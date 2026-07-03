Португалия - Хорватия 3 июля обзор матча
Дата публикации: 03-07-2026
Португалия
2 : 1
Хорватия
Составы команд
Португалия
Хорватия
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
62'
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|15
|пз
|Жоау Невеш
|23
|пз
|Витинья
62'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
62'
|18
|нп
|Педру Нету
62'
|7
|нп
|Криштиану Роналду
81'
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|2
|зщ
|Нелсон Семеду
62'
|10
|пз
|Бернарду Силва
62'
|26
|нп
|Шику Консейсау
62'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
62'
|21
|пз
|Рубен Невеш
81'
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|3
|зщ
|Марин Понграчич
|13
|пз
|Никола Влашич
90+2'
|17
|пз
|Петар Сучич
|10
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Матео Ковачич
90+6'
|14
|пз
|Иван Перишич
|16
|пз
|Мартин Батурина
68'
|11
|нп
|Анте Будимир
46'
|20
|нп
|Игор Матанович
46'
|15
|пз
|Марио Пашалич
68'
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
90+2'
|9
|пз
|Андрей Крамарич
90+6'
Запасные
|12
|вр
|Жозе Са
|22
|вр
|Руй Силва
|4
|зщ
|Томаш Араужу
|5
|зщ
|Диогу Дало
|14
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|6
|зщ
|Матеус Нунес
|24
|пз
|Саму Кошта
|16
|пз
|Франсишку Тринкау
|11
|нп
|Жоау Феликс
|19
|нп
|Гонсалу Гедеш
|12
|вр
|Ивор Пандур
|23
|вр
|Доминик Котарски
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|22
|зщ
|Лука Вушкович
|25
|зщ
|Мартин Эрлич
|18
|пз
|Кристиян Якич
|7
|пз
|Никола Моро
|19
|пз
|Тони Фрук
|21
|пз
|Лука Сучич
|24
|пз
|Марко Пашалич
|26
|нп
|Петар Муса
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Златко Далич
Голы
Иван Перишич
0:1
53'
Криштиану Роналду
1:1
68'
Гонсалу Рамуш
Рафаэл Леау
2:1
90+4'
Наказания
Рубен Диаш
17'
Лука Модрич
59'
Иван Перишич
90+8'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Португалия - Хорватия, который состоялся 3 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.