Каза Пия - Санта-Клара 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
|18.04.2026
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|06.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 0
|22.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|15
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|7
|15
| 5
Лига конференций
|Арока
|7
|11
|6
|Брага
|6
|11
|7
|Академику
|7
|11
|8
|Эштрела
|7
|10
|9
|Морейренсе
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|8
|11
|Маритиму
|7
|8
|12
|Алверка
|7
|8
|13
|Фамаликан
|7
|7
|14
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|15
|Насьонал
|7
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|7
|2
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