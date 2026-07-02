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Бельгия - Сенегал 1 июля обзор матча

Дата публикации: 02-07-2026
Бельгия
Бельгия
3 : 2ДВ
Сенегал
Сенегал
Составы команд
Бельгия
Сенегал
1БельгияврТибо Куртуа
21БельгиязщТимоти Кастань
4БельгиязщБрандон Мехеле
3БельгиязщАртюр Теат
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
78'
8БельгияпзЮри Тилеманс
7БельгияпзКевин Де Брёйне
56'
20БельгияпзХанс Ванакен
63'
11БельгиянпЖереми Доку
56'
10БельгиянпЛеандро Троссард
109'
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
46'
9БельгиянпРомелу Лукаку
46'
23БельгияпзНиколас Раскин
56'
14БельгиянпДоди Лукебакио
56'
19БельгияпзДиегу Морейра
63'
15БельгиязщТома Мёнье
78'
24БельгияпзАмаду Онана
109'
23СенегалврМори Дио
19СенегалзщМусса Ньякате
14СенегалзщИсмаил Якобс
93'
15СенегалпзКрепен Диатта
21СенегалпзХабиб Диарра
73'
5СенегалпзИдрисса Гейе
95'
26СенегалпзПап Гейе
66'
6СенегалпзПате Сисс
13СенегалнпИлиман Ндиайе
73'
18СенегалнпИсмаила Сарр
10СенегалнпСадио Мане
93'
8СенегалпзЛамин Камара
66'
17СенегалпзПапе Матар Сарр
73'
20СенегалнпИбрагим Мбайе
73'
25СенегалзщЭль-Хаджи Малик Диуф
93'
11СенегалнпНиколас Джексон
93'
22СенегалпзБара Ндиайе
95'
Запасные
12БельгияврСенне Ламменс
13БельгияврМайк Пендерс
16БельгиязщКони де Винтер
18БельгиязщЙоакин Сейс
25БельгиязщНатан Нгой
6БельгияпзАксель Витсель
22БельгияпзАлексис Салемакерс
26БельгиянпМатиас Фернандес-Пардо
1СенегалврЙеванн Диуф
2СенегалзщМамаду Сарр
3СенегалзщКалиду Кулибали
4СенегалзщАбдулайе Сек
24СенегалзщАнтуан Менди
7СенегалнпАссане Диао
9СенегалнпБамба Дьенг
12СенегалнпШериф Ндиайе
Главные тренеры
ФранцияРуди Гарсия
СенегалПап Тьяв
Голы
Хабиб Диарра
0:1
24'
Исмаила Сарр
Мусса Ньякате
0:2
51'
Ромелу Лукаку
Тома Мёнье
1:2
86'
Юри Тилеманс
Леандро Троссард
2:2
89'
Юри Тилеманс
3:2
120+5'
Наказания
Брандон Мехеле
64'
Ламин Камара
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бельгия - Сенегал, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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