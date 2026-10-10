Нюрнберг - Вольфсбург 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000 10 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига , 7-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Нюрнберг Нюрнберг Вольфсбург Вольфсбург История личных встреч 04.05.2019 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 0 14.12.2018 Германия - Бундеслига 15-й тур 0 : 2 19.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала 0 : 2 ДВ 12.04.2014 Германия - Бундеслига 30-й тур 4 : 1 23.11.2013 Германия - Бундеслига 13-й тур 1 : 1 31.03.2013 Германия - Бундеслига 27-й тур 2 : 2 03.11.2012 Германия - Бундеслига 10-й тур 1 : 0 17.03.2012 Германия - Бундеслига 26-й тур 1 : 3 15.10.2011 Германия - Бундеслига 9-й тур 2 : 1 12.03.2011 Германия - Бундеслига 26-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Герта 6 18 2 Повышение Нюрнберг 6 16 3 Плей-офф за повышение Хайденхайм 7 14 4 Кайзерслаутерн 7 12 5 Вольфсбург 6 11 6 Магдебург 6 10 7 Энерги 6 8 8 Айнтрахт Б 7 7 9 Санкт-Паули 6 7 10 Бохум 6 7 11 Ганновер-96 6 7 12 Оснабрюк 6 7 13 Гройтер Фюрт 6 6 14 Арминия 6 5 15 Карлсруэ 6 5 16 Стыковая зона Хольштайн 7 4 17 Зона вылета Динамо Др 6 4 18 Зона вылета Дармштадт 98 6 4