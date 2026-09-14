Динамо Киев - Эпицентр 14 сентября обзор матча Дата публикации: 14-09-2026 Динамо Киев 3 : 0 Эпицентр Составы команд Динамо К Киев Эпицентр Дунаевцы 1 вр Георгий Бущан 5 зщ Алексей Сыч 94 зщ Томаш Кендзёра 32 зщ Тарас Михавко 44 зщ Владислав Дубинчак 84' 15 пз Валентин Рубчинский 7 пз Андрей Ярмоленко 64' 21 пз Джастин Лонвейк 64' 10 пз Николай Шапаренко 84' 22 нп Владислав Кабаев 77' 11 нп Матвей Пономаренко 9 пз Назар Волошин 64' 91 пз Николай Михайленко 64' 42 Keasse Bah 77' 23 пз Навин Малыш 84' 8 пз Александр Пихаленок 84' 71 вр Nikita Fedotov 13 зщ Serjan Repaj 77 зщ Nil Coch 7 пз Валерий Лучкевич 46' 97 пз Александр Климец 8 пз Mykola Myronyuk 74' 5 пз Евгений Запорожец 46' 27 пз Даниил Ващенко 68' 21 пз Nene 68' 99 нп Carlos Rojas 20 нп Vadym Sydun 14 пз Рауль Таварес 46' 25 Vitaliy Gorin 46' 10 зщ Хон Себерио 68' 59 нп Артём Козак 68' 28 пз Andriy Lipovuz 74' Запасные 43 вр Илья Ольховый 71 вр Вячеслав Суркис 66 зщ Алиу Тьяре 34 зщ Владислав Захарченко 39 пз Эдуардо Герреро 14 пз Павел Люсин 99 нп Пьер Мунгенге 31 вр Олег Билык 3 зщ Stepan Grygorashchuk 70 зщ Игорь Кирюханцев 15 нп Maksym Yevpak 22 Aseniy Vavshko 11 Andrii Boiko Главные тренеры Игорь Владимирович Костюк Голы Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко 1:0 42' Джастин Лонвейк Алексей Сыч 2:0 49' Матвей Пономаренко 3:0 85' Наказания Даниил Ващенко 15' Андрей Ярмоленко 31' Тарас Михавко 58' Serjan Repaj 67' Артём Козак 72' Назар Волошин 77' Carlos Rojas 84'

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