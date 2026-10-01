Аугсбург - Бавария 10 Октября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Финн Дамен
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|2
|зщ
|Кальвин Браккельман
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|14
|пз
|Луис Диас
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Леннарт Карл
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Венсан Компани
История личных встреч
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|04.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|5 : 3
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|17.09.2022
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Байер
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Майнц
|4
|7
|7
|Эльферсберг
|4
|7
|8
|Вердер
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
Кто победит?
0 голосов болельщиков