Австралия - Египет 3 июля обзор матча Дата публикации: 04-07-2026 Австралия 1 : 1 2 : 4 Египет Составы команд Австралия Египет 18 вр Патрик Бич 119' 5 зщ Джордан Бос 46' 3 зщ Алессандро Чиркати 19 зщ Гарри Суттар 25 зщ Лукас Херрингтон 16 зщ Азиз Бехич 20 пз Кристиан Вольпато 74' 22 пз Джексон Ирвайн 13 пз Эйден О'Нил 91' 8 пз Коннор Меткалф 91' 17 нп Нестори Иранкунда 74' 15 пз Кай Трюин 46' 10 пз Айдин Хрустич 74' 9 нп Мохамед Туре 74' 24 пз Пол Окон-Энгстлер 91' 11 нп Авер Мабиль 91' 1 вр Мэтью Райан 119' 23 вр Мостафа Шобейр 3 зщ Мохамед Хани 2 зщ Яссер Ибрахим 15 зщ Карим Хафез 80' 5 зщ Рами Рабья 8 пз Эмам Ашур 14 пз Хамди Фати 67' 19 пз Марван Аттия 120+1' 11 нп Мостафа Зико 67' 10 нп Мохамед Салах 22 нп Омар Мармуш 106' 4 зщ Хоссам Абдельмагид 67' 12 нп Хессем Хассан 67' 7 нп Трезеге 80' 9 нп Хамза Абделькарим 106' 21 пз Махмуд Сабер 120+1' Запасные 12 вр Пол Иззо 2 зщ Милош Дегенек 6 зщ Джейсон Джерия 21 зщ Кэмерон Бургесс 14 пз Кэмми Девлин 23 нп Нишан Велупиллай 26 нп Тете Йенги 1 вр Мохамед Эль-Шенави 16 вр Аль-Махди Солиман 26 вр Мохамед Алаа 24 зщ Тарек Алаа 18 пз Набиль Дунга 20 нп Ибрахим Адель 25 нп Зизо Главные тренеры Тони Попович Хоссам Хассан Голы Эмам Ашур Карим Хафез 0:1 13' Мохамед Хани 1:1 55' Послематчевые пенальти Гарри Суттар 0:0 Махмуд Сабер 0:1 Джексон Ирвайн 1:1 Рами Рабья 1:2 Авер Мабиль 2:2 Мохамед Салах 2:3 Лукас Херрингтон 2:3 Хоссам Абдельмагид 2:4 Наказания Хессем Хассан 104' Яссер Ибрахим 120'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Австралия - Египет, который состоялся 3 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.