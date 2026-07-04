Канада - Марокко 4 июля обзор матча Дата публикации: 04-07-2026 Канада 0 : 3 Марокко Составы команд Канада Марокко 16 вр Максим Крепо 2 зщ Алистер Джонстон 15 зщ Мойзе Бомбито 22 зщ Ричи Ларьи 79' 4 зщ Люк Де Фужероль 7 пз Стефен Эуштакиу 23 пз Нико Сигур 87' 20 пз Али Ахмед 79' 17 нп Тейджон Бьюкенен 87' 12 нп Тани Олувасейи 63' 10 нп Джонатан Дэвид 9 нп Кайл Ларин 63' 24 нп Промис Дэвид 79' 14 нп Джейкоб Шаффельбург 79' 21 пз Хонатан Осорио 87' 26 нп Джейден Нельсон 87' 1 вр Яссин Буну 2 зщ Ашраф Хакими 14 зщ Исса Диоп 87' 3 зщ Нуссайр Мазрауи 25 зщ Редуан Халал 24 пз Нейл Эль-Айнауи 6 пз Айюб Буадди 63' 8 пз Аззедин Унаи 87' 11 пз Исмаэль Сайбари 22' 23 пз Билал Эль-Ханнус 63' 10 нп Браим Диас 9 нп Суфьян Рахими 22' 4 пз Софьян Амрабат 63' 7 нп Шемсдин Тальби 63' 5 зщ Марване Садане 87' 15 пз Самир Эль-Мурабет 87' Запасные 1 вр Дейн Сент-Клэр 18 вр Оуэн Гудман 3 зщ Алфи Джонс 5 зщ Джоэл Уотерман 13 зщ Дерек Корнелиус 19 зщ Альфонсо Дэвис 6 пз Матьё Шуаньер 25 пз Натан-Дилан Салиба 11 нп Лиам Миллар 12 вр Мунир 22 вр Ахмед Тагнаути 26 зщ Анасс Салах-Эддин 19 зщ Юссеф Беламмари 18 зщ Шади Риад 13 нп Закария Эль-Уахди 20 нп Айюб Эль-Кааби 16 нп Жессим Яссин 21 нп Аюб Амаймуни-Эчгуяб 17 нп Мохамед Амин Сбаи Главные тренеры Джесси Марш Мохамед Уаби Голы Аззедин Унаи Ашраф Хакими 0:1 50' Аззедин Унаи Браим Диас 0:2 82' Суфьян Рахими Браим Диас 0:3 90+8' Наказания Редуан Халал 20' Ричи Ларьи 40' Ашраф Хакими 40' Джонатан Дэвид 43' Аззедин Унаи 45' Билал Эль-Ханнус 45+6' Люк Де Фужероль 49' Кайл Ларин 67'

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