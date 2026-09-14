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Динамо Киев - Эпицентр 14 сентября обзор матча

Дата публикации: 14-09-2026
Динамо Киев
Динамо Киев
3 : 0
Эпицентр
Эпицентр
Составы команд
Динамо К
Киев
Эпицентр
Дунаевцы
1УкраинаврГеоргий Бущан
5УкраиназщАлексей Сыч
94ПольшазщТомаш Кендзёра
32УкраиназщТарас Михавко
44УкраиназщВладислав Дубинчак
84'
15УкраинапзВалентин Рубчинский
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
64'
21СуринампзДжастин Лонвейк
64'
10УкраинапзНиколай Шапаренко
84'
22УкраинанпВладислав Кабаев
77'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
9УкраинапзНазар Волошин
64'
91УкраинапзНиколай Михайленко
64'
42Кот-д&#039;ИвуарKeasse Bah
77'
23УкраинапзНавин Малыш
84'
8УкраинапзАлександр Пихаленок
84'
71УкраинаврNikita Fedotov
13АлбаниязщSerjan Repaj
77ИспаниязщNil Coch
7УкраинапзВалерий Лучкевич
46'
97УкраинапзАлександр Климец
8УкраинапзMykola Myronyuk
74'
5УкраинапзЕвгений Запорожец
46'
27УкраинапзДаниил Ващенко
68'
21Испанияпз Nene
68'
99ИспаниянпCarlos Rojas
20УкраинанпVadym Sydun
14ИспанияпзРауль Таварес
46'
25УкраинаVitaliy Gorin
46'
10ИспаниязщХон Себерио
68'
59УкраинанпАртём Козак
68'
28УкраинапзAndriy Lipovuz
74'
Запасные
43УкраинаврИлья Ольховый
71УкраинаврВячеслав Суркис
66СенегалзщАлиу Тьяре
34УкраиназщВладислав Захарченко
39ПанамапзЭдуардо Герреро
14УкраинапзПавел Люсин
99ФранциянпПьер Мунгенге
31УкраинаврОлег Билык
3УкраиназщStepan Grygorashchuk
70УкраиназщИгорь Кирюханцев
15УкраинанпMaksym Yevpak
22УкраинаAseniy Vavshko
11УкраинаAndrii Boiko
Главные тренеры
УкраинаИгорь Владимирович Костюк
Голы
Андрей Ярмоленко
Николай Шапаренко
1:0
42'
Джастин Лонвейк
Алексей Сыч
2:0
49'
Матвей Пономаренко
3:0
85'
Наказания
Даниил Ващенко
15'
Андрей Ярмоленко
31'
Тарас Михавко
58'
Serjan Repaj
67'
Артём Козак
72'
Назар Волошин
77'
Carlos Rojas
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - Эпицентр, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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