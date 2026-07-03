Испания - Австрия 2 июля обзор матча
Дата публикации: 03-07-2026
Испания
3 : 0
Австрия
Составы команд
Испания
Австрия
|23
|вр
|Унай Симон
|22
|зщ
|Пау Кубарси
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
90+3'
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|12
|зщ
|Педро Порро
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Педри
90+3'
|10
|пз
|Дани Ольмо
71'
|19
|нп
|Ламин Ямаль
85'
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|15
|нп
|Алекс Баэна
71'
|6
|пз
|Микель Мерино
71'
|7
|нп
|Ферран Торрес
71'
|9
|пз
|Гави
85'
|2
|зщ
|Марк Пубиль
90+3'
|8
|пз
|Фабиан Руис
90+3'
|1
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Стефан Пош
85'
|8
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Конрад Лаймер
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|6
|пз
|Николас Зайвальд
46'
|4
|пз
|Ксавер Шлагер
46'
|18
|пз
|Романо Шмид
60'
|9
|пз
|Марсель Забитцер
|24
|пз
|Пауль Ваннер
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
60'
|10
|пз
|Флориан Гриллич
46'
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
46'
|7
|нп
|Марко Арнаутович
60'
|14
|нп
|Саша Калайджич
60'
|22
|зщ
|Александер Прасс
85'
Запасные
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|4
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|пз
|Мартин Субименди
|11
|нп
|Йереми Пино
|17
|нп
|Нико Уильямс
|25
|нп
|Виктор Муньос
|26
|нп
|Борха Иглесиас
|12
|вр
|Флориан Вигеле
|13
|вр
|Патрик Пенц
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|16
|зщ
|Филипп Мвене
|23
|зщ
|Марко Фридль
|25
|зщ
|Михаэль Свобода
|19
|пз
|Деян Любичич
|26
|пз
|Алессандро Шёпф
|21
|нп
|Патрик Виммер
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Ральф Рангник
Голы
Микель Оярсабаль
Марк Кукурелья
1:0
36'
Педро Порро
Алекс Баэна
2:0
66'
Микель Оярсабаль
Марк Кукурелья
3:0
89'
Наказания
Стефан Пош
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Испания - Австрия, который состоялся 2 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.