Аргентина - Швейцария 12 июля обзор матча
Дата публикации: 12-07-2026
Аргентина
3 : 1ДВ
Швейцария
Составы команд
Аргентина
Швейцария
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Науэль Молина
85'
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
106'
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
78'
|5
|пз
|Леандро Паредес
110'
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
85'
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|24
|пз
|Энцо Фернандес
91'
|10
|нп
|Лионель Месси
|9
|нп
|Хулиан Альварес
|15
|нп
|Николас Гонсалес
78'
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
85'
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
85'
|16
|нп
|Тьяго Альмада
91'
|19
|зщ
|Николас Отаменди
106'
|21
|нп
|Хосе Лопес
110'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
90+5'
|6
|пз
|Денис Закария
96'
|8
|пз
|Ремо Фройлер
115'
|10
|пз
|Гранит Джака
|15
|пз
|Джибриль Соу
86'
|22
|пз
|Фабиан Ридер
86'
|11
|нп
|Дан Ндой
86'
|7
|нп
|Брил Эмболо
|3
|зщ
|Сильван Видмер
86'
|2
|зщ
|Миро Мухайм
86'
|23
|нп
|Зеки Амдуни
86'
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
90+5'
|14
|пз
|Ардон Яшари
96'
|17
|нп
|Рубен Варгас
115'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Маркос Сенеси
|25
|зщ
|Факундо Медина
|8
|пз
|Валентин Барко
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|18
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Джулиано Симеоне
|12
|вр
|Ивон Мвого
|21
|вр
|Марвин Келлер
|24
|зщ
|Орель Аменда
|25
|зщ
|Лука Хакес
|20
|пз
|Михел Эбишер
|16
|пз
|Кристиан Фасснахт
|19
|нп
|Ноа Окафор
|26
|нп
|Седрик Иттен
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Мурат Якин
Голы
Алексис Мак Аллистер
Лионель Месси
1:0
10'
Дан Ндой
Рикардо Родригес
1:1
67'
Хулиан Альварес
Хосе Лопес
2:1
112'
Лаутаро Мартинес
3:1
120+1'
Наказания
Брил Эмболо
44'
Брил Эмболо
72'
Тьяго Альмада
97'
Лаутаро Мартинес
98'
Хосе Лопес
114'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аргентина - Швейцария, который состоялся 12 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.