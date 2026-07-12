04:35 ()
Свернуть список

Норвегия - Англия 12 июля обзор матча

Дата публикации: 12-07-2026
Норвегия
Норвегия
1 : 2ДВ
Англия
Англия
Составы команд
Норвегия
Англия
1НорвегияврЭрьян Нюланд
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
60'
3НорвегиязщКристоффер Аер
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
91'
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
90'
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
6НорвегияпзПатрик Берг
7НорвегиянпАлександр Сёрлот
67'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
106'
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
67'
14НорвегияпзФредрик Эурснес
60'
22НорвегиянпОскар Бобб
67'
20НорвегиянпАнтонио Нуса
67'
16НорвегиязщМаркус Педерсен
90'
4НорвегиязщЛео Эстигор
91'
11НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
106'
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщЭзри Конса
89'
3АнглиязщНико О'Райли
86'
5АнглиязщДжон Стоунз
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
8АнглияпзЭллиот Андерсон
10АнглияпзДжуд Беллингем
111'
4АнглияпзДеклан Райс
46'
18АнглиянпЭнтони Гордон
71'
9АнглиянпГарри Кейн
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
46'
21АнглияпзЭберечи Эзе
46'
7АнглиянпБукайо Сака
46'
24АнглиязщРис Джеймс
71'
25АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
86'
17АнглияпзМорган Роджерс
89'
15АнглиязщДаниэль Бёрн
111'
Запасные
12НорвегияврСандер Тангвик
13НорвегияврЭгиль Сельвик
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
24НорвегиязщСондре Лангос
25НорвегиязщХенрик Фальхенер
2НорвегияпзМортен Торсбю
18НорвегияпзКристиан Торстведт
19НорвегияпзТело Осгор
23НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
13АнглияврДин Хендерсон
23АнглияврДжеймс Траффорд
12АнглиязщТрево Чалоба
14АнглияпзДжордан Хендерсон
16АнглияпзКобби Майну
11АнглиянпМаркус Рашфорд
19АнглиянпОлли Уоткинс
22АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ГерманияТомас Тухель
Голы
Андреас Шельдеруп
Мартин Эдегор
1:0
36'
Джуд Беллингем
Энтони Гордон
1:1
45+2'
Джуд Беллингем
1:2
93'
Наказания
Кристоффер Аер
117'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Норвегия - Англия, который состоялся 12 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close