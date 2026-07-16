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Англия - Аргентина 15 июля обзор матча

Дата публикации: 16-07-2026
Англия
Англия
1 : 2
Аргентина
Аргентина
Составы команд
Англия
Аргентина
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
5АнглиязщДжон Стоунз
90+6'
24АнглиязщРис Джеймс
82'
25АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
90+6'
4АнглияпзДеклан Райс
82'
8АнглияпзЭллиот Андерсон
10АнглияпзДжуд Беллингем
17АнглияпзМорган Роджерс
18АнглиянпЭнтони Гордон
72'
9АнглиянпГарри Кейн
2АнглиязщЭзри Конса
72'
15АнглиязщДаниэль Бёрн
82'
3АнглиязщНико О'Райли
82'
22АнглиянпАйван Тони
90+6'
11АнглиянпМаркус Рашфорд
90+6'
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
26АргентиназщНауэль Молина
72'
13АргентиназщКристиан Ромеро
6АргентиназщЛисандро Мартинес
72'
3АргентиназщНиколас Тальяфико
81'
24АргентинапзЭнцо Фернандес
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
5АргентинапзЛеандро Паредес
64'
10АргентинанпЛионель Месси
9АргентинанпХулиан Альварес
17АргентинанпДжулиано Симеоне
72'
15АргентинанпНиколас Гонсалес
64'
4АргентиназщГонсало Монтьель
72'
19АргентиназщНиколас Отаменди
72'
7АргентинапзРодриго Де Пауль
72'
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
81'
Запасные
13АнглияврДин Хендерсон
23АнглияврДжеймс Траффорд
12АнглиязщТрево Чалоба
14АнглияпзДжордан Хендерсон
16АнглияпзКобби Майну
21АнглияпзЭберечи Эзе
7АнглиянпБукайо Сака
19АнглиянпОлли Уоткинс
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
1АргентинаврХуан Муссо
12АргентинаврХеронимо Рульи
2АргентиназщМаркос Сенеси
25АргентиназщФакундо Медина
8АргентинапзВалентин Барко
11АргентинапзДжовани Ло Чельсо
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
18АргентинапзНиколас Пас
16АргентинанпТьяго Альмада
21АргентинанпХосе Лопес
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
АргентинаЛионель Скалони
Голы
Энтони Гордон
Морган Роджерс
1:0
55'
Энцо Фернандес
Лионель Месси
1:1
85'
Лаутаро Мартинес
Лионель Месси
1:2
90+2'
Наказания
Эллиот Андерсон
37'
Лисандро Мартинес
42'
Кристиан Ромеро
51'
Родриго Де Пауль
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Англия - Аргентина, который состоялся 15 июля 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Мира 2026, 1/2 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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