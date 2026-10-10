Нюрнберг - Вольфсбург 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
10 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Вольфсбург
Вольфсбург
История личных встреч
|04.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|14.12.2018
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|19.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
|12.04.2014
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 1
|23.11.2013
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|31.03.2013
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|03.11.2012
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|17.03.2012
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|15.10.2011
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|12.03.2011
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|6
|18
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|6
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|14
|4
|Кайзерслаутерн
|7
|12
|5
|Вольфсбург
|6
|11
|6
|Магдебург
|6
|10
|7
|Энерги
|6
|8
|8
|Айнтрахт Б
|7
|7
|9
|Санкт-Паули
|6
|7
|10
|Бохум
|6
|7
|11
|Ганновер-96
|6
|7
|12
|Оснабрюк
|6
|7
|13
|Гройтер Фюрт
|6
|6
|14
|Арминия
|6
|5
|15
|Карлсруэ
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|6
|4
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