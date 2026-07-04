Аргентина - Кабо-Верде 4 июля обзор матча Дата публикации: 04-07-2026 Аргентина 3 : 2 ДВ Кабо-Верде Составы команд Аргентина Кабо-Верде 23 вр Эмилиано Мартинес 26 зщ Науэль Молина 104' 13 зщ Кристиан Ромеро 6 зщ Лисандро Мартинес 25 зщ Факундо Медина 85' 7 пз Родриго Де Пауль 84' 20 пз Алексис Мак Аллистер 24 пз Энцо Фернандес 16 нп Тьяго Альмада 63' 10 нп Лионель Месси 22 нп Лаутаро Мартинес 63' 9 нп Хулиан Альварес 63' 15 нп Николас Гонсалес 63' 5 пз Леандро Паредес 84' 3 зщ Николас Тальяфико 85' 4 зщ Гонсало Монтьель 104' 1 вр Жозимар Возинья 22 зщ Стивен Морейра 4 зщ Роберто Лопес 3 зщ Диней Боржеш 13 зщ Сидни Лопеш Кабрал 6 пз Кевин Ленини 100' 20 пз Райан Мендеш 80' 14 пз Дерой Дуарте 100' 15 пз Ларос Дуарте 67' 7 нп Жовани Кабрал 80' 21 нп Жоя Да Кошта 67' 10 пз Жамиру Монтейру 67' 19 нп Дейлон Роша Ливраменто 67' 17 пз Вилли Семедо 80' 26 нп Элио Варела 80' 16 пз Эйр Семедо Монтейро 100' 9 нп Жилсон Беншимол 100' Запасные 1 вр Хуан Муссо 12 вр Херонимо Рульи 2 зщ Маркос Сенеси 19 зщ Николас Отаменди 8 пз Валентин Барко 11 пз Джовани Ло Чельсо 14 пз Эксекиэль Паласиос 18 пз Николас Пас 17 нп Джулиано Симеоне 21 нп Хосе Лопес 12 вр Марсиу Роза 23 вр Си Джей душ Сантуш 2 зщ Стопира 5 зщ Логан Кошта 24 зщ Вагнер Пина 25 зщ Келвин Пиреш 8 зщ Жоау Паулу 11 пз Гарри Родригеш 18 пз Телму Арканжу Главные тренеры Лионель Скалони Педру Лейтау Бриту Голы Лионель Месси Лисандро Мартинес 1:0 29' Дерой Дуарте Райан Мендеш 1:1 59' Лисандро Мартинес Алексис Мак Аллистер 2:1 92' Сидни Лопеш Кабрал Эйр Семедо Монтейро 2:2 103' Диней Боржеш 3:2 111' Наказания Кевин Ленини 68' Гонсало Монтьель 115'

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