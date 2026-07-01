Франция - Швеция 1 июля обзор матча
Дата публикации: 01-07-2026
Франция
3 : 0
Швеция
Составы команд
Франция
Швеция
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
75'
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Люка Динь
78'
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|7
|нп
|Усман Дембеле
75'
|11
|нп
|Майкл Олисе
85'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
85'
|12
|нп
|Брэдли Баркола
|2
|зщ
|Мало Гюсто
75'
|20
|пз
|Дезире Дуэ
75'
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
78'
|24
|пз
|Райан Шерки
85'
|22
|нп
|Жан-Филипп Матета
85'
|1
|вр
|Якоб Виделль Сеттерстрём
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|зщ
|Даниэль Свенссон
82'
|18
|пз
|Ясин Аяри
82'
|24
|пз
|Эллиот Страуд
65'
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
65'
|11
|нп
|Энтони Эланга
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|9
|нп
|Александер Исак
89'
|22
|пз
|Бесфорт Зенели
65'
|26
|нп
|Таха Али
65'
|10
|пз
|Беньямин Нюгрен
82'
|19
|пз
|Маттиас Сванберг
82'
|25
|нп
|Густаф Нильссон
89'
Запасные
|1
|вр
|Брис Самба
|23
|вр
|Робен Риссер
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|26
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|пз
|Ману Коне
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|25
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|23
|вр
|Кристоффер Нордфельдт
|14
|зщ
|Яльмар Экдаль
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Эрик Смит
|13
|зщ
|Кен Сема
|6
|пз
|Херман Юханссон
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|21
|нп
|Александер Бернхардссон
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Грэм Поттер
Голы
Килиан Мбаппе
Усман Дембеле
1:0
45'
Брэдли Баркола
Майкл Олисе
2:0
53'
Килиан Мбаппе
Майкл Олисе
3:0
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Швеция, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.