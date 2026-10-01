22:16 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Шлёнск - Лех П 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
10 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Шлёнск
Лех П

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Шлёнск
Вроцлав
Лех П
Познань
Главные тренеры
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Шлёнск3 : 1Лех П
22.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Лех П1 : 0Шлёнск
24.02.2024 Польша - Экстракласса 22-й тур Лех П0 : 0Шлёнск
20.08.2023 Польша - Экстракласса 5-й тур Шлёнск3 : 1Лех П
26.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Шлёнск2 : 1Лех П
14.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Лех П0 : 1Шлёнск
01.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Шлёнск0 : 1Лех П
02.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Лех П4 : 0Шлёнск
21.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Лех П1 : 0Шлёнск
12.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Шлёнск3 : 3Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З922
2
Лига чемпионов
Легия919
3
Лига Европы
Лех П819
4
Лига конференций
Висла Кр917
5 Погонь815
6 Заглембе Л915
7 Корона915
8 Пяст913
9 ГКС Катовице812
10 Ягеллония812
11 Висла Плоцк811
12 Видзев99
13 Радомяк98
14 Краковия98
15 Шлёнск96
16
Зона вылета
Мотор96
17
Зона вылета
Вечиста Краков85
18
Зона вылета
Ракув93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Шлёнск
0%
Ничья
0%
Лех П
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close