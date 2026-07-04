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Аргентина - Кабо-Верде 4 июля обзор матча

Дата публикации: 04-07-2026
Аргентина
Аргентина
3 : 2ДВ
Кабо-Верде
Кабо-Верде
Составы команд
Аргентина
Кабо-Верде
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
26АргентиназщНауэль Молина
104'
13АргентиназщКристиан Ромеро
6АргентиназщЛисандро Мартинес
25АргентиназщФакундо Медина
85'
7АргентинапзРодриго Де Пауль
84'
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
24АргентинапзЭнцо Фернандес
16АргентинанпТьяго Альмада
63'
10АргентинанпЛионель Месси
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
63'
9АргентинанпХулиан Альварес
63'
15АргентинанпНиколас Гонсалес
63'
5АргентинапзЛеандро Паредес
84'
3АргентиназщНиколас Тальяфико
85'
4АргентиназщГонсало Монтьель
104'
1Кабо-ВердеврЖозимар Возинья
22Кабо-ВердезщСтивен Морейра
4Кабо-ВердезщРоберто Лопес
3Кабо-ВердезщДиней Боржеш
13Кабо-ВердезщСидни Лопеш Кабрал
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
100'
20Кабо-ВердепзРайан Мендеш
80'
14Кабо-ВердепзДерой Дуарте
100'
15Кабо-ВердепзЛарос Дуарте
67'
7Кабо-ВерденпЖовани Кабрал
80'
21Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
67'
10Кабо-ВердепзЖамиру Монтейру
67'
19Кабо-ВерденпДейлон Роша Ливраменто
67'
17Кабо-ВердепзВилли Семедо
80'
26Кабо-ВерденпЭлио Варела
80'
16Кабо-ВердепзЭйр Семедо Монтейро
100'
9Кабо-ВерденпЖилсон Беншимол
100'
Запасные
1АргентинаврХуан Муссо
12АргентинаврХеронимо Рульи
2АргентиназщМаркос Сенеси
19АргентиназщНиколас Отаменди
8АргентинапзВалентин Барко
11АргентинапзДжовани Ло Чельсо
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
18АргентинапзНиколас Пас
17АргентинанпДжулиано Симеоне
21АргентинанпХосе Лопес
12Кабо-ВердеврМарсиу Роза
23Кабо-ВердеврСи Джей душ Сантуш
2Кабо-Вердезщ Стопира
5Кабо-ВердезщЛоган Кошта
24Кабо-ВердезщВагнер Пина
25Кабо-ВердезщКелвин Пиреш
8Кабо-ВердезщЖоау Паулу
11Кабо-ВердепзГарри Родригеш
18Кабо-ВердепзТелму Арканжу
Главные тренеры
АргентинаЛионель Скалони
Кабо-ВердеПедру Лейтау Бриту
Голы
Лионель Месси
Лисандро Мартинес
1:0
29'
Дерой Дуарте
Райан Мендеш
1:1
59'
Лисандро Мартинес
Алексис Мак Аллистер
2:1
92'
Сидни Лопеш Кабрал
Эйр Семедо Монтейро
2:2
103'
Диней Боржеш
3:2
111'
Наказания
Кевин Ленини
68'
Гонсало Монтьель
115'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аргентина - Кабо-Верде, который состоялся 4 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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