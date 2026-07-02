США - Босния и Герцеговина 2 июля обзор матча Дата публикации: 02-07-2026 США 2 : 0 Босния Составы команд США Босния и Герцеговина 24 вр Мэтт Фриз 16 зщ Алекс Фримен 3 зщ Крис Ричардс 13 зщ Тим Рим 2 зщ Серджино Дест 87' 5 зщ Энтони Робинсон 4 пз Тайлер Адамс 17 пз Малик Тилльман 8 пз Уэстон Маккенни 90+5' 10 нп Кристиан Пулишич 87' 20 нп Фоларин Балогун 14 пз Себастьян Берхалтер 87' 9 нп Рикардо Пепи 87' 7 пз Джованни Рейна 90+5' 1 вр Никола Василь 7 зщ Амар Дедич 18 зщ Никола Катич 75' 4 зщ Тарик Мухаремович 5 зщ Сеад Колашинац 75' 21 зщ Степан Раделич 19 пз Керим-Сэм Алайбегович 8 пз Армин Гигович 51' 14 пз Иван Шуньич 51' 10 нп Эрмедин Демирович 11 нп Эдин Джеко 51' 6 пз Беньямин Тахирович 51' 26 пз Эрмин Махмич 51' 20 нп Эсмир Байрактаревич 51' 15 пз Амар Мемич 75' 23 нп Харис Табакович 75' Запасные 1 вр Мэтт Тёрнер 25 вр Крис Брейди 6 зщ Остон Трасти 12 зщ Майлз Робинсон 23 зщ Джозеф Скалли 11 пз Бренден Ааронсон 21 пз Тимоти Веа 18 нп Макс Арфстен 19 нп Хаджи Райт 26 нп Алекс Сендехас 12 вр Младен Юркас 22 вр Мартин Зломислич 2 зщ Нихад Муякич 3 зщ Деннис Хаджикадунич 24 зщ Арьян Малич 13 пз Иван Башич 16 пз Амир Хаджиахметович 17 пз Дженис Бурнич 9 нп Самед Баждар 25 нп Йово Лукич Главные тренеры Маурисио Почеттино Сергей Барбарез Голы Фоларин Балогун 1:0 45' Малик Тилльман 2:0 82' Наказания Фоларин Балогун 64' Степан Раделич 80'

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