Франция - Испания 14 июля обзор матча Дата публикации: 15-07-2026 Франция 0 : 2 Испания Составы команд Франция Испания 16 вр Мик Меньян 5 зщ Жюль Кунде 4 зщ Деотшанкюль Юпамекано 17 зщ Вильям Салиба 30' 3 зщ Люка Динь 72' 14 пз Адриен Рабьо 46' 8 пз Орельен Тчуамени 7 нп Усман Дембеле 11 нп Майкл Олисе 72' 10 нп Килиан Мбаппе 12 нп Брэдли Баркола 57' 26 зщ Максанс Лакруа 30' 6 пз Ману Коне 46' 20 пз Дезире Дуэ 57' 19 зщ Тео Эрнандес 72' 24 пз Райан Шерки 72' 23 вр Унай Симон 12 зщ Педро Порро 83' 22 зщ Пау Кубарси 14 зщ Эмерик Лапорт 24 зщ Марк Кукурелья 16 пз Родри 10 пз Дани Ольмо 77' 8 пз Фабиан Руис 77' 19 нп Ламин Ямаль 15 нп Алекс Баэна 83' 21 нп Микель Оярсабаль 74' 7 нп Ферран Торрес 74' 6 пз Микель Мерино 77' 20 пз Педри 77' 5 зщ Маркос Льоренте 83' 17 нп Нико Уильямс 83' Запасные 1 вр Брис Самба 23 вр Робен Риссер 2 зщ Мало Гюсто 15 зщ Ибраима Конате 21 зщ Лукас Эрнандес 13 пз Н'Голо Канте 18 пз Уоррен Заир-Эмери 25 пз Магнес Аклиуш 9 нп Маркус Тюрам 22 нп Жан-Филипп Матета 1 вр Давид Райя 13 вр Жоан Гарсия 2 зщ Марк Пубиль 3 зщ Алехандро Гримальдо 4 зщ Эрик Гарсия 9 пз Гави 18 пз Мартин Субименди 11 нп Йереми Пино 25 нп Виктор Муньос 26 нп Борха Иглесиас Главные тренеры Дидье Дешам Луис де ла Фуэнте Голы Микель Оярсабаль 0:1 22' Педро Порро Дани Ольмо 0:2 58' Наказания Адриен Рабьо 8' Марк Кукурелья 31' Килиан Мбаппе 86'

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