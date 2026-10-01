Падерборн 07 - Штутгарт 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Штутгарт
Штутгарт
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
|17
|пз
|Лорин Курда
|28
|пз
|Лаурин Ульрих
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|40
|нп
|Габриэль Видович
|30
|нп
|Стефано Марино
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|41
|вр
|Деннис Займен
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|29
|зщ
|Финн Ельч
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|26
|пз
|Дениз Ундав
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|10
|нп
|Крис Фюрих
|18
|нп
|Джейми Левелинг
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|31.01.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|23.05.2015
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.12.2014
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Байер
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Майнц
|4
|7
|7
|Эльферсберг
|4
|7
|8
|Вердер
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
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