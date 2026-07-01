Мексика - Эквадор 1 июля обзор матча
Дата публикации: 01-07-2026
Мексика
2 : 0
Эквадор
Составы команд
Мексика
Эквадор
|1
|вр
|Рауль Ранхель
|2
|зщ
|Хорхе Санчес
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|23
|зщ
|Хесус Гальярдо
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|7
|зщ
|Луис Ромо
73'
|6
|пз
|Эрик Лира
|19
|пз
|Хильберто Мора
59'
|25
|нп
|Роберто Альварадо
80'
|16
|нп
|Хулиан Киньонес
80'
|9
|нп
|Рауль Хименес
73'
|26
|пз
|Бриан Гутьеррес
59'
|18
|пз
|Обед Варгас
73'
|11
|нп
|Сантьяго Хименес
73'
|15
|зщ
|Исраэль Рейес
80'
|17
|пз
|Орбелин Пинеда
80'
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
46'
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|21
|пз
|Алан Франко
46'
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|15
|пз
|Педро Вите
|9
|нп
|Джон Йебоа
79'
|20
|нп
|Нильсон Ангуло
79'
|19
|нп
|Гонсало Плата
|13
|нп
|Эннер Валенсия
59'
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
46'
|26
|пз
|Яймар Медина
46'
|11
|нп
|Kевин Родригес
59'
|10
|пз
|Кендри Паэс
79'
|16
|нп
|Хорди Кайседо
79'
Запасные
|12
|вр
|Карлос Асеведо
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|20
|зщ
|Матео Чавес
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|8
|пз
|Альваро Фидальго
|24
|пз
|Луис Чавес
|10
|нп
|Эрнесто Вега
|14
|нп
|Армандо Гонсалес
|21
|нп
|Сесар Уэрта
|22
|нп
|Гильермо Мартинес
|12
|вр
|Мойсес Рамирес
|22
|вр
|Гонсало Валье
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
|25
|зщ
|Джексон Поросо
|5
|пз
|Хорди Альсивар
|18
|пз
|Дениль Кастильо
|8
|нп
|Антони Валенсия
|14
|нп
|Алан Минда
|24
|нп
|Хереми Аревало
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Себастьян Беккасесе
Голы
Хулиан Киньонес
Роберто Альварадо
1:0
22'
Рауль Хименес
Хулиан Киньонес
2:0
31'
Наказания
Алан Франко
45+1'
Кендри Паэс
90+3'
Пьеро Инкапье
90+5'
Мойсес Кайседо
90+9'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Мексика - Эквадор, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.