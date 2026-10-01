Каза Пия - Санта-Клара 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500 10 Октября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра , 8-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Каза Пия Лиссабон Санта-Клара Понта-Делгада История личных встреч 18.04.2026 Португалия — Примейра 30-й тур 0 : 0 06.12.2025 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0 01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1 24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 2 29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур 2 : 1 07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур 0 : 0 22.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 7 21 2 Лига чемпионов Бенфика 7 16 3 Лига чемпионов Спортинг 7 15 4 Лига Европы Санта-Клара 7 15 5 Лига конференций Арока 7 11 6 Брага 6 11 7 Академику 7 11 8 Эштрела 7 10 9 Морейренсе 7 8 10 Жил Висенте 6 8 11 Маритиму 7 8 12 Алверка 7 8 13 Фамаликан 7 7 14 Витория Гимарайнш 7 5 15 Насьонал 7 4 16 Стыковая зона Риу Аве 7 4 17 Зона вылета Каза Пия 7 4 18 Зона вылета Эшторил 7 2