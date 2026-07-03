Швейцария - Алжир 3 июля обзор матча Дата публикации: 03-07-2026 Швейцария 2 : 0 Алжир Составы команд Швейцария Алжир 1 вр Грегор Кобель 4 зщ Нико Эльведи 5 зщ Мануэль Аканджи 13 зщ Рикардо Родригес 10 пз Гранит Джака 8 пз Ремо Фройлер 9 пз Йохан Манзамби 70' 6 пз Денис Закария 87' 11 нп Дан Ндой 87' 17 нп Рубен Варгас 70' 7 нп Брил Эмболо 82' 22 пз Фабиан Ридер 70' 19 нп Ноа Окафор 70' 23 нп Зеки Амдуни 82' 3 зщ Сильван Видмер 87' 20 пз Михел Эбишер 87' 23 вр Лука Зидан 17 зщ Рафик Белгали 82' 2 зщ Айсса Манди 21 зщ Рами Бенсебаини 15 зщ Райан Аит-Нури 19 пз Набиль Бенталеб 71' 8 пз Уссем Ауар 58' 22 пз Ибрахим Маза 10 пз Фарес Шаиби 6 пз Рамиз Зерруки 58' 7 нп Рияд Марез 71' 13 зщ Жауэн Аджам 58' 9 нп Амин Гуири 58' 14 пз Хишем Будауи 71' 11 нп Анис Хадж Мусса 71' 20 нп Адиль Бульбина 82' Запасные 12 вр Ивон Мвого 21 вр Марвин Келлер 2 зщ Миро Мухайм 18 зщ Эрай Джёмерт 24 зщ Орель Аменда 14 пз Ардон Яшари 15 пз Джибриль Соу 16 пз Кристиан Фасснахт 26 нп Седрик Иттен 1 вр Мельвин Мастиль 16 вр Уссама Бенбут 3 зщ Ашреф Абада 4 зщ Мохамед Амин Тугай 5 зщ Зинеддин Белаид 26 зщ Самир Шерги 24 пз Яссин Титрауи 25 нп Фарес Геджемис Главные тренеры Мурат Якин Владимир Петкович Голы Брил Эмболо Йохан Манзамби 1:0 10' Дан Ндой 2:0 46' Наказания Фарес Шаиби 36' Хишем Будауи 72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Алжир, который состоялся 3 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.