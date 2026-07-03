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Швейцария - Алжир 3 июля обзор матча

Дата публикации: 03-07-2026
Швейцария
Швейцария
2 : 0
Алжир
Алжир
Составы команд
Швейцария
Алжир
1ШвейцарияврГрегор Кобель
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
10ШвейцарияпзГранит Джака
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
9ШвейцарияпзЙохан Манзамби
70'
6ШвейцарияпзДенис Закария
87'
11ШвейцариянпДан Ндой
87'
17ШвейцариянпРубен Варгас
70'
7ШвейцариянпБрил Эмболо
82'
22ШвейцарияпзФабиан Ридер
70'
19ШвейцариянпНоа Окафор
70'
23ШвейцариянпЗеки Амдуни
82'
3ШвейцариязщСильван Видмер
87'
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
87'
23АлжирврЛука Зидан
17АлжирзщРафик Белгали
82'
2АлжирзщАйсса Манди
21АлжирзщРами Бенсебаини
15АлжирзщРайан Аит-Нури
19АлжирпзНабиль Бенталеб
71'
8АлжирпзУссем Ауар
58'
22АлжирпзИбрахим Маза
10АлжирпзФарес Шаиби
6АлжирпзРамиз Зерруки
58'
7АлжирнпРияд Марез
71'
13АлжирзщЖауэн Аджам
58'
9АлжирнпАмин Гуири
58'
14АлжирпзХишем Будауи
71'
11АлжирнпАнис Хадж Мусса
71'
20АлжирнпАдиль Бульбина
82'
Запасные
12ШвейцарияврИвон Мвого
21ШвейцарияврМарвин Келлер
2ШвейцариязщМиро Мухайм
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
24ШвейцариязщОрель Аменда
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
16ШвейцарияпзКристиан Фасснахт
26ШвейцариянпСедрик Иттен
1АлжирврМельвин Мастиль
16АлжирврУссама Бенбут
3АлжирзщАшреф Абада
4АлжирзщМохамед Амин Тугай
5АлжирзщЗинеддин Белаид
26АлжирзщСамир Шерги
24АлжирпзЯссин Титрауи
25АлжирнпФарес Геджемис
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
ШвейцарияВладимир Петкович
Голы
Брил Эмболо
Йохан Манзамби
1:0
10'
Дан Ндой
2:0
46'
Наказания
Фарес Шаиби
36'
Хишем Будауи
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Алжир, который состоялся 3 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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