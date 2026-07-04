Колумбия - Гана 4 июля обзор матча
Дата публикации: 04-07-2026
Колумбия
1 : 0
Гана
Составы команд
Колумбия
Гана
|12
|вр
|Камило Варгас
|2
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|14
|пз
|Густаво Пуэрта
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Хамес Родригес
46'
|7
|пз
|Луис Диас
90'
|11
|нп
|Джон Арьяс
72'
|9
|нп
|Джон Кордоба
8'
|25
|нп
|Луис Суарес
8'
|6
|пз
|Ричард Риос
46'
|20
|пз
|Хуан Кинтеро
72'
|21
|пз
|Хаминтон Кампас
90'
|1
|вр
|Лоуренс Ати-Зиги
|26
|зщ
|Марвен Сеная
13'
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|18
|зщ
|Джером Опоку
|5
|пз
|Томас Парти
|3
|пз
|Калеб Йиренки
79'
|8
|пз
|Кваси Сибо
62'
|19
|пз
|Иньяки Уильямс
62'
|11
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Джордан Айю
79'
|2
|зщ
|Алиду Сейду
13'
|7
|пз
|Иссааку Фатаву
62'
|15
|пз
|Элиша Овусу
62'
|24
|пз
|Эрнест Нуама
79'
|25
|нп
|Принс Аду
79'
Запасные
|1
|вр
|Давид Оспина
|24
|вр
|Альваро Монтеро
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|13
|зщ
|Йерри Мина
|18
|зщ
|Вильер Дитта
|22
|пз
|Дейвер Мачадо
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|15
|пз
|Хуан Портилья
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|26
|нп
|Карлос Андрес Гомес
|12
|вр
|Джозеф Ананг
|16
|вр
|Бенджамин Асаре
|4
|зщ
|Джонас Аджети
|6
|зщ
|Абдул Мумин
|17
|зщ
|Абдул-Рахман Баба
|21
|зщ
|Коджо Оппонг
|20
|пз
|Огустин Боакье
|13
|пз
|Кристофер Баа
|22
|пз
|Камал Сулемана
|10
|нп
|Брендон Томас-Асанте
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Карлуш Кейруш
Голы
Джон Арьяс
Луис Суарес
1:0
14'
Наказания
Джон Арьяс
12'
Калеб Йиренки
49'
Иссааку Фатаву
66'
Алиду Сейду
76'
Ричард Риос
78'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Колумбия - Гана, который состоялся 4 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.