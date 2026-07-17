Университатя - Динамо Киев 16 июля обзор матча
Дата публикации: 17-07-2026
Динамо К
0 : 0
Университатя
Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Университатя
Клуж-Напока, Румыния
|35
|вр
|Руслан Нещерет
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|44
|пз
|Владислав Дубинчак
|8
|пз
|Александр Пихаленок
61'
|6
|пз
|Владимир Бражко
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|70
|пз
|Богдан Редушко
|9
|нп
|Назар Волошин
90+2'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|29
|пз
|Виталий Буяльский
61'
|16
|нп
|Огундана Шола
90+2'
|46
|вр
|Неофитос Михаил
|6
|зщ
|Iulian Cristea
|27
|зщ
|Александру Кипчу
|8
|зщ
|Dorin Codrea
|4
|зщ
|Андрей Коубиш
|33
|пз
|Юг Станоев
|7
|пз
|Мухамаду Драмме
84'
|14
|пз
|Мариус Штефэнеску
|94
|пз
|Овидиу Бик
|29
|нп
|Oucasse Mendy
65'
|19
|нп
|Issouf Macalou
74'
|12
|нп
|Adams Friday
65'
|25
|нп
|Алибек Алиев
74'
|18
|пз
|Pedro Nuno Almeida Pinho
84'
Запасные
|43
|вр
|Illia Olkhovyi
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
|2
|зщ
|Константин Вивчаренко
|13
|зщ
|Максим Коробов
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
|20
|зщ
|Алексей Гусев
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|23
|пз
|Навин Малыш
|39
|нп
|Эдуардо Герреро
|87
|нп
|Владислав Герич
|1
|вр
|Штефан Лефтер
|99
|вр
|Tudor Andrei Cosa
|2
|зщ
|Алин Кинтеш
|59
|зщ
|Alin Techeres
|22
|зщ
|Флоран Пулоло
|10
|пз
|Дан Нистор
|98
|пз
|Габриэль Симьон
|9
|нп
|Атанас Трикэ-Балачи
|20
|нп
|Ибучи Чукву
Главные тренеры
|Кристиано Бергоди
Наказания
Мухамаду Драмме
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Университатя - Динамо Киев, который состоялся 16 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.