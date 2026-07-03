Швейцария - Алжир 3 июля обзор матча
Дата публикации: 03-07-2026
Швейцария
2 : 0
Алжир
Составы команд
Швейцария
Алжир
|1
|вр
|Грегор Кобель
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|10
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|9
|пз
|Йохан Манзамби
70'
|6
|пз
|Денис Закария
87'
|11
|нп
|Дан Ндой
87'
|17
|нп
|Рубен Варгас
70'
|7
|нп
|Брил Эмболо
82'
|22
|пз
|Фабиан Ридер
70'
|19
|нп
|Ноа Окафор
70'
|23
|нп
|Зеки Амдуни
82'
|3
|зщ
|Сильван Видмер
87'
|20
|пз
|Михел Эбишер
87'
|23
|вр
|Лука Зидан
|17
|зщ
|Рафик Белгали
82'
|2
|зщ
|Айсса Манди
|21
|зщ
|Рами Бенсебаини
|15
|зщ
|Райан Аит-Нури
|19
|пз
|Набиль Бенталеб
71'
|8
|пз
|Уссем Ауар
58'
|22
|пз
|Ибрахим Маза
|10
|пз
|Фарес Шаиби
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
58'
|7
|нп
|Рияд Марез
71'
|13
|зщ
|Жауэн Аджам
58'
|9
|нп
|Амин Гуири
58'
|14
|пз
|Хишем Будауи
71'
|11
|нп
|Анис Хадж Мусса
71'
|20
|нп
|Адиль Бульбина
82'
Запасные
|12
|вр
|Ивон Мвого
|21
|вр
|Марвин Келлер
|2
|зщ
|Миро Мухайм
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
|24
|зщ
|Орель Аменда
|14
|пз
|Ардон Яшари
|15
|пз
|Джибриль Соу
|16
|пз
|Кристиан Фасснахт
|26
|нп
|Седрик Иттен
|1
|вр
|Мельвин Мастиль
|16
|вр
|Уссама Бенбут
|3
|зщ
|Ашреф Абада
|4
|зщ
|Мохамед Амин Тугай
|5
|зщ
|Зинеддин Белаид
|26
|зщ
|Самир Шерги
|24
|пз
|Яссин Титрауи
|25
|нп
|Фарес Геджемис
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Владимир Петкович
Голы
Брил Эмболо
Йохан Манзамби
1:0
10'
Дан Ндой
2:0
46'
Наказания
Фарес Шаиби
36'
Хишем Будауи
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Алжир, который состоялся 3 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.