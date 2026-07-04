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Австралия - Египет 3 июля обзор матча

Дата публикации: 04-07-2026
Австралия
Австралия
1 : 12 : 4
Египет
Египет
Составы команд
Австралия
Египет
18АвстралияврПатрик Бич
119'
5АвстралиязщДжордан Бос
46'
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
19АвстралиязщГарри Суттар
25АвстралиязщЛукас Херрингтон
16АвстралиязщАзиз Бехич
20АвстралияпзКристиан Вольпато
74'
22АвстралияпзДжексон Ирвайн
13АвстралияпзЭйден О'Нил
91'
8АвстралияпзКоннор Меткалф
91'
17АвстралиянпНестори Иранкунда
74'
15АвстралияпзКай Трюин
46'
10АвстралияпзАйдин Хрустич
74'
9АвстралиянпМохамед Туре
74'
24АвстралияпзПол Окон-Энгстлер
91'
11АвстралиянпАвер Мабиль
91'
1АвстралияврМэтью Райан
119'
23ЕгипетврМостафа Шобейр
3ЕгипетзщМохамед Хани
2ЕгипетзщЯссер Ибрахим
15ЕгипетзщКарим Хафез
80'
5ЕгипетзщРами Рабья
8ЕгипетпзЭмам Ашур
14ЕгипетпзХамди Фати
67'
19ЕгипетпзМарван Аттия
120+1'
11ЕгипетнпМостафа Зико
67'
10ЕгипетнпМохамед Салах
22ЕгипетнпОмар Мармуш
106'
4ЕгипетзщХоссам Абдельмагид
67'
12ЕгипетнпХессем Хассан
67'
7Египетнп Трезеге
80'
9ЕгипетнпХамза Абделькарим
106'
21ЕгипетпзМахмуд Сабер
120+1'
Запасные
12АвстралияврПол Иззо
2АвстралиязщМилош Дегенек
6АвстралиязщДжейсон Джерия
21АвстралиязщКэмерон Бургесс
14АвстралияпзКэмми Девлин
23АвстралиянпНишан Велупиллай
26АвстралиянпТете Йенги
1ЕгипетврМохамед Эль-Шенави
16ЕгипетврАль-Махди Солиман
26ЕгипетврМохамед Алаа
24ЕгипетзщТарек Алаа
18ЕгипетпзНабиль Дунга
20ЕгипетнпИбрахим Адель
25Египетнп Зизо
Главные тренеры
АвстралияТони Попович
ЕгипетХоссам Хассан
Голы
Эмам Ашур
Карим Хафез
0:1
13'
Мохамед Хани
1:1
55'
Послематчевые пенальти
Гарри Суттар
0:0
Махмуд Сабер
0:1
Джексон Ирвайн
1:1
Рами Рабья
1:2
Авер Мабиль
2:2
Мохамед Салах
2:3
Лукас Херрингтон
2:3
Хоссам Абдельмагид
2:4
Наказания
Хессем Хассан
104'
Яссер Ибрахим
120'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Австралия - Египет, который состоялся 3 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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