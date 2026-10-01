Лилль - Гавр 10 Октября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
10 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лилль
Лилль
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Берке Озер
|22
|зщ
|Тьягу Сантош
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|19
|пз
|Башар Онал
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
|18
|нп
|Аясэ Уэда
|7
|нп
|Дилан Баква
|16
|вр
|Арно Бодар
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|12
|зщ
|Элиас Йелерт
|20
|пз
|Djibril Ouziad
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|30
|пз
|Sota Nakamura
|9
|нп
|Джош Майя
|25
|нп
|Мбвана Саматта
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
|Дидье Дигар
История личных встреч
|03.05.2026
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|23.05.2009
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2008
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Анже
|5
|7
|8
|Страсбург
|5
|7
|9
|Ле-Ман
|5
|6
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Брест
|5
|5
|12
|Лорьян
|5
|5
|13
|Тулуза
|5
|5
|14
|Ницца
|5
|5
|15
|Ланс
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
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