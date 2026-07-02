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США - Босния и Герцеговина 2 июля обзор матча

Дата публикации: 02-07-2026
США
США
2 : 0
Босния
Босния
Составы команд
США
Босния и Герцеговина
24СШАврМэтт Фриз
16СШАзщАлекс Фримен
3СШАзщКрис Ричардс
13СШАзщТим Рим
2СШАзщСерджино Дест
87'
5СШАзщЭнтони Робинсон
4СШАпзТайлер Адамс
17СШАпзМалик Тилльман
8СШАпзУэстон Маккенни
90+5'
10СШАнпКристиан Пулишич
87'
20СШАнпФоларин Балогун
14СШАпзСебастьян Берхалтер
87'
9СШАнпРикардо Пепи
87'
7СШАпзДжованни Рейна
90+5'
1Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
7Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
18Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
75'
4Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
75'
21Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
19Босния и ГерцеговинапзКерим-Сэм Алайбегович
8Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
51'
14Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
51'
10Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
11Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
51'
6Босния и ГерцеговинапзБеньямин Тахирович
51'
26Босния и ГерцеговинапзЭрмин Махмич
51'
20Босния и ГерцеговинанпЭсмир Байрактаревич
51'
15Босния и ГерцеговинапзАмар Мемич
75'
23Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
75'
Запасные
1СШАврМэтт Тёрнер
25СШАврКрис Брейди
6СШАзщОстон Трасти
12СШАзщМайлз Робинсон
23СШАзщДжозеф Скалли
11СШАпзБренден Ааронсон
21СШАпзТимоти Веа
18СШАнпМакс Арфстен
19СШАнпХаджи Райт
26СШАнпАлекс Сендехас
12Босния и ГерцеговинаврМладен Юркас
22Босния и ГерцеговинаврМартин Зломислич
2Босния и ГерцеговиназщНихад Муякич
3Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
24Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
13Босния и ГерцеговинапзИван Башич
16Босния и ГерцеговинапзАмир Хаджиахметович
17Босния и ГерцеговинапзДженис Бурнич
9Босния и ГерцеговинанпСамед Баждар
25Босния и ГерцеговинанпЙово Лукич
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
Голы
Фоларин Балогун
1:0
45'
Малик Тилльман
2:0
82'
Наказания
Фоларин Балогун
64'
Степан Раделич
80'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн США - Босния и Герцеговина, который состоялся 2 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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