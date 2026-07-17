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Университатя - Динамо Киев 16 июля обзор матча

Дата публикации: 17-07-2026
Динамо К
Динамо К
0 : 0
Университатя
Университатя
Составы команд
Динамо К
Киев, Украина
Университатя
Клуж-Напока, Румыния
35УкраинаврРуслан Нещерет
94ПольшазщТомаш Кендзёра
40УкраиназщКристиан Беловар
32УкраиназщТарас Михавко
44УкраинапзВладислав Дубинчак
8УкраинапзАлександр Пихаленок
61'
6УкраинапзВладимир Бражко
10УкраинапзНиколай Шапаренко
70УкраинапзБогдан Редушко
9УкраинанпНазар Волошин
90+2'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
29УкраинапзВиталий Буяльский
61'
16НигериянпОгундана Шола
90+2'
46КипрврНеофитос Михаил
6РумыниязщIulian Cristea
27РумыниязщАлександру Кипчу
8РумыниязщDorin Codrea
4РумыниязщАндрей Коубиш
33СербияпзЮг Станоев
7ФранцияпзМухамаду Драмме
84'
14РумынияпзМариус Штефэнеску
94РумынияпзОвидиу Бик
29ФранциянпOucasse Mendy
65'
19ФранциянпIssouf Macalou
74'
12АрмениянпAdams Friday
65'
25ШвециянпАлибек Алиев
74'
18ПортугалияпзPedro Nuno Almeida Pinho
84'
Запасные
43УкраинаврIllia Olkhovyi
71УкраинаврВячеслав Суркис
2УкраиназщКонстантин Вивчаренко
13УкраиназщМаксим Коробов
66СенегалзщАлиу Тьяре
20УкраиназщАлексей Гусев
15УкраинапзВалентин Рубчинский
23УкраинапзНавин Малыш
39ПанаманпЭдуардо Герреро
87УкраинанпВладислав Герич
1РумынияврШтефан Лефтер
99РумынияврTudor Andrei Cosa
2РумыниязщАлин Кинтеш
59РумыниязщAlin Techeres
22МартиниказщФлоран Пулоло
10РумынияпзДан Нистор
98РумынияпзГабриэль Симьон
9РумыниянпАтанас Трикэ-Балачи
20НигериянпИбучи Чукву
Главные тренеры
ИталияКристиано Бергоди
Наказания
Мухамаду Драмме
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Университатя - Динамо Киев, который состоялся 16 июля 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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