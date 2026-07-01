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Франция - Швеция 1 июля обзор матча

Дата публикации: 01-07-2026
Франция
Франция
3 : 0
Швеция
Швеция
Составы команд
Франция
Швеция
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
75'
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
17ФранциязщВильям Салиба
3ФранциязщЛюка Динь
78'
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
14ФранцияпзАдриен Рабьо
7ФранциянпУсман Дембеле
75'
11ФранциянпМайкл Олисе
85'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
85'
12ФранциянпБрэдли Баркола
2ФранциязщМало Гюсто
75'
20ФранцияпзДезире Дуэ
75'
19ФранциязщТео Эрнандес
78'
24ФранцияпзРайан Шерки
85'
22ФранциянпЖан-Филипп Матета
85'
1ШвецияврЯкоб Виделль Сеттерстрём
2ШвециязщГустаф Лагербильке
3ШвециязщВиктор Линделёф
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
8ШвециязщДаниэль Свенссон
82'
18ШвецияпзЯсин Аяри
82'
24ШвецияпзЭллиот Страуд
65'
7ШвецияпзЛукас Бергвалль
65'
11ШвециянпЭнтони Эланга
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
9ШвециянпАлександер Исак
89'
22ШвецияпзБесфорт Зенели
65'
26ШвециянпТаха Али
65'
10ШвецияпзБеньямин Нюгрен
82'
19ШвецияпзМаттиас Сванберг
82'
25ШвециянпГустаф Нильссон
89'
Запасные
1ФранцияврБрис Самба
23ФранцияврРобен Риссер
15ФранциязщИбраима Конате
21ФранциязщЛукас Эрнандес
26ФранциязщМаксанс Лакруа
6ФранцияпзМану Коне
13ФранцияпзН'Голо Канте
18ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
25ФранцияпзМагнес Аклиуш
9ФранциянпМаркус Тюрам
12ШвецияврВиктор Юханссон
23ШвецияврКристоффер Нордфельдт
14ШвециязщЯльмар Экдаль
15ШвециязщКарл Старфельт
20ШвециязщЭрик Смит
13ШвециязщКен Сема
6ШвецияпзХерман Юханссон
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
21ШвециянпАлександер Бернхардссон
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
АнглияГрэм Поттер
Голы
Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
1:0
45'
Брэдли Баркола
Майкл Олисе
2:0
53'
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
3:0
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Швеция, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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