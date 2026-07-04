Канада - Марокко 4 июля обзор матча
Дата публикации: 04-07-2026
Канада
0 : 3
Марокко
Составы команд
Канада
Марокко
|16
|вр
|Максим Крепо
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
79'
|4
|зщ
|Люк Де Фужероль
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
|23
|пз
|Нико Сигур
87'
|20
|пз
|Али Ахмед
79'
|17
|нп
|Тейджон Бьюкенен
87'
|12
|нп
|Тани Олувасейи
63'
|10
|нп
|Джонатан Дэвид
|9
|нп
|Кайл Ларин
63'
|24
|нп
|Промис Дэвид
79'
|14
|нп
|Джейкоб Шаффельбург
79'
|21
|пз
|Хонатан Осорио
87'
|26
|нп
|Джейден Нельсон
87'
|1
|вр
|Яссин Буну
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|14
|зщ
|Исса Диоп
87'
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|25
|зщ
|Редуан Халал
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|6
|пз
|Айюб Буадди
63'
|8
|пз
|Аззедин Унаи
87'
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
22'
|23
|пз
|Билал Эль-Ханнус
63'
|10
|нп
|Браим Диас
|9
|нп
|Суфьян Рахими
22'
|4
|пз
|Софьян Амрабат
63'
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
63'
|5
|зщ
|Марване Садане
87'
|15
|пз
|Самир Эль-Мурабет
87'
Запасные
|1
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|18
|вр
|Оуэн Гудман
|3
|зщ
|Алфи Джонс
|5
|зщ
|Джоэл Уотерман
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Матьё Шуаньер
|25
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|11
|нп
|Лиам Миллар
|12
|вр
|Мунир
|22
|вр
|Ахмед Тагнаути
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|19
|зщ
|Юссеф Беламмари
|18
|зщ
|Шади Риад
|13
|нп
|Закария Эль-Уахди
|20
|нп
|Айюб Эль-Кааби
|16
|нп
|Жессим Яссин
|21
|нп
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
|17
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Мохамед Уаби
Голы
Аззедин Унаи
Ашраф Хакими
0:1
50'
Аззедин Унаи
Браим Диас
0:2
82'
Суфьян Рахими
Браим Диас
0:3
90+8'
Наказания
Редуан Халал
20'
Ричи Ларьи
40'
Ашраф Хакими
40'
Джонатан Дэвид
43'
Аззедин Унаи
45'
Билал Эль-Ханнус
45+6'
Люк Де Фужероль
49'
Кайл Ларин
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Канада - Марокко, который состоялся 4 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.