11:25 ()
Свернуть список

Мексика - Эквадор 1 июля обзор матча

Дата публикации: 01-07-2026
Мексика
Мексика
2 : 0
Эквадор
Эквадор
Составы команд
Мексика
Эквадор
1МексикаврРауль Ранхель
2МексиказщХорхе Санчес
5МексиказщХоан Васкес
23МексиказщХесус Гальярдо
3МексиказщСесар Монтес
7МексиказщЛуис Ромо
73'
6МексикапзЭрик Лира
19МексикапзХильберто Мора
59'
25МексиканпРоберто Альварадо
80'
16МексиканпХулиан Киньонес
80'
9МексиканпРауль Хименес
73'
26МексикапзБриан Гутьеррес
59'
18МексикапзОбед Варгас
73'
11МексиканпСантьяго Хименес
73'
15МексиказщИсраэль Рейес
80'
17МексикапзОрбелин Пинеда
80'
1ЭквадорврЭрнан Галиндес
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
46'
6ЭквадорзщВильям Пачо
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
21ЭквадорпзАлан Франко
46'
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
15ЭквадорпзПедро Вите
9ЭквадорнпДжон Йебоа
79'
20ЭквадорнпНильсон Ангуло
79'
19ЭквадорнпГонсало Плата
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
59'
17ЭквадорзщАнхело Пресиадо
46'
26ЭквадорпзЯймар Медина
46'
11ЭквадорнпKевин Родригес
59'
10ЭквадорпзКендри Паэс
79'
16ЭквадорнпХорди Кайседо
79'
Запасные
12МексикаврКарлос Асеведо
13МексикаврГильермо Очоа
20МексиказщМатео Чавес
4МексикапзЭдсон Альварес
8МексикапзАльваро Фидальго
24МексикапзЛуис Чавес
10МексиканпЭрнесто Вега
14МексиканпАрмандо Гонсалес
21МексиканпСесар Уэрта
22МексиканпГильермо Мартинес
12ЭквадорврМойсес Рамирес
22ЭквадорврГонсало Валье
2ЭквадорзщФеликс Торрес
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
25ЭквадорзщДжексон Поросо
5ЭквадорпзХорди Альсивар
18ЭквадорпзДениль Кастильо
8ЭквадорнпАнтони Валенсия
14ЭквадорнпАлан Минда
24ЭквадорнпХереми Аревало
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
АргентинаСебастьян Беккасесе
Голы
Хулиан Киньонес
Роберто Альварадо
1:0
22'
Рауль Хименес
Хулиан Киньонес
2:0
31'
Наказания
Алан Франко
45+1'
Кендри Паэс
90+3'
Пьеро Инкапье
90+5'
Мойсес Кайседо
90+9'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Мексика - Эквадор, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close