Франция - Испания 14 июля обзор матча
Дата публикации: 15-07-2026
Франция
0 : 2
Испания
Составы команд
Франция
Испания
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|17
|зщ
|Вильям Салиба
30'
|3
|зщ
|Люка Динь
72'
|14
|пз
|Адриен Рабьо
46'
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|7
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Майкл Олисе
72'
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|12
|нп
|Брэдли Баркола
57'
|26
|зщ
|Максанс Лакруа
30'
|6
|пз
|Ману Коне
46'
|20
|пз
|Дезире Дуэ
57'
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
72'
|24
|пз
|Райан Шерки
72'
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Педро Порро
83'
|22
|зщ
|Пау Кубарси
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|16
|пз
|Родри
|10
|пз
|Дани Ольмо
77'
|8
|пз
|Фабиан Руис
77'
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|15
|нп
|Алекс Баэна
83'
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
74'
|7
|нп
|Ферран Торрес
74'
|6
|пз
|Микель Мерино
77'
|20
|пз
|Педри
77'
|5
|зщ
|Маркос Льоренте
83'
|17
|нп
|Нико Уильямс
83'
Запасные
|1
|вр
|Брис Самба
|23
|вр
|Робен Риссер
|2
|зщ
|Мало Гюсто
|15
|зщ
|Ибраима Конате
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|13
|пз
|Н'Голо Канте
|18
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|25
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|22
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Давид Райя
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|2
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|4
|зщ
|Эрик Гарсия
|9
|пз
|Гави
|18
|пз
|Мартин Субименди
|11
|нп
|Йереми Пино
|25
|нп
|Виктор Муньос
|26
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Луис де ла Фуэнте
Голы
Микель Оярсабаль
0:1
22'
Педро Порро
Дани Ольмо
0:2
58'
Наказания
Адриен Рабьо
8'
Марк Кукурелья
31'
Килиан Мбаппе
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Испания, который состоялся 14 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/2 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.