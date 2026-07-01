Англия - ДР Конго 1 июля обзор матча
Дата публикации: 01-07-2026
Англия
2 : 1
ДР Конго
Составы команд
Англия
ДР Конго
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|25
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
70'
|2
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Нико О'Райли
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|4
|пз
|Деклан Райс
90+1'
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
60'
|9
|нп
|Гарри Кейн
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
60'
|18
|нп
|Энтони Гордон
60'
|7
|нп
|Букайо Сака
60'
|21
|пз
|Эберечи Эзе
70'
|5
|зщ
|Джон Стоунз
90+1'
|1
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|2
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|22
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Артур Масуаку
89'
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
89'
|14
|пз
|Ноа Садики
|6
|пз
|Нгалайель Мукау
76'
|9
|пз
|Брайан Сипенга
76'
|20
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Натанаэль Мбуку
64'
|13
|нп
|Мешак Элиа
64'
|25
|пз
|Эдо Кайембе
76'
|10
|нп
|Тео Бонгонда
76'
|12
|зщ
|Жорис Кайембе-Диту
89'
|19
|нп
|Фистон Майеле
89'
Запасные
|13
|вр
|Дин Хендерсон
|23
|вр
|Джеймс Траффорд
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|15
|зщ
|Даниэль Бёрн
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|26
|зщ
|Джарелл Куанса
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|16
|пз
|Кобби Майну
|17
|пз
|Морган Роджерс
|19
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|нп
|Айван Тони
|16
|вр
|Тимоти Фаюлу
|21
|вр
|Маттьё Эполо
|3
|зщ
|Стив Капюади
|5
|зщ
|Дилан Батубинсика
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|15
|пз
|Аарон Тшибола
|18
|пз
|Шарль Пикель
|11
|пз
|Гаэль Какута
|17
|нп
|Седрик Бакамбу
|23
|нп
|Симон Банза
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Себастьен Дезабр
Голы
Брайан Сипенга
Шансель Мбемба
0:1
7'
Гарри Кейн
Энтони Гордон
1:1
75'
Гарри Кейн
Энтони Гордон
2:1
86'
Наказания
Джуд Беллингем
19'
Ноа Садики
27'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - ДР Конго, который состоялся 1 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.