Аякс - НЕК Неймеген 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
10 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Аякс
Амстердам
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Лукас Роза
|6
|зщ
|Тило Керер
|15
|зщ
|Юри Бас
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|8
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|пз
|Оскар Глух
|18
|пз
|Дави Классен
|24
|пз
|Йорти Мокио
|11
|нп
|Виктор Цыганков
|99
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|12
|вр
|Николас Польстер
|73
|зщ
|Габриэл Браш
|4
|зщ
|Перр Схюрс
|21
|зщ
|Тобиас Шторм
|6
|пз
|Дарко Неяшмич
|20
|пз
|Ноэ Лебретон
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|пз
|Брайан Линссен
|34
|нп
|Кевин Керс
|77
|нп
|Айоделе Томас
|10
|нп
|Душан Тадич
Главные тренеры
|Мичел Санчес
История личных встреч
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|18.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|05.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|23.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|17
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|14
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|7
|11
|8
|Гронинген
|7
|11
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Херенвен
|7
|9
|11
|НЕК Неймеген
|7
|8
|12
|Спарта
|7
|5
|13
|Телстар
|7
|5
|14
|Камбюр
|7
|5
|15
|Утрехт
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|7
|2
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