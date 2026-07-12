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Аргентина - Швейцария 12 июля обзор матча

Дата публикации: 12-07-2026
Аргентина
Аргентина
3 : 1ДВ
Швейцария
Швейцария
Составы команд
Аргентина
Швейцария
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
26АргентиназщНауэль Молина
85'
13АргентиназщКристиан Ромеро
106'
6АргентиназщЛисандро Мартинес
3АргентиназщНиколас Тальяфико
78'
5АргентинапзЛеандро Паредес
110'
7АргентинапзРодриго Де Пауль
85'
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
24АргентинапзЭнцо Фернандес
91'
10АргентинанпЛионель Месси
9АргентинанпХулиан Альварес
15АргентинанпНиколас Гонсалес
78'
4АргентиназщГонсало Монтьель
85'
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
85'
16АргентинанпТьяго Альмада
91'
19АргентиназщНиколас Отаменди
106'
21АргентинанпХосе Лопес
110'
1ШвейцарияврГрегор Кобель
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
90+5'
6ШвейцарияпзДенис Закария
96'
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
115'
10ШвейцарияпзГранит Джака
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
86'
22ШвейцарияпзФабиан Ридер
86'
11ШвейцариянпДан Ндой
86'
7ШвейцариянпБрил Эмболо
3ШвейцариязщСильван Видмер
86'
2ШвейцариязщМиро Мухайм
86'
23ШвейцариянпЗеки Амдуни
86'
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
90+5'
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
96'
17ШвейцариянпРубен Варгас
115'
Запасные
1АргентинаврХуан Муссо
12АргентинаврХеронимо Рульи
2АргентиназщМаркос Сенеси
25АргентиназщФакундо Медина
8АргентинапзВалентин Барко
11АргентинапзДжовани Ло Чельсо
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
18АргентинапзНиколас Пас
17АргентинанпДжулиано Симеоне
12ШвейцарияврИвон Мвого
21ШвейцарияврМарвин Келлер
24ШвейцариязщОрель Аменда
25ШвейцариязщЛука Хакес
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
16ШвейцарияпзКристиан Фасснахт
19ШвейцариянпНоа Окафор
26ШвейцариянпСедрик Иттен
Главные тренеры
АргентинаЛионель Скалони
ШвейцарияМурат Якин
Голы
Алексис Мак Аллистер
Лионель Месси
1:0
10'
Дан Ндой
Рикардо Родригес
1:1
67'
Хулиан Альварес
Хосе Лопес
2:1
112'
Лаутаро Мартинес
3:1
120+1'
Наказания
Брил Эмболо
44'
Брил Эмболо
72'
Тьяго Альмада
97'
Лаутаро Мартинес
98'
Хосе Лопес
114'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аргентина - Швейцария, который состоялся 12 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/4 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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