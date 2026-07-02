США - Босния и Герцеговина 2 июля обзор матча
Дата публикации: 02-07-2026
США
2 : 0
Босния
Составы команд
США
Босния и Герцеговина
|24
|вр
|Мэтт Фриз
|16
|зщ
|Алекс Фримен
|3
|зщ
|Крис Ричардс
|13
|зщ
|Тим Рим
|2
|зщ
|Серджино Дест
87'
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|4
|пз
|Тайлер Адамс
|17
|пз
|Малик Тилльман
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
90+5'
|10
|нп
|Кристиан Пулишич
87'
|20
|нп
|Фоларин Балогун
|14
|пз
|Себастьян Берхалтер
87'
|9
|нп
|Рикардо Пепи
87'
|7
|пз
|Джованни Рейна
90+5'
|1
|вр
|Никола Василь
|7
|зщ
|Амар Дедич
|18
|зщ
|Никола Катич
75'
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
75'
|21
|зщ
|Степан Раделич
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|8
|пз
|Армин Гигович
51'
|14
|пз
|Иван Шуньич
51'
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
|11
|нп
|Эдин Джеко
51'
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
51'
|26
|пз
|Эрмин Махмич
51'
|20
|нп
|Эсмир Байрактаревич
51'
|15
|пз
|Амар Мемич
75'
|23
|нп
|Харис Табакович
75'
Запасные
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|25
|вр
|Крис Брейди
|6
|зщ
|Остон Трасти
|12
|зщ
|Майлз Робинсон
|23
|зщ
|Джозеф Скалли
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|21
|пз
|Тимоти Веа
|18
|нп
|Макс Арфстен
|19
|нп
|Хаджи Райт
|26
|нп
|Алекс Сендехас
|12
|вр
|Младен Юркас
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|2
|зщ
|Нихад Муякич
|3
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|24
|зщ
|Арьян Малич
|13
|пз
|Иван Башич
|16
|пз
|Амир Хаджиахметович
|17
|пз
|Дженис Бурнич
|9
|нп
|Самед Баждар
|25
|нп
|Йово Лукич
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Сергей Барбарез
Голы
Фоларин Балогун
1:0
45'
Малик Тилльман
2:0
82'
Наказания
Фоларин Балогун
64'
Степан Раделич
80'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн США - Босния и Герцеговина, который состоялся 2 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.