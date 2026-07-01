Мексика - Эквадор 1 июля обзор матча Дата публикации: 01-07-2026 Мексика 2 : 0 Эквадор Составы команд Мексика Эквадор 1 вр Рауль Ранхель 2 зщ Хорхе Санчес 5 зщ Хоан Васкес 23 зщ Хесус Гальярдо 3 зщ Сесар Монтес 7 зщ Луис Ромо 73' 6 пз Эрик Лира 19 пз Хильберто Мора 59' 25 нп Роберто Альварадо 80' 16 нп Хулиан Киньонес 80' 9 нп Рауль Хименес 73' 26 пз Бриан Гутьеррес 59' 18 пз Обед Варгас 73' 11 нп Сантьяго Хименес 73' 15 зщ Исраэль Рейес 80' 17 пз Орбелин Пинеда 80' 1 вр Эрнан Галиндес 4 зщ Хоэль Ордоньес 46' 6 зщ Вильям Пачо 3 зщ Пьеро Инкапье 21 пз Алан Франко 46' 23 пз Мойсес Кайседо 15 пз Педро Вите 9 нп Джон Йебоа 79' 20 нп Нильсон Ангуло 79' 19 нп Гонсало Плата 13 нп Эннер Валенсия 59' 17 зщ Анхело Пресиадо 46' 26 пз Яймар Медина 46' 11 нп Kевин Родригес 59' 10 пз Кендри Паэс 79' 16 нп Хорди Кайседо 79' Запасные 12 вр Карлос Асеведо 13 вр Гильермо Очоа 20 зщ Матео Чавес 4 пз Эдсон Альварес 8 пз Альваро Фидальго 24 пз Луис Чавес 10 нп Эрнесто Вега 14 нп Армандо Гонсалес 21 нп Сесар Уэрта 22 нп Гильермо Мартинес 12 вр Мойсес Рамирес 22 вр Гонсало Валье 2 зщ Феликс Торрес 7 зщ Первис Эступиньян 25 зщ Джексон Поросо 5 пз Хорди Альсивар 18 пз Дениль Кастильо 8 нп Антони Валенсия 14 нп Алан Минда 24 нп Хереми Аревало Главные тренеры Хавьер Агирре Себастьян Беккасесе Голы Хулиан Киньонес Роберто Альварадо 1:0 22' Рауль Хименес Хулиан Киньонес 2:0 31' Наказания Алан Франко 45+1' Кендри Паэс 90+3' Пьеро Инкапье 90+5' Мойсес Кайседо 90+9'

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