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Нюрнберг - Вольфсбург 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
10 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Нюрнберг
Вольфсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Вольфсбург
Вольфсбург
История личных встреч
04.05.2019 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург2 : 0Нюрнберг
14.12.2018 Германия - Бундеслига 15-й тур Нюрнберг0 : 2Вольфсбург
19.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Нюрнберг0 : 2 ДВВольфсбург
12.04.2014 Германия - Бундеслига 30-й тур Вольфсбург4 : 1Нюрнберг
23.11.2013 Германия - Бундеслига 13-й тур Нюрнберг1 : 1Вольфсбург
31.03.2013 Германия - Бундеслига 27-й тур Вольфсбург2 : 2Нюрнберг
03.11.2012 Германия - Бундеслига 10-й тур Нюрнберг1 : 0Вольфсбург
17.03.2012 Германия - Бундеслига 26-й тур Нюрнберг1 : 3Вольфсбург
15.10.2011 Германия - Бундеслига 9-й тур Вольфсбург2 : 1Нюрнберг
12.03.2011 Германия - Бундеслига 26-й тур Вольфсбург1 : 2Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта618
2
Повышение
Нюрнберг616
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм714
4 Кайзерслаутерн712
5 Вольфсбург611
6 Магдебург610
7 Энерги68
8 Айнтрахт Б77
9 Санкт-Паули67
10 Бохум67
11 Ганновер-9667
12 Оснабрюк67
13 Гройтер Фюрт66
14 Арминия65
15 Карлсруэ65
16
Стыковая зона
Хольштайн74
17
Зона вылета
Динамо Др64
18
Зона вылета
Дармштадт 9864
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Нюрнберг
100%
Ничья
0%
Вольфсбург
0%

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