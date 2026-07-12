Аргентина - Швейцария 12 июля обзор матча Дата публикации: 12-07-2026 Аргентина 3 : 1 ДВ Швейцария Составы команд Аргентина Швейцария 23 вр Эмилиано Мартинес 26 зщ Науэль Молина 85' 13 зщ Кристиан Ромеро 106' 6 зщ Лисандро Мартинес 3 зщ Николас Тальяфико 78' 5 пз Леандро Паредес 110' 7 пз Родриго Де Пауль 85' 20 пз Алексис Мак Аллистер 24 пз Энцо Фернандес 91' 10 нп Лионель Месси 9 нп Хулиан Альварес 15 нп Николас Гонсалес 78' 4 зщ Гонсало Монтьель 85' 22 нп Лаутаро Мартинес 85' 16 нп Тьяго Альмада 91' 19 зщ Николас Отаменди 106' 21 нп Хосе Лопес 110' 1 вр Грегор Кобель 4 зщ Нико Эльведи 5 зщ Мануэль Аканджи 13 зщ Рикардо Родригес 90+5' 6 пз Денис Закария 96' 8 пз Ремо Фройлер 115' 10 пз Гранит Джака 15 пз Джибриль Соу 86' 22 пз Фабиан Ридер 86' 11 нп Дан Ндой 86' 7 нп Брил Эмболо 3 зщ Сильван Видмер 86' 2 зщ Миро Мухайм 86' 23 нп Зеки Амдуни 86' 18 зщ Эрай Джёмерт 90+5' 14 пз Ардон Яшари 96' 17 нп Рубен Варгас 115' Запасные 1 вр Хуан Муссо 12 вр Херонимо Рульи 2 зщ Маркос Сенеси 25 зщ Факундо Медина 8 пз Валентин Барко 11 пз Джовани Ло Чельсо 14 пз Эксекиэль Паласиос 18 пз Николас Пас 17 нп Джулиано Симеоне 12 вр Ивон Мвого 21 вр Марвин Келлер 24 зщ Орель Аменда 25 зщ Лука Хакес 20 пз Михел Эбишер 16 пз Кристиан Фасснахт 19 нп Ноа Окафор 26 нп Седрик Иттен Главные тренеры Лионель Скалони Мурат Якин Голы Алексис Мак Аллистер Лионель Месси 1:0 10' Дан Ндой Рикардо Родригес 1:1 67' Хулиан Альварес Хосе Лопес 2:1 112' Лаутаро Мартинес 3:1 120+1' Наказания Брил Эмболо 44' Брил Эмболо 72' Тьяго Альмада 97' Лаутаро Мартинес 98' Хосе Лопес 114'

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