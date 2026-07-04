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Канада - Марокко 4 июля обзор матча

Дата публикации: 04-07-2026
Канада
Канада
0 : 3
Марокко
Марокко
Составы команд
Канада
Марокко
16КанадаврМаксим Крепо
2КанадазщАлистер Джонстон
15КанадазщМойзе Бомбито
22КанадазщРичи Ларьи
79'
4КанадазщЛюк Де Фужероль
7КанадапзСтефен Эуштакиу
23КанадапзНико Сигур
87'
20КанадапзАли Ахмед
79'
17КанаданпТейджон Бьюкенен
87'
12КанаданпТани Олувасейи
63'
10КанаданпДжонатан Дэвид
9КанаданпКайл Ларин
63'
24КанаданпПромис Дэвид
79'
14КанаданпДжейкоб Шаффельбург
79'
21КанадапзХонатан Осорио
87'
26КанаданпДжейден Нельсон
87'
1МарокковрЯссин Буну
2МароккозщАшраф Хакими
14МароккозщИсса Диоп
87'
3МароккозщНуссайр Мазрауи
25МароккозщРедуан Халал
24МароккопзНейл Эль-Айнауи
6МароккопзАйюб Буадди
63'
8МароккопзАззедин Унаи
87'
11МароккопзИсмаэль Сайбари
22'
23МароккопзБилал Эль-Ханнус
63'
10МарокконпБраим Диас
9МарокконпСуфьян Рахими
22'
4МароккопзСофьян Амрабат
63'
7МарокконпШемсдин Тальби
63'
5МароккозщМарване Садане
87'
15МароккопзСамир Эль-Мурабет
87'
Запасные
1КанадаврДейн Сент-Клэр
18КанадаврОуэн Гудман
3КанадазщАлфи Джонс
5КанадазщДжоэл Уотерман
13КанадазщДерек Корнелиус
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6КанадапзМатьё Шуаньер
25КанадапзНатан-Дилан Салиба
11КанаданпЛиам Миллар
12Марокковр Мунир
22МарокковрАхмед Тагнаути
26МароккозщАнасс Салах-Эддин
19МароккозщЮссеф Беламмари
18МароккозщШади Риад
13МарокконпЗакария Эль-Уахди
20МарокконпАйюб Эль-Кааби
16МарокконпЖессим Яссин
21МарокконпАюб Амаймуни-Эчгуяб
17МарокконпМохамед Амин Сбаи
Главные тренеры
СШАДжесси Марш
БельгияМохамед Уаби
Голы
Аззедин Унаи
Ашраф Хакими
0:1
50'
Аззедин Унаи
Браим Диас
0:2
82'
Суфьян Рахими
Браим Диас
0:3
90+8'
Наказания
Редуан Халал
20'
Ричи Ларьи
40'
Ашраф Хакими
40'
Джонатан Дэвид
43'
Аззедин Унаи
45'
Билал Эль-Ханнус
45+6'
Люк Де Фужероль
49'
Кайл Ларин
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Канада - Марокко, который состоялся 4 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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