Динамо Киев - Эпицентр 14 сентября обзор матча
Дата публикации: 14-09-2026
Динамо Киев
3 : 0
Эпицентр
Составы команд
Динамо К
Киев
Эпицентр
Дунаевцы
|1
|вр
|Георгий Бущан
|5
|зщ
|Алексей Сыч
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
84'
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
64'
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
64'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
84'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
77'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|9
|пз
|Назар Волошин
64'
|91
|пз
|Николай Михайленко
64'
|42
|Keasse Bah
77'
|23
|пз
|Навин Малыш
84'
|8
|пз
|Александр Пихаленок
84'
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|13
|зщ
|Serjan Repaj
|77
|зщ
|Nil Coch
|7
|пз
|Валерий Лучкевич
46'
|97
|пз
|Александр Климец
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
74'
|5
|пз
|Евгений Запорожец
46'
|27
|пз
|Даниил Ващенко
68'
|21
|пз
|Nene
68'
|99
|нп
|Carlos Rojas
|20
|нп
|Vadym Sydun
|14
|пз
|Рауль Таварес
46'
|25
|Vitaliy Gorin
46'
|10
|зщ
|Хон Себерио
68'
|59
|нп
|Артём Козак
68'
|28
|пз
|Andriy Lipovuz
74'
Запасные
|43
|вр
|Илья Ольховый
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
|34
|зщ
|Владислав Захарченко
|39
|пз
|Эдуардо Герреро
|14
|пз
|Павел Люсин
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
|31
|вр
|Олег Билык
|3
|зщ
|Stepan Grygorashchuk
|70
|зщ
|Игорь Кирюханцев
|15
|нп
|Maksym Yevpak
|22
|Aseniy Vavshko
|11
|Andrii Boiko
Главные тренеры
|Игорь Владимирович Костюк
Голы
Андрей Ярмоленко
Николай Шапаренко
1:0
42'
Джастин Лонвейк
Алексей Сыч
2:0
49'
Матвей Пономаренко
3:0
85'
Наказания
Даниил Ващенко
15'
Андрей Ярмоленко
31'
Тарас Михавко
58'
Serjan Repaj
67'
Артём Козак
72'
Назар Волошин
77'
Carlos Rojas
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Киев - Эпицентр, который состоялся 14 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.