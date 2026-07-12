Норвегия - Англия 12 июля обзор матча Дата публикации: 12-07-2026 Норвегия 1 : 2 ДВ Англия Составы команд Норвегия Англия 1 вр Эрьян Нюланд 26 зщ Юлиан Рюэрсон 60' 3 зщ Кристоффер Аер 17 зщ Торбьёрн Хеггем 91' 5 зщ Давид Мёллер Вольфе 90' 10 пз Мартин Эдегор 8 пз Сандер Берге 6 пз Патрик Берг 7 нп Александр Сёрлот 67' 9 нп Эрлинг Холанд 106' 21 нп Андреас Шельдеруп 67' 14 пз Фредрик Эурснес 60' 22 нп Оскар Бобб 67' 20 нп Антонио Нуса 67' 16 зщ Маркус Педерсен 90' 4 зщ Лео Эстигор 91' 11 нп Йёрген Странн Ларсен 106' 1 вр Джордан Пикфорд 2 зщ Эзри Конса 89' 3 зщ Нико О'Райли 86' 5 зщ Джон Стоунз 6 зщ Марк-Израэль Гехи 8 пз Эллиот Андерсон 10 пз Джуд Беллингем 111' 4 пз Деклан Райс 46' 18 нп Энтони Гордон 71' 9 нп Гарри Кейн 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 46' 21 пз Эберечи Эзе 46' 7 нп Букайо Сака 46' 24 зщ Рис Джеймс 71' 25 зщ Джед-Хотеп Спенс 86' 17 пз Морган Роджерс 89' 15 зщ Даниэль Бёрн 111' Запасные 12 вр Сандер Тангвик 13 вр Эгиль Сельвик 15 зщ Фредрик Бьёркан 24 зщ Сондре Лангос 25 зщ Хенрик Фальхенер 2 пз Мортен Торсбю 18 пз Кристиан Торстведт 19 пз Тело Осгор 23 нп Йенс Петтер Хёуге 13 вр Дин Хендерсон 23 вр Джеймс Траффорд 12 зщ Трево Чалоба 14 пз Джордан Хендерсон 16 пз Кобби Майну 11 нп Маркус Рашфорд 19 нп Олли Уоткинс 22 нп Айван Тони Главные тренеры Столе Сольбаккен Томас Тухель Голы Андреас Шельдеруп Мартин Эдегор 1:0 36' Джуд Беллингем Энтони Гордон 1:1 45+2' Джуд Беллингем 1:2 93' Наказания Кристоффер Аер 117'

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