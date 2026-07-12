Норвегия - Англия 12 июля обзор матча
Дата публикации: 12-07-2026
Норвегия
1 : 2ДВ
Англия
Составы команд
Норвегия
Англия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
60'
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
91'
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
90'
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
|7
|нп
|Александр Сёрлот
67'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
106'
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
67'
|14
|пз
|Фредрик Эурснес
60'
|22
|нп
|Оскар Бобб
67'
|20
|нп
|Антонио Нуса
67'
|16
|зщ
|Маркус Педерсен
90'
|4
|зщ
|Лео Эстигор
91'
|11
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
106'
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Эзри Конса
89'
|3
|зщ
|Нико О'Райли
86'
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Джуд Беллингем
111'
|4
|пз
|Деклан Райс
46'
|18
|нп
|Энтони Гордон
71'
|9
|нп
|Гарри Кейн
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
46'
|21
|пз
|Эберечи Эзе
46'
|7
|нп
|Букайо Сака
46'
|24
|зщ
|Рис Джеймс
71'
|25
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
86'
|17
|пз
|Морган Роджерс
89'
|15
|зщ
|Даниэль Бёрн
111'
Запасные
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|24
|зщ
|Сондре Лангос
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
|19
|пз
|Тело Осгор
|23
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|13
|вр
|Дин Хендерсон
|23
|вр
|Джеймс Траффорд
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|16
|пз
|Кобби Майну
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
|19
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Томас Тухель
Голы
Андреас Шельдеруп
Мартин Эдегор
1:0
36'
Джуд Беллингем
Энтони Гордон
1:1
45+2'
Джуд Беллингем
1:2
93'
Наказания
Кристоффер Аер
117'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Англия, который состоялся 12 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.