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Падерборн 07 - Штутгарт 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
10 Октября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Падерборн 07
Штутгарт

Стартовый состав
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Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Штутгарт
Штутгарт
15ГерманияврНауэль Ноль
21ГерманиязщJano ter Horst
25ГерманиязщТьярк Шеллер
22ГерманиязщМаттес Хансен
17ГерманияпзЛорин Курда
28ГерманияпзЛаурин Ульрих
5СШАпзСантьяго Кастаньеда
23ФилиппиныпзРафаэль Обермайр
40ХорватиянпГабриэль Видович
30ГерманиянпСтефано Марино
18ГерманиянпМарвин Пирингер
41ГерманияврДеннис Займен
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
24ГерманиязщЙефф Шабо
29ГерманиязщФинн Ельч
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
21ГерманияпзГриша Прёмель
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
26ГерманияпзДениз Ундав
6ГерманияпзАнгело Штиллер
10ГерманиянпКрис Фюрих
18ГерманиянпДжейми Левелинг
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
31.01.2023Кубок Германии1/8 финалаПадерборн 071 : 2Штутгарт
23.05.2015Германия - Бундеслига34-й турПадерборн 071 : 2Штутгарт
20.12.2014Германия - Бундеслига17-й турШтутгарт0 : 0Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д412
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Байер47
6
Лига конференций
Майнц47
7 Эльферсберг47
8 Вердер47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Падерборн 07
0%
Ничья
0%
Штутгарт
0%

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