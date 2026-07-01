Англия - ДР Конго 1 июля обзор матча Дата публикации: 01-07-2026 Англия 2 : 1 ДР Конго Составы команд Англия ДР Конго 1 вр Джордан Пикфорд 25 зщ Джед-Хотеп Спенс 70' 2 зщ Эзри Конса 6 зщ Марк-Израэль Гехи 3 зщ Нико О'Райли 8 пз Эллиот Андерсон 4 пз Деклан Райс 90+1' 10 пз Джуд Беллингем 11 нп Маркус Рашфорд 60' 9 нп Гарри Кейн 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 60' 18 нп Энтони Гордон 60' 7 нп Букайо Сака 60' 21 пз Эберечи Эзе 70' 5 зщ Джон Стоунз 90+1' 1 вр Лионель Мпаси-Нзо 2 зщ Аарон Ван-Биссака 22 зщ Шансель Мбемба 4 зщ Аксель Туанзебе 26 зщ Артур Масуаку 89' 8 пз Самюэль Мутуссами 89' 14 пз Ноа Садики 6 пз Нгалайель Мукау 76' 9 пз Брайан Сипенга 76' 20 нп Йоан Висса 7 нп Натанаэль Мбуку 64' 13 нп Мешак Элиа 64' 25 пз Эдо Кайембе 76' 10 нп Тео Бонгонда 76' 12 зщ Жорис Кайембе-Диту 89' 19 нп Фистон Майеле 89' Запасные 13 вр Дин Хендерсон 23 вр Джеймс Траффорд 12 зщ Трево Чалоба 15 зщ Даниэль Бёрн 24 зщ Рис Джеймс 26 зщ Джарелл Куанса 14 пз Джордан Хендерсон 16 пз Кобби Майну 17 пз Морган Роджерс 19 нп Олли Уоткинс 22 нп Айван Тони 16 вр Тимоти Фаюлу 21 вр Маттьё Эполо 3 зщ Стив Капюади 5 зщ Дилан Батубинсика 24 зщ Жедеон Калулу 15 пз Аарон Тшибола 18 пз Шарль Пикель 11 пз Гаэль Какута 17 нп Седрик Бакамбу 23 нп Симон Банза Главные тренеры Томас Тухель Себастьен Дезабр Голы Брайан Сипенга Шансель Мбемба 0:1 7' Гарри Кейн Энтони Гордон 1:1 75' Гарри Кейн Энтони Гордон 2:1 86' Наказания Джуд Беллингем 19' Ноа Садики 27'

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