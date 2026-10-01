Сандерленд - Брайтон энд Хоув Альбион 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Стартовый состав
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Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|22
|вр
|Робин Руфс
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|4
|пз
|Кевин Дансо
|34
|пз
|Гранит Джака
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|27
|пз
|Ноа Садики
|18
|нп
|Вильсон Изидор
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|5
|зщ
|Льюис Данк
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|14
|пз
|Чема Андрес
|26
|пз
|Ясин Аяри
|19
|нп
|Харалампос Костулас
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|14.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брентфорд
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|5
|9
| 6
Лига Европы
|Ливерпуль
|5
|9
| 7
Лига конференций
|Эвертон
|5
|9
|8
|Халл Сити
|5
|8
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|8
|10
|Челси
|5
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Манчестер Юнайтед
|5
|5
|13
|Ноттингем Форест
|5
|5
|14
|Сандерленд
|5
|4
|15
|Кристал Пэлас
|5
|4
|16
|Астон Вилла
|5
|4
|17
|Борнмут
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|3
| 19
Зона вылета
|Фулхэм
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|2
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