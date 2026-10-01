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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Бразилия пз Матеус Кунья
17 Бразилия пз Андрей Сантос
19 Камерун нп Брайан Мбемо
31 Англия нп Ши Лэйси
31 Чехия вр Антонин Кински
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
14 Англия зщ Арчи Грей
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
16 Италия пз Сандро Тонали
20 Гана пз Мохаммед Кудус
8 Англия пз Конор Галлахер
17 Бразилия нп Савиньо
22 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Манчестер Юнайтед
21.05.2025 Лига Европы Финал Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Юнайтед
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Юнайтед
19.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур4 : 3Манчестер Юнайтед
29.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Тоттенхэм Хотспур
14.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Манчестер Юнайтед
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед59
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ман Юнайтед
100%
Ничья
0%
Тоттенхэм
0%

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