Академику - Эшторил 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра , 8-й тур Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Академику Визеу Эшторил Эшторил История личных встреч 01.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 3-й тур 3 : 2 16.02.2021 Португалия - Сегунда 20-й тур 3 : 0 24.09.2020 Португалия - Сегунда 3-й тур 0 : 2 03.11.2019 Португалия - Сегунда 9-й тур 3 : 1 05.05.2019 Португалия - Сегунда 32-й тур 1 : 3 18.11.2018 Португалия - Сегунда 15-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 7 21 2 Лига чемпионов Бенфика 7 16 3 Лига чемпионов Спортинг 7 15 4 Лига Европы Санта-Клара 7 15 5 Лига конференций Арока 7 11 6 Брага 6 11 7 Академику 7 11 8 Эштрела 7 10 9 Морейренсе 7 8 10 Жил Висенте 6 8 11 Маритиму 7 8 12 Алверка 7 8 13 Фамаликан 7 7 14 Витория Гимарайнш 7 5 15 Насьонал 7 4 16 Стыковая зона Риу Аве 7 4 17 Зона вылета Каза Пия 7 4 18 Зона вылета Эшторил 7 2