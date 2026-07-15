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Франция - Испания 14 июля обзор матча

Дата публикации: 15-07-2026
Франция
Франция
0 : 2
Испания
Испания
Составы команд
Франция
Испания
16ФранцияврМик Меньян
5ФранциязщЖюль Кунде
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
17ФранциязщВильям Салиба
30'
3ФранциязщЛюка Динь
72'
14ФранцияпзАдриен Рабьо
46'
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
7ФранциянпУсман Дембеле
11ФранциянпМайкл Олисе
72'
10ФранциянпКилиан Мбаппе
12ФранциянпБрэдли Баркола
57'
26ФранциязщМаксанс Лакруа
30'
6ФранцияпзМану Коне
46'
20ФранцияпзДезире Дуэ
57'
19ФранциязщТео Эрнандес
72'
24ФранцияпзРайан Шерки
72'
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщПедро Порро
83'
22ИспаниязщПау Кубарси
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
24ИспаниязщМарк Кукурелья
16Испанияпз Родри
10ИспанияпзДани Ольмо
77'
8ИспанияпзФабиан Руис
77'
19ИспаниянпЛамин Ямаль
15ИспаниянпАлекс Баэна
83'
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
74'
7ИспаниянпФерран Торрес
74'
6ИспанияпзМикель Мерино
77'
20Испанияпз Педри
77'
5ИспаниязщМаркос Льоренте
83'
17ИспаниянпНико Уильямс
83'
Запасные
1ФранцияврБрис Самба
23ФранцияврРобен Риссер
2ФранциязщМало Гюсто
15ФранциязщИбраима Конате
21ФранциязщЛукас Эрнандес
13ФранцияпзН'Голо Канте
18ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
25ФранцияпзМагнес Аклиуш
9ФранциянпМаркус Тюрам
22ФранциянпЖан-Филипп Матета
1ИспанияврДавид Райя
13ИспанияврЖоан Гарсия
2ИспаниязщМарк Пубиль
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
4ИспаниязщЭрик Гарсия
9Испанияпз Гави
18ИспанияпзМартин Субименди
11ИспаниянпЙереми Пино
25ИспаниянпВиктор Муньос
26ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
Голы
Микель Оярсабаль
0:1
22'
Педро Порро
Дани Ольмо
0:2
58'
Наказания
Адриен Рабьо
8'
Марк Кукурелья
31'
Килиан Мбаппе
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Франция - Испания, который состоялся 14 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/2 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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