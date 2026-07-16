Англия - Аргентина 15 июля обзор матча Дата публикации: 16-07-2026 Англия 1 : 2 Аргентина Составы команд Англия Аргентина 1 вр Джордан Пикфорд 6 зщ Марк-Израэль Гехи 5 зщ Джон Стоунз 90+6' 24 зщ Рис Джеймс 82' 25 зщ Джед-Хотеп Спенс 90+6' 4 пз Деклан Райс 82' 8 пз Эллиот Андерсон 10 пз Джуд Беллингем 17 пз Морган Роджерс 18 нп Энтони Гордон 72' 9 нп Гарри Кейн 2 зщ Эзри Конса 72' 15 зщ Даниэль Бёрн 82' 3 зщ Нико О'Райли 82' 22 нп Айван Тони 90+6' 11 нп Маркус Рашфорд 90+6' 23 вр Эмилиано Мартинес 26 зщ Науэль Молина 72' 13 зщ Кристиан Ромеро 6 зщ Лисандро Мартинес 72' 3 зщ Николас Тальяфико 81' 24 пз Энцо Фернандес 20 пз Алексис Мак Аллистер 5 пз Леандро Паредес 64' 10 нп Лионель Месси 9 нп Хулиан Альварес 17 нп Джулиано Симеоне 72' 15 нп Николас Гонсалес 64' 4 зщ Гонсало Монтьель 72' 19 зщ Николас Отаменди 72' 7 пз Родриго Де Пауль 72' 22 нп Лаутаро Мартинес 81' Запасные 13 вр Дин Хендерсон 23 вр Джеймс Траффорд 12 зщ Трево Чалоба 14 пз Джордан Хендерсон 16 пз Кобби Майну 21 пз Эберечи Эзе 7 нп Букайо Сака 19 нп Олли Уоткинс 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 1 вр Хуан Муссо 12 вр Херонимо Рульи 2 зщ Маркос Сенеси 25 зщ Факундо Медина 8 пз Валентин Барко 11 пз Джовани Ло Чельсо 14 пз Эксекиэль Паласиос 18 пз Николас Пас 16 нп Тьяго Альмада 21 нп Хосе Лопес Главные тренеры Томас Тухель Лионель Скалони Голы Энтони Гордон Морган Роджерс 1:0 55' Энцо Фернандес Лионель Месси 1:1 85' Лаутаро Мартинес Лионель Месси 1:2 90+2' Наказания Эллиот Андерсон 37' Лисандро Мартинес 42' Кристиан Ромеро 51' Родриго Де Пауль 90+4'

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