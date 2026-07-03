Испания - Австрия 2 июля обзор матча Дата публикации: 03-07-2026 Испания 3 : 0 Австрия Составы команд Испания Австрия 23 вр Унай Симон 22 зщ Пау Кубарси 14 зщ Эмерик Лапорт 90+3' 24 зщ Марк Кукурелья 12 зщ Педро Порро 16 пз Родри 20 пз Педри 90+3' 10 пз Дани Ольмо 71' 19 нп Ламин Ямаль 85' 21 нп Микель Оярсабаль 15 нп Алекс Баэна 71' 6 пз Микель Мерино 71' 7 нп Ферран Торрес 71' 9 пз Гави 85' 2 зщ Марк Пубиль 90+3' 8 пз Фабиан Руис 90+3' 1 вр Александр Шлагер 5 зщ Стефан Пош 85' 8 зщ Давид Алаба 20 зщ Конрад Лаймер 3 зщ Кевин Дансо 6 пз Николас Зайвальд 46' 4 пз Ксавер Шлагер 46' 18 пз Романо Шмид 60' 9 пз Марсель Забитцер 24 пз Пауль Ваннер 11 нп Михаэль Грегорич 60' 10 пз Флориан Гриллич 46' 17 пз Карни Чуквуэмека 46' 7 нп Марко Арнаутович 60' 14 нп Саша Калайджич 60' 22 зщ Александер Прасс 85' Запасные 1 вр Давид Райя 13 вр Жоан Гарсия 3 зщ Алехандро Гримальдо 4 зщ Эрик Гарсия 5 зщ Маркос Льоренте 18 пз Мартин Субименди 11 нп Йереми Пино 17 нп Нико Уильямс 25 нп Виктор Муньос 26 нп Борха Иглесиас 12 вр Флориан Вигеле 13 вр Патрик Пенц 2 зщ Давид Аффенгрубер 15 зщ Филипп Линхарт 16 зщ Филипп Мвене 23 зщ Марко Фридль 25 зщ Михаэль Свобода 19 пз Деян Любичич 26 пз Алессандро Шёпф 21 нп Патрик Виммер Главные тренеры Луис де ла Фуэнте Ральф Рангник Голы Микель Оярсабаль Марк Кукурелья 1:0 36' Педро Порро Алекс Баэна 2:0 66' Микель Оярсабаль Марк Кукурелья 3:0 89' Наказания Стефан Пош 83'

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