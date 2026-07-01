Франция - Швеция 1 июля обзор матча Дата публикации: 01-07-2026 Франция 3 : 0 Швеция Составы команд Франция Швеция 16 вр Мик Меньян 5 зщ Жюль Кунде 75' 4 зщ Деотшанкюль Юпамекано 17 зщ Вильям Салиба 3 зщ Люка Динь 78' 8 пз Орельен Тчуамени 14 пз Адриен Рабьо 7 нп Усман Дембеле 75' 11 нп Майкл Олисе 85' 10 нп Килиан Мбаппе 85' 12 нп Брэдли Баркола 2 зщ Мало Гюсто 75' 20 пз Дезире Дуэ 75' 19 зщ Тео Эрнандес 78' 24 пз Райан Шерки 85' 22 нп Жан-Филипп Матета 85' 1 вр Якоб Виделль Сеттерстрём 2 зщ Густаф Лагербильке 3 зщ Виктор Линделёф 5 зщ Габриэль Гудмундссон 8 зщ Даниэль Свенссон 82' 18 пз Ясин Аяри 82' 24 пз Эллиот Страуд 65' 7 пз Лукас Бергвалль 65' 11 нп Энтони Эланга 17 нп Виктор Дьёкереш 9 нп Александер Исак 89' 22 пз Бесфорт Зенели 65' 26 нп Таха Али 65' 10 пз Беньямин Нюгрен 82' 19 пз Маттиас Сванберг 82' 25 нп Густаф Нильссон 89' Запасные 1 вр Брис Самба 23 вр Робен Риссер 15 зщ Ибраима Конате 21 зщ Лукас Эрнандес 26 зщ Максанс Лакруа 6 пз Ману Коне 13 пз Н'Голо Канте 18 пз Уоррен Заир-Эмери 25 пз Магнес Аклиуш 9 нп Маркус Тюрам 12 вр Виктор Юханссон 23 вр Кристоффер Нордфельдт 14 зщ Яльмар Экдаль 15 зщ Карл Старфельт 20 зщ Эрик Смит 13 зщ Кен Сема 6 пз Херман Юханссон 16 пз Йеспер Карлстрём 21 нп Александер Бернхардссон Главные тренеры Дидье Дешам Грэм Поттер Голы Килиан Мбаппе Усман Дембеле 1:0 45' Брэдли Баркола Майкл Олисе 2:0 53' Килиан Мбаппе Майкл Олисе 3:0 74'

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