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Колумбия - Гана 4 июля обзор матча

Дата публикации: 04-07-2026
Колумбия
Колумбия
1 : 0
Гана
Гана
Составы команд
Колумбия
Гана
12КолумбияврКамило Варгас
2КолумбиязщДаниэль Муньос
23КолумбиязщДавинсон Санчес
3КолумбиязщДжон Лукуми
17КолумбиязщХоан Мохика
14КолумбияпзГуставо Пуэрта
16КолумбияпзХефферсон Лерма
10КолумбияпзХамес Родригес
46'
7КолумбияпзЛуис Диас
90'
11КолумбиянпДжон Арьяс
72'
9КолумбиянпДжон Кордоба
8'
25КолумбиянпЛуис Суарес
8'
6КолумбияпзРичард Риос
46'
20КолумбияпзХуан Кинтеро
72'
21КолумбияпзХаминтон Кампас
90'
1ГанаврЛоуренс Ати-Зиги
26ГаназщМарвен Сеная
13'
23ГаназщДеррик Люккассен
14ГаназщГидеон Менса
18ГаназщДжером Опоку
5ГанапзТомас Парти
3ГанапзКалеб Йиренки
79'
8ГанапзКваси Сибо
62'
19ГанапзИньяки Уильямс
62'
11ГананпАнтуан Семеньо
9ГананпДжордан Айю
79'
2ГаназщАлиду Сейду
13'
7ГанапзИссааку Фатаву
62'
15ГанапзЭлиша Овусу
62'
24ГанапзЭрнест Нуама
79'
25ГананпПринс Аду
79'
Запасные
1КолумбияврДавид Оспина
24КолумбияврАльваро Монтеро
4КолумбиязщСантьяго Ариас
13КолумбиязщЙерри Мина
18КолумбиязщВильер Дитта
22КолумбияпзДейвер Мачадо
5КолумбияпзКевин Кастаньо
8КолумбияпзХорхе Карраскаль
15КолумбияпзХуан Портилья
19КолумбиянпКучо Эрнандес
26КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
12ГанаврДжозеф Ананг
16ГанаврБенджамин Асаре
4ГаназщДжонас Аджети
6ГаназщАбдул Мумин
17ГаназщАбдул-Рахман Баба
21ГаназщКоджо Оппонг
20ГанапзОгустин Боакье
13ГанапзКристофер Баа
22ГанапзКамал Сулемана
10ГананпБрендон Томас-Асанте
Главные тренеры
АргентинаНестор Лоренсо
ПортугалияКарлуш Кейруш
Голы
Джон Арьяс
Луис Суарес
1:0
14'
Наказания
Джон Арьяс
12'
Калеб Йиренки
49'
Иссааку Фатаву
66'
Алиду Сейду
76'
Ричард Риос
78'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Колумбия - Гана, который состоялся 4 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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