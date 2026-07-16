Англия - Аргентина 15 июля обзор матча
Дата публикации: 16-07-2026
Англия
1 : 2
Аргентина
Составы команд
Англия
Аргентина
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|5
|зщ
|Джон Стоунз
90+6'
|24
|зщ
|Рис Джеймс
82'
|25
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
90+6'
|4
|пз
|Деклан Райс
82'
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|17
|пз
|Морган Роджерс
|18
|нп
|Энтони Гордон
72'
|9
|нп
|Гарри Кейн
|2
|зщ
|Эзри Конса
72'
|15
|зщ
|Даниэль Бёрн
82'
|3
|зщ
|Нико О'Райли
82'
|22
|нп
|Айван Тони
90+6'
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
90+6'
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Науэль Молина
72'
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
72'
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
81'
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|5
|пз
|Леандро Паредес
64'
|10
|нп
|Лионель Месси
|9
|нп
|Хулиан Альварес
|17
|нп
|Джулиано Симеоне
72'
|15
|нп
|Николас Гонсалес
64'
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
72'
|19
|зщ
|Николас Отаменди
72'
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
72'
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
81'
Запасные
|13
|вр
|Дин Хендерсон
|23
|вр
|Джеймс Траффорд
|12
|зщ
|Трево Чалоба
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|16
|пз
|Кобби Майну
|21
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Букайо Сака
|19
|нп
|Олли Уоткинс
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|1
|вр
|Хуан Муссо
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Маркос Сенеси
|25
|зщ
|Факундо Медина
|8
|пз
|Валентин Барко
|11
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|18
|пз
|Николас Пас
|16
|нп
|Тьяго Альмада
|21
|нп
|Хосе Лопес
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Лионель Скалони
Голы
Энтони Гордон
Морган Роджерс
1:0
55'
Энцо Фернандес
Лионель Месси
1:1
85'
Лаутаро Мартинес
Лионель Месси
1:2
90+2'
Наказания
Эллиот Андерсон
37'
Лисандро Мартинес
42'
Кристиан Ромеро
51'
Родриго Де Пауль
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - Аргентина, который состоялся 15 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/2 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.