Хорватия - Гана 28 июня обзор матча
Дата публикации: 28-06-2026
Хорватия
2 : 1
Гана
Составы команд
Хорватия
Гана
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|3
|зщ
|Марин Понграчич
|10
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Матео Ковачич
78'
|16
|пз
|Мартин Батурина
88'
|14
|пз
|Иван Перишич
|17
|пз
|Петар Сучич
|13
|пз
|Никола Влашич
88'
|11
|нп
|Анте Будимир
66'
|20
|нп
|Игор Матанович
66'
|15
|пз
|Марио Пашалич
78'
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
88'
|24
|пз
|Марко Пашалич
88'
|16
|вр
|Бенджамин Асаре
|26
|зщ
|Марвен Сеная
|4
|зщ
|Джонас Аджети
46'
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|8
|пз
|Кваси Сибо
85'
|5
|пз
|Томас Парти
|15
|пз
|Элиша Овусу
46'
|22
|пз
|Камал Сулемана
71'
|9
|нп
|Джордан Айю
71'
|11
|нп
|Антуан Семеньо
|21
|зщ
|Коджо Оппонг
46'
|7
|пз
|Иссааку Фатаву
46'
|24
|пз
|Эрнест Нуама
71'
|10
|нп
|Брендон Томас-Асанте
71'
|3
|пз
|Калеб Йиренки
85'
Запасные
|12
|вр
|Ивор Пандур
|23
|вр
|Доминик Котарски
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|22
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Мартин Эрлич
|18
|пз
|Кристиян Якич
|7
|пз
|Никола Моро
|19
|пз
|Тони Фрук
|21
|пз
|Лука Сучич
|9
|пз
|Андрей Крамарич
|26
|нп
|Петар Муса
|1
|вр
|Лоуренс Ати-Зиги
|12
|вр
|Джозеф Ананг
|2
|зщ
|Алиду Сейду
|6
|зщ
|Абдул Мумин
|17
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
|18
|зщ
|Джером Опоку
|20
|пз
|Огустин Боакье
|13
|пз
|Кристофер Баа
|19
|пз
|Иньяки Уильямс
|25
|нп
|Принс Аду
Главные тренеры
|Златко Далич
|Карлуш Кейруш
Голы
Петар Сучич
Матео Ковачич
1:0
31'
Деррик Люккассен
Эрнест Нуама
1:1
73'
Никола Влашич
Лука Модрич
2:1
83'
Наказания
Иван Перишич
68'
Коджо Оппонг
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хорватия - Гана, который состоялся 28 июня 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.