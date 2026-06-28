Хорватия - Гана 28 июня обзор матча Дата публикации: 28-06-2026 Хорватия 2 : 1 Гана Составы команд Хорватия Гана 1 вр Доминик Ливакович 2 зщ Йосип Станишич 6 зщ Йосип Шутало 3 зщ Марин Понграчич 10 пз Лука Модрич 8 пз Матео Ковачич 78' 16 пз Мартин Батурина 88' 14 пз Иван Перишич 17 пз Петар Сучич 13 пз Никола Влашич 88' 11 нп Анте Будимир 66' 20 нп Игор Матанович 66' 15 пз Марио Пашалич 78' 4 зщ Йошко Гвардиол 88' 24 пз Марко Пашалич 88' 16 вр Бенджамин Асаре 26 зщ Марвен Сеная 4 зщ Джонас Аджети 46' 14 зщ Гидеон Менса 23 зщ Деррик Люккассен 8 пз Кваси Сибо 85' 5 пз Томас Парти 15 пз Элиша Овусу 46' 22 пз Камал Сулемана 71' 9 нп Джордан Айю 71' 11 нп Антуан Семеньо 21 зщ Коджо Оппонг 46' 7 пз Иссааку Фатаву 46' 24 пз Эрнест Нуама 71' 10 нп Брендон Томас-Асанте 71' 3 пз Калеб Йиренки 85' Запасные 12 вр Ивор Пандур 23 вр Доминик Котарски 5 зщ Дуе Чалета-Цар 22 зщ Лука Вушкович 25 зщ Мартин Эрлич 18 пз Кристиян Якич 7 пз Никола Моро 19 пз Тони Фрук 21 пз Лука Сучич 9 пз Андрей Крамарич 26 нп Петар Муса 1 вр Лоуренс Ати-Зиги 12 вр Джозеф Ананг 2 зщ Алиду Сейду 6 зщ Абдул Мумин 17 зщ Абдул-Рахман Баба 18 зщ Джером Опоку 20 пз Огустин Боакье 13 пз Кристофер Баа 19 пз Иньяки Уильямс 25 нп Принс Аду Главные тренеры Златко Далич Карлуш Кейруш Голы Петар Сучич Матео Ковачич 1:0 31' Деррик Люккассен Эрнест Нуама 1:1 73' Никола Влашич Лука Модрич 2:1 83' Наказания Иван Перишич 68' Коджо Оппонг 90+4'

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