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Аякс - НЕК Неймеген 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
10 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Аякс
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Аякс
Амстердам
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
2 Бразилия зщ Лукас Роза
6 Германия зщ Тило Керер
15 Нидерланды зщ Юри Бас
5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
8 Германия пз Юлиан Брандт
10 Израиль пз Оскар Глух
18 Нидерланды пз Дави Классен
24 Бельгия пз Йорти Мокио
11 Украина нп Виктор Цыганков
99 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
12 Австрия вр Николас Польстер
73 Португалия зщ Габриэл Браш
4 Нидерланды зщ Перр Схюрс
21 Дания зщ Тобиас Шторм
6 Хорватия пз Дарко Неяшмич
20 Франция пз Ноэ Лебретон
9 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды пз Брайан Линссен
34 Нидерланды нп Кевин Керс
77 Нидерланды нп Айоделе Томас
10 Сербия нп Душан Тадич
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс1 : 1НЕК Неймеген
20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур НЕК Неймеген2 : 2Аякс
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Аякс0 : 3НЕК Неймеген
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2Аякс
18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Аякс2 : 2НЕК Неймеген
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2Аякс
05.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс1 : 0НЕК Неймеген
08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур НЕК Неймеген1 : 1Аякс
23.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген0 : 1Аякс
14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс5 : 0НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
2
Лига чемпионов
Фейеноорд717
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен716
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен79
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Аякс
0%
Ничья
0%
НЕК Неймеген
0%

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