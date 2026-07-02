Бельгия - Сенегал 1 июля обзор матча
Дата публикации: 02-07-2026
Бельгия
3 : 2ДВ
Сенегал
Составы команд
Бельгия
Сенегал
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|3
|зщ
|Артюр Теат
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
78'
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
56'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
63'
|11
|нп
|Жереми Доку
56'
|10
|нп
|Леандро Троссард
109'
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
46'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
46'
|23
|пз
|Николас Раскин
56'
|14
|нп
|Доди Лукебакио
56'
|19
|пз
|Диегу Морейра
63'
|15
|зщ
|Тома Мёнье
78'
|24
|пз
|Амаду Онана
109'
|23
|вр
|Мори Дио
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
93'
|15
|пз
|Крепен Диатта
|21
|пз
|Хабиб Диарра
73'
|5
|пз
|Идрисса Гейе
95'
|26
|пз
|Пап Гейе
66'
|6
|пз
|Пате Сисс
|13
|нп
|Илиман Ндиайе
73'
|18
|нп
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Садио Мане
93'
|8
|пз
|Ламин Камара
66'
|17
|пз
|Папе Матар Сарр
73'
|20
|нп
|Ибрагим Мбайе
73'
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
93'
|11
|нп
|Николас Джексон
93'
|22
|пз
|Бара Ндиайе
95'
Запасные
|12
|вр
|Сенне Ламменс
|13
|вр
|Майк Пендерс
|16
|зщ
|Кони де Винтер
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
|25
|зщ
|Натан Нгой
|6
|пз
|Аксель Витсель
|22
|пз
|Алексис Салемакерс
|26
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
|1
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Мамаду Сарр
|3
|зщ
|Калиду Кулибали
|4
|зщ
|Абдулайе Сек
|24
|зщ
|Антуан Менди
|7
|нп
|Ассане Диао
|9
|нп
|Бамба Дьенг
|12
|нп
|Шериф Ндиайе
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Пап Тьяв
Голы
Хабиб Диарра
0:1
24'
Исмаила Сарр
Мусса Ньякате
0:2
51'
Ромелу Лукаку
Тома Мёнье
1:2
86'
Юри Тилеманс
Леандро Троссард
2:2
89'
Юри Тилеманс
3:2
120+5'
Наказания
Брандон Мехеле
64'
Ламин Камара
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бельгия - Сенегал, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.