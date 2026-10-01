Аякс - НЕК Неймеген 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885 10 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 8-й тур Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Аякс Амстердам НЕК Неймеген Неймеген 1 вр Марк-Андре тер Штеген 2 зщ Лукас Роза 6 зщ Тило Керер 15 зщ Юри Бас 5 зщ Оуэн Вейндал 8 пз Юлиан Брандт 10 пз Оскар Глух 18 пз Дави Классен 24 пз Йорти Мокио 11 нп Виктор Цыганков 99 нп Толуваласе Арокодаре 12 вр Николас Польстер 73 зщ Габриэл Браш 4 зщ Перр Схюрс 21 зщ Тобиас Шторм 6 пз Дарко Неяшмич 20 пз Ноэ Лебретон 9 пз Тьяронн Чери 30 пз Брайан Линссен 34 нп Кевин Керс 77 нп Айоделе Томас 10 нп Душан Тадич Главные тренеры Мичел Санчес История личных встреч 21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 1 : 1 20.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур 2 : 2 11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 0 : 3 01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур 1 : 2 18.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур 2 : 2 03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур 1 : 2 05.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур 1 : 0 08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур 1 : 1 23.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 1 14.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 5 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов АЗ Алкмар 7 19 2 Лига чемпионов Фейеноорд 7 17 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 7 16 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 7 16 5 Плей-офф Лиги конференций Аякс 7 14 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 7 13 7 Плей-офф Лиги конференций Эксельсиор 7 11 8 Гронинген 7 11 9 Гоу Эхед Иглс 7 10 10 Херенвен 7 9 11 НЕК Неймеген 7 8 12 Спарта 7 5 13 Телстар 7 5 14 Камбюр 7 5 15 Утрехт 7 5 16 Стыковая зона ПЕК Зволле 7 4 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 7 2 18 Зона вылета Виллем II 7 2