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Сандерленд - Брайтон энд Хоув Альбион 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
10 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Сандерленд
Брайтон энд Хоув Альбион

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Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
22 Нидерланды вр Робин Руфс
20 Франция зщ Норди Мукиэле
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
17 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
4 Австрия пз Кевин Дансо
34 Швейцария пз Гранит Джака
28 Франция пз Энцо Ле Фе
10 Эквадор пз Нильсон Ангуло
27 ДР Конго пз Ноа Садики
18 Гаити нп Вильсон Изидор
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
21 Франция зщ Оливье Боскальи
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
5 Англия зщ Льюис Данк
25 Парагвай пз Диего Гомес
29 Бельгия пз Максим Де Кёйпер
13 Германия пз Паскаль Грос
14 Испания пз Чема Андрес
26 Швеция пз Ясин Аяри
19 Греция нп Харалампос Костулас
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
14.03.2026 Англия — Премьер-лига 30-й тур Сандерленд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити515
2
Лига чемпионов
Арсенал512
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион510
4
Лига чемпионов
Брентфорд59
5
Лига Европы
Лидс Юнайтед59
6
Лига Европы
Ливерпуль59
7
Лига конференций
Эвертон59
8 Халл Сити58
9 Ньюкасл Юнайтед58
10 Челси57
11 Ипсвич Таун56
12 Манчестер Юнайтед55
13 Ноттингем Форест55
14 Сандерленд54
15 Кристал Пэлас54
16 Астон Вилла54
17 Борнмут53
18
Зона вылета
Ковентри Сити53
19
Зона вылета
Фулхэм52
20
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сандерленд
0%
Ничья
0%
Брайтон
0%

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