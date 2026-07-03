Португалия - Хорватия 3 июля обзор матча Дата публикации: 03-07-2026 Португалия 2 : 1 Хорватия Составы команд Португалия Хорватия 1 вр Диогу Кошта 20 зщ Жоау Канселу 62' 3 зщ Рубен Диаш 13 зщ Ренату Вейга 25 зщ Нуну Мендеш 15 пз Жоау Невеш 23 пз Витинья 62' 8 пз Бруну Фернандеш 62' 18 нп Педру Нету 62' 7 нп Криштиану Роналду 81' 17 нп Рафаэл Леау 2 зщ Нелсон Семеду 62' 10 пз Бернарду Силва 62' 26 нп Шику Консейсау 62' 9 нп Гонсалу Рамуш 62' 21 пз Рубен Невеш 81' 1 вр Доминик Ливакович 2 зщ Йосип Станишич 6 зщ Йосип Шутало 3 зщ Марин Понграчич 13 пз Никола Влашич 90+2' 17 пз Петар Сучич 10 пз Лука Модрич 8 пз Матео Ковачич 90+6' 14 пз Иван Перишич 16 пз Мартин Батурина 68' 11 нп Анте Будимир 46' 20 нп Игор Матанович 46' 15 пз Марио Пашалич 68' 4 зщ Йошко Гвардиол 90+2' 9 пз Андрей Крамарич 90+6' Запасные 12 вр Жозе Са 22 вр Руй Силва 4 зщ Томаш Араужу 5 зщ Диогу Дало 14 зщ Гонсалу Инасиу 6 зщ Матеус Нунес 24 пз Саму Кошта 16 пз Франсишку Тринкау 11 нп Жоау Феликс 19 нп Гонсалу Гедеш 12 вр Ивор Пандур 23 вр Доминик Котарски 5 зщ Дуе Чалета-Цар 22 зщ Лука Вушкович 25 зщ Мартин Эрлич 18 пз Кристиян Якич 7 пз Никола Моро 19 пз Тони Фрук 21 пз Лука Сучич 24 пз Марко Пашалич 26 нп Петар Муса Главные тренеры Роберто Мартинес Златко Далич Голы Иван Перишич 0:1 53' Криштиану Роналду 1:1 68' Гонсалу Рамуш Рафаэл Леау 2:1 90+4' Наказания Рубен Диаш 17' Лука Модрич 59' Иван Перишич 90+8'

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