщМартин Эрлич
18ХорватияпзКристиян Якич
7ХорватияпзНикола Моро
19ХорватияпзТони Фрук
21ХорватияпзЛука Сучич
9ХорватияпзАндрей Крамарич
26ХорватиянпПетар Муса
1ГанаврЛоуренс Ати-Зиги
12ГанаврДжозеф Ананг
2ГаназщАлиду Сейду
6ГаназщАбдул Мумин
17ГаназщАбдул-Рахман Баба
18ГаназщДжером Опоку
20ГанапзОгустин Боакье
13ГанапзКристофер Баа
19ГанапзИньяки Уильямс
25ГананпПринс Аду
Главные тренеры
ХорватияЗлатко Далич
ПортугалияКарлуш Кейруш
Голы
Петар Сучич
Матео Ковачич
1:0
31'
Деррик Люккассен
Эрнест Нуама
1:1
73'
Никола Влашич
Лука Модрич
2:1
83'
Наказания
Иван Перишич
68'
Коджо Оппонг
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хорватия - Гана, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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