Шлёнск - Лех П 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
10 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Лех П
Познань
Главные тренеры
|Анте Шимунджа
История личных встреч
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|22.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Польша - Экстракласса
|22-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Польша - Экстракласса
|5-й тур
|3 : 1
|26.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 1
|01.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 1
|02.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|4 : 0
|21.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 0
|12.09.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гурник З
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|9
|19
| 3
Лига Европы
|Лех П
|8
|19
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|9
|17
|5
|Погонь
|8
|15
|6
|Заглембе Л
|9
|15
|7
|Корона
|9
|15
|8
|Пяст
|9
|13
|9
|ГКС Катовице
|8
|12
|10
|Ягеллония
|8
|12
|11
|Висла Плоцк
|8
|11
|12
|Видзев
|9
|9
|13
|Радомяк
|9
|8
|14
|Краковия
|9
|8
|15
|Шлёнск
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Мотор
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ракув
|9
|3
Кто победит?
0 голосов болельщиков