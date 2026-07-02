Бельгия - Сенегал 1 июля обзор матча Дата публикации: 02-07-2026 Бельгия 3 : 2 ДВ Сенегал Составы команд Бельгия Сенегал 1 вр Тибо Куртуа 21 зщ Тимоти Кастань 4 зщ Брандон Мехеле 3 зщ Артюр Теат 5 зщ Максим Де Кёйпер 78' 8 пз Юри Тилеманс 7 пз Кевин Де Брёйне 56' 20 пз Ханс Ванакен 63' 11 нп Жереми Доку 56' 10 нп Леандро Троссард 109' 17 нп Шарль Де Кетеларе 46' 9 нп Ромелу Лукаку 46' 23 пз Николас Раскин 56' 14 нп Доди Лукебакио 56' 19 пз Диегу Морейра 63' 15 зщ Тома Мёнье 78' 24 пз Амаду Онана 109' 23 вр Мори Дио 19 зщ Мусса Ньякате 14 зщ Исмаил Якобс 93' 15 пз Крепен Диатта 21 пз Хабиб Диарра 73' 5 пз Идрисса Гейе 95' 26 пз Пап Гейе 66' 6 пз Пате Сисс 13 нп Илиман Ндиайе 73' 18 нп Исмаила Сарр 10 нп Садио Мане 93' 8 пз Ламин Камара 66' 17 пз Папе Матар Сарр 73' 20 нп Ибрагим Мбайе 73' 25 зщ Эль-Хаджи Малик Диуф 93' 11 нп Николас Джексон 93' 22 пз Бара Ндиайе 95' Запасные 12 вр Сенне Ламменс 13 вр Майк Пендерс 16 зщ Кони де Винтер 18 зщ Йоакин Сейс 25 зщ Натан Нгой 6 пз Аксель Витсель 22 пз Алексис Салемакерс 26 нп Матиас Фернандес-Пардо 1 вр Йеванн Диуф 2 зщ Мамаду Сарр 3 зщ Калиду Кулибали 4 зщ Абдулайе Сек 24 зщ Антуан Менди 7 нп Ассане Диао 9 нп Бамба Дьенг 12 нп Шериф Ндиайе Главные тренеры Руди Гарсия Пап Тьяв Голы Хабиб Диарра 0:1 24' Исмаила Сарр Мусса Ньякате 0:2 51' Ромелу Лукаку Тома Мёнье 1:2 86' Юри Тилеманс Леандро Троссард 2:2 89' Юри Тилеманс 3:2 120+5' Наказания Брандон Мехеле 64' Ламин Камара 67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бельгия - Сенегал, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.