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Португалия - Хорватия 3 июля обзор матча

Дата публикации: 03-07-2026
Португалия
Португалия
2 : 1
Хорватия
Хорватия
Составы команд
Португалия
Хорватия
1ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщЖоау Канселу
62'
3ПортугалиязщРубен Диаш
13ПортугалиязщРенату Вейга
25ПортугалиязщНуну Мендеш
15ПортугалияпзЖоау Невеш
23Португалияпз Витинья
62'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
62'
18ПортугалиянпПедру Нету
62'
7ПортугалиянпКриштиану Роналду
81'
17ПортугалиянпРафаэл Леау
2ПортугалиязщНелсон Семеду
62'
10ПортугалияпзБернарду Силва
62'
26ПортугалиянпШику Консейсау
62'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
62'
21ПортугалияпзРубен Невеш
81'
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
6ХорватиязщЙосип Шутало
3ХорватиязщМарин Понграчич
13ХорватияпзНикола Влашич
90+2'
17ХорватияпзПетар Сучич
10ХорватияпзЛука Модрич
8ХорватияпзМатео Ковачич
90+6'
14ХорватияпзИван Перишич
16ХорватияпзМартин Батурина
68'
11ХорватиянпАнте Будимир
46'
20ХорватиянпИгор Матанович
46'
15ХорватияпзМарио Пашалич
68'
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
90+2'
9ХорватияпзАндрей Крамарич
90+6'
Запасные
12ПортугалияврЖозе Са
22ПортугалияврРуй Силва
4ПортугалиязщТомаш Араужу
5ПортугалиязщДиогу Дало
14ПортугалиязщГонсалу Инасиу
6ПортугалиязщМатеус Нунес
24ПортугалияпзСаму Кошта
16ПортугалияпзФрансишку Тринкау
11ПортугалиянпЖоау Феликс
19ПортугалиянпГонсалу Гедеш
12ХорватияврИвор Пандур
23ХорватияврДоминик Котарски
5ХорватиязщДуе Чалета-Цар
22ХорватиязщЛука Вушкович
25ХорватиязщМартин Эрлич
18ХорватияпзКристиян Якич
7ХорватияпзНикола Моро
19ХорватияпзТони Фрук
21ХорватияпзЛука Сучич
24ХорватияпзМарко Пашалич
26ХорватиянпПетар Муса
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ХорватияЗлатко Далич
Голы
Иван Перишич
0:1
53'
Криштиану Роналду
1:1
68'
Гонсалу Рамуш
Рафаэл Леау
2:1
90+4'
Наказания
Рубен Диаш
17'
Лука Модрич
59'
Иван Перишич
90+8'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Португалия - Хорватия, который состоялся 3 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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