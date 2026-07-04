Аргентина - Кабо-Верде 4 июля обзор матча
Дата публикации: 04-07-2026
Аргентина
3 : 2ДВ
Кабо-Верде
Составы команд
Аргентина
Кабо-Верде
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Науэль Молина
104'
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|25
|зщ
|Факундо Медина
85'
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
84'
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|16
|нп
|Тьяго Альмада
63'
|10
|нп
|Лионель Месси
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
63'
|9
|нп
|Хулиан Альварес
63'
|15
|нп
|Николас Гонсалес
63'
|5
|пз
|Леандро Паредес
84'
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
85'
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
104'
|1
|вр
|Жозимар Возинья
|22
|зщ
|Стивен Морейра
|4
|зщ
|Роберто Лопес
|3
|зщ
|Диней Боржеш
|13
|зщ
|Сидни Лопеш Кабрал
|6
|пз
|Кевин Ленини
100'
|20
|пз
|Райан Мендеш
80'
|14
|пз
|Дерой Дуарте
100'
|15
|пз
|Ларос Дуарте
67'
|7
|нп
|Жовани Кабрал
80'
|21
|нп
|Жоя Да Кошта
67'
|10
|пз
|Жамиру Монтейру
67'
|19
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
67'
|17
|пз
|Вилли Семедо
80'
|26
|нп
|Элио Варела
80'
|16
|пз
|Эйр Семедо Монтейро
100'
|9
|нп
|Жилсон Беншимол
100'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Маркос Сенеси
|19
|зщ
|Николас Отаменди
|8
|пз
|Валентин Барко
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|18
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Джулиано Симеоне
|21
|нп
|Хосе Лопес
|12
|вр
|Марсиу Роза
|23
|вр
|Си Джей душ Сантуш
|2
|зщ
|Стопира
|5
|зщ
|Логан Кошта
|24
|зщ
|Вагнер Пина
|25
|зщ
|Келвин Пиреш
|8
|зщ
|Жоау Паулу
|11
|пз
|Гарри Родригеш
|18
|пз
|Телму Арканжу
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Педру Лейтау Бриту
Голы
Лионель Месси
Лисандро Мартинес
1:0
29'
Дерой Дуарте
Райан Мендеш
1:1
59'
Лисандро Мартинес
Алексис Мак Аллистер
2:1
92'
Сидни Лопеш Кабрал
Эйр Семедо Монтейро
2:2
103'
Диней Боржеш
3:2
111'
Наказания
Кевин Ленини
68'
Гонсало Монтьель
115'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аргентина - Кабо-Верде, который состоялся 4 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.