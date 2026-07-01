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Англия - ДР Конго 1 июля обзор матча

Дата публикации: 01-07-2026
Англия
Англия
2 : 1
ДР Конго
ДР Конго
Составы команд
Англия
ДР Конго
1АнглияврДжордан Пикфорд
25АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
70'
2АнглиязщЭзри Конса
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
3АнглиязщНико О'Райли
8АнглияпзЭллиот Андерсон
4АнглияпзДеклан Райс
90+1'
10АнглияпзДжуд Беллингем
11АнглиянпМаркус Рашфорд
60'
9АнглиянпГарри Кейн
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
60'
18АнглиянпЭнтони Гордон
60'
7АнглиянпБукайо Сака
60'
21АнглияпзЭберечи Эзе
70'
5АнглиязщДжон Стоунз
90+1'
1ДР КонговрЛионель Мпаси-Нзо
2ДР КонгозщАарон Ван-Биссака
22ДР КонгозщШансель Мбемба
4ДР КонгозщАксель Туанзебе
26ДР КонгозщАртур Масуаку
89'
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
89'
14ДР КонгопзНоа Садики
6ДР КонгопзНгалайель Мукау
76'
9ДР КонгопзБрайан Сипенга
76'
20ДР КонгонпЙоан Висса
7ДР КонгонпНатанаэль Мбуку
64'
13ДР КонгонпМешак Элиа
64'
25ДР КонгопзЭдо Кайембе
76'
10ДР КонгонпТео Бонгонда
76'
12ДР КонгозщЖорис Кайембе-Диту
89'
19ДР КонгонпФистон Майеле
89'
Запасные
13АнглияврДин Хендерсон
23АнглияврДжеймс Траффорд
12АнглиязщТрево Чалоба
15АнглиязщДаниэль Бёрн
24АнглиязщРис Джеймс
26АнглиязщДжарелл Куанса
14АнглияпзДжордан Хендерсон
16АнглияпзКобби Майну
17АнглияпзМорган Роджерс
19АнглиянпОлли Уоткинс
22АнглиянпАйван Тони
16ДР КонговрТимоти Фаюлу
21ДР КонговрМаттьё Эполо
3ДР КонгозщСтив Капюади
5ДР КонгозщДилан Батубинсика
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
15ДР КонгопзАарон Тшибола
18ДР КонгопзШарль Пикель
11ДР КонгопзГаэль Какута
17ДР КонгонпСедрик Бакамбу
23ДР КонгонпСимон Банза
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ФранцияСебастьен Дезабр
Голы
Брайан Сипенга
Шансель Мбемба
0:1
7'
Гарри Кейн
Энтони Гордон
1:1
75'
Гарри Кейн
Энтони Гордон
2:1
86'
Наказания
Джуд Беллингем
19'
Ноа Садики
27'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - ДР Конго, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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