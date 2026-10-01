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Академику - Эшторил 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Академику
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Академику
Визеу
Эшторил
Эшторил
История личных встреч
01.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа H. 3-й тур Академику3 : 2Эшторил
16.02.2021 Португалия - Сегунда 20-й тур Эшторил3 : 0Академику
24.09.2020 Португалия - Сегунда 3-й тур Академику0 : 2Эшторил
03.11.2019 Португалия - Сегунда 9-й тур Эшторил3 : 1Академику
05.05.2019 Португалия - Сегунда 32-й тур Эшторил1 : 3Академику
18.11.2018 Португалия - Сегунда 15-й тур Академику1 : 2Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Бенфика716
3
Лига чемпионов
Спортинг715
4
Лига Европы
Санта-Клара715
5
Лига конференций
Арока711
6 Брага611
7 Академику711
8 Эштрела710
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте68
11 Маритиму78
12 Алверка78
13 Фамаликан77
14 Витория Гимарайнш75
15 Насьонал74
16
Стыковая зона
Риу Аве74
17
Зона вылета
Каза Пия74
18
Зона вылета
Эшторил72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Академику
0%
Ничья
0%
Эшторил
0%

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