Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212 10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 6-й тур Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер Тоттенхэм Хотспур Лондон 1 вр Сенне Ламменс 2 зщ Диогу Дало 5 зщ Гарри Магуайр 6 зщ Лисандро Мартинес 23 зщ Люк Шоу 18 пз Юри Тилеманс 8 пз Бруну Фернандеш 10 пз Матеус Кунья 17 пз Андрей Сантос 19 нп Брайан Мбемо 31 нп Ши Лэйси 31 вр Антонин Кински 3 зщ Эндрю Робертсон 14 зщ Арчи Грей 6 зщ Ян Паул ван Хекке 37 зщ Микки ван де Вен 30 пз Родриго Бентанкур 16 пз Сандро Тонали 20 пз Мохаммед Кудус 8 пз Конор Галлахер 17 нп Савиньо 22 нп Омар Мармуш Главные тренеры Майкл Кэррик Роберто де Дзерби История личных встреч 07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 0 08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2 21.05.2025 Лига Европы Финал 1 : 0 16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 0 19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 4 : 3 29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 0 : 3 14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур 2 : 2 19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 2 : 0 27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2 19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 0 Текстовая трансляция Автообновление отключено каждые 30 секунд каждую минуту каждые 2 минуты каждые 3 минуты каждые 4 минуты каждые 5 минут 0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Манчестер Сити 5 15 2 Лига чемпионов Арсенал 5 12 3 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 5 10 4 Лига чемпионов Брентфорд 5 9 5 Лига Европы Лидс Юнайтед 5 9 6 Лига Европы Ливерпуль 5 9 7 Лига конференций Эвертон 5 9 8 Халл Сити 5 8 9 Ньюкасл Юнайтед 5 8 10 Челси 5 7 11 Ипсвич Таун 5 6 12 Манчестер Юнайтед 5 5 13 Ноттингем Форест 5 5 14 Сандерленд 5 4 15 Кристал Пэлас 5 4 16 Астон Вилла 5 4 17 Борнмут 5 3 18 Зона вылета Ковентри Сити 5 3 19 Зона вылета Фулхэм 5 2 20 Зона вылета Тоттенхэм Хотспур 5 2