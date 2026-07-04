Австралия - Египет 3 июля обзор матча
Дата публикации: 04-07-2026
Австралия
1 : 12 : 4
Египет
Составы команд
Австралия
Египет
|18
|вр
|Патрик Бич
119'
|5
|зщ
|Джордан Бос
46'
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|19
|зщ
|Гарри Суттар
|25
|зщ
|Лукас Херрингтон
|16
|зщ
|Азиз Бехич
|20
|пз
|Кристиан Вольпато
74'
|22
|пз
|Джексон Ирвайн
|13
|пз
|Эйден О'Нил
91'
|8
|пз
|Коннор Меткалф
91'
|17
|нп
|Нестори Иранкунда
74'
|15
|пз
|Кай Трюин
46'
|10
|пз
|Айдин Хрустич
74'
|9
|нп
|Мохамед Туре
74'
|24
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
91'
|11
|нп
|Авер Мабиль
91'
|1
|вр
|Мэтью Райан
119'
|23
|вр
|Мостафа Шобейр
|3
|зщ
|Мохамед Хани
|2
|зщ
|Яссер Ибрахим
|15
|зщ
|Карим Хафез
80'
|5
|зщ
|Рами Рабья
|8
|пз
|Эмам Ашур
|14
|пз
|Хамди Фати
67'
|19
|пз
|Марван Аттия
120+1'
|11
|нп
|Мостафа Зико
67'
|10
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Омар Мармуш
106'
|4
|зщ
|Хоссам Абдельмагид
67'
|12
|нп
|Хессем Хассан
67'
|7
|нп
|Трезеге
80'
|9
|нп
|Хамза Абделькарим
106'
|21
|пз
|Махмуд Сабер
120+1'
Запасные
|12
|вр
|Пол Иззо
|2
|зщ
|Милош Дегенек
|6
|зщ
|Джейсон Джерия
|21
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|14
|пз
|Кэмми Девлин
|23
|нп
|Нишан Велупиллай
|26
|нп
|Тете Йенги
|1
|вр
|Мохамед Эль-Шенави
|16
|вр
|Аль-Махди Солиман
|26
|вр
|Мохамед Алаа
|24
|зщ
|Тарек Алаа
|18
|пз
|Набиль Дунга
|20
|нп
|Ибрахим Адель
|25
|нп
|Зизо
Главные тренеры
|Тони Попович
|Хоссам Хассан
Голы
Эмам Ашур
Карим Хафез
0:1
13'
Мохамед Хани
1:1
55'
Послематчевые пенальти
Гарри Суттар
0:0
Махмуд Сабер
0:1
Джексон Ирвайн
1:1
Рами Рабья
1:2
Авер Мабиль
2:2
Мохамед Салах
2:3
Лукас Херрингтон
2:3
Хоссам Абдельмагид
2:4
Наказания
Хессем Хассан
104'
Яссер Ибрахим
120'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Австралия - Египет, который состоялся 3 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.