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Каза Пия - Санта-Клара 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Каза Пия
Санта-Клара

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
18.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур Каза Пия0 : 0Санта-Клара
06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0Каза Пия
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1Каза Пия
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Каза Пия0 : 2Санта-Клара
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Каза Пия2 : 1Санта-Клара
07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Санта-Клара0 : 0Каза Пия
22.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Санта-Клара1 : 2Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Бенфика716
3
Лига чемпионов
Спортинг715
4
Лига Европы
Санта-Клара715
5
Лига конференций
Арока711
6 Брага611
7 Академику711
8 Эштрела710
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте68
11 Маритиму78
12 Алверка78
13 Фамаликан77
14 Витория Гимарайнш75
15 Насьонал74
16
Стыковая зона
Риу Аве74
17
Зона вылета
Каза Пия74
18
Зона вылета
Эшторил72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Каза Пия
0%
Ничья
0%
Санта-Клара
0%

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