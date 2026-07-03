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Испания - Австрия 2 июля обзор матча

Дата публикации: 03-07-2026
Испания
Испания
3 : 0
Австрия
Австрия
Составы команд
Испания
Австрия
23ИспанияврУнай Симон
22ИспаниязщПау Кубарси
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
90+3'
24ИспаниязщМарк Кукурелья
12ИспаниязщПедро Порро
16Испанияпз Родри
20Испанияпз Педри
90+3'
10ИспанияпзДани Ольмо
71'
19ИспаниянпЛамин Ямаль
85'
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
15ИспаниянпАлекс Баэна
71'
6ИспанияпзМикель Мерино
71'
7ИспаниянпФерран Торрес
71'
9Испанияпз Гави
85'
2ИспаниязщМарк Пубиль
90+3'
8ИспанияпзФабиан Руис
90+3'
1АвстрияврАлександр Шлагер
5АвстриязщСтефан Пош
85'
8АвстриязщДавид Алаба
20АвстриязщКонрад Лаймер
3АвстриязщКевин Дансо
6АвстрияпзНиколас Зайвальд
46'
4АвстрияпзКсавер Шлагер
46'
18АвстрияпзРомано Шмид
60'
9АвстрияпзМарсель Забитцер
24АвстрияпзПауль Ваннер
11АвстриянпМихаэль Грегорич
60'
10АвстрияпзФлориан Гриллич
46'
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
46'
7АвстриянпМарко Арнаутович
60'
14АвстриянпСаша Калайджич
60'
22АвстриязщАлександер Прасс
85'
Запасные
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврЖоан Гарсия
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
4ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщМаркос Льоренте
18ИспанияпзМартин Субименди
11ИспаниянпЙереми Пино
17ИспаниянпНико Уильямс
25ИспаниянпВиктор Муньос
26ИспаниянпБорха Иглесиас
12АвстрияврФлориан Вигеле
13АвстрияврПатрик Пенц
2АвстриязщДавид Аффенгрубер
15АвстриязщФилипп Линхарт
16АвстриязщФилипп Мвене
23АвстриязщМарко Фридль
25АвстриязщМихаэль Свобода
19АвстрияпзДеян Любичич
26АвстрияпзАлессандро Шёпф
21АвстриянпПатрик Виммер
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ГерманияРальф Рангник
Голы
Микель Оярсабаль
Марк Кукурелья
1:0
36'
Педро Порро
Алекс Баэна
2:0
66'
Микель Оярсабаль
Марк Кукурелья
3:0
89'
Наказания
Стефан Пош
83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Австрия, который состоялся 2 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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