Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
10 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|17
|пз
|Андрей Сантос
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|31
|нп
|Ши Лэйси
|31
|вр
|Антонин Кински
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|14
|зщ
|Арчи Грей
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|16
|пз
|Сандро Тонали
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|8
|пз
|Конор Галлахер
|17
|нп
|Савиньо
|22
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|19.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|4 : 3
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 6-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
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