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Аугсбург - Бавария 10 Октября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Аугсбург
Бавария

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврФинн Дамен
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
5ФранциязщКрислен Матсима
27ГерманиязщМариус Вольф
2ГерманиязщКальвин Браккельман
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
16ГерманияпзХеннес Беренс
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
11АвстриянпМихаэль Грегорич
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
19КанадазщАльфонсо Дэвис
27АвстриязщКонрад Лаймер
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
14КолумбияпзЛуис Диас
17ФранцияпзМайкл Олисе
42ГерманияпзЛеннарт Карл
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турБавария1 : 2Аугсбург
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й турАугсбург2 : 3Бавария
04.04.2025Германия — Бундеслига28-й турАугсбург1 : 3Бавария
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБавария3 : 0Аугсбург
27.01.2024Германия - Бундеслига19-й турАугсбург2 : 3Бавария
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБавария3 : 1Аугсбург
11.03.2023Германия — Бундеслига24-й турБавария5 : 3Аугсбург
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаАугсбург2 : 5Бавария
17.09.2022Германия — Бундеслига7-й турАугсбург1 : 0Бавария
09.04.2022Германия - Бундеслига29-й турБавария1 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д412
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Байер47
6
Лига конференций
Майнц47
7 Эльферсберг47
8 Вердер47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аугсбург
0%
Ничья
0%
Бавария
0%

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