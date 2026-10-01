22:13 ()
Расписание матчей
Пятница 09 октября
Суббота 10 октября
Свернуть список

Лилль - Гавр 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
10 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лилль
Гавр

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Лилль
Лилль
Гавр
Гавр
1ТурцияврБерке Озер
22ПортугалиязщТьягу Сантош
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
15ФранциязщРомен Перро
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
19ТурцияпзБашар Онал
14ДанияпзМауритс Кьергор
18ЯпониянпАясэ Уэда
7ФранциянпДилан Баква
16БельгияврАрно Бодар
23ФранциязщВенсан Сассо
15ЯпониязщАюму Сэко
5АлжирзщАхмед Туба
12ДаниязщЭлиас Йелерт
20ФранцияпзDjibril Ouziad
26ФранцияпзСаймон Эбоног
7МароккопзАмир Ричардсон
30ЯпонияпзSota Nakamura
9НигериянпДжош Майя
25ТанзаниянпМбвана Саматта
Главные тренеры
ИталияДавиде Анчелотти
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
03.05.2026Франция — Лига 132-й турЛилль1 : 1Гавр
30.11.2025Франция — Лига 114-й турГавр0 : 1Лилль
08.02.2025Франция — Лига 121-й турЛилль1 : 2Гавр
28.09.2024Франция — Лига 16-й турГавр0 : 3Лилль
17.02.2024Франция - Лига 122-й турЛилль3 : 0Гавр
01.10.2023Франция - Лига 17-й турГавр0 : 2Лилль
23.05.2009Франция - Лига 137-й турГавр0 : 1Лилль
20.12.2008Франция - Лига 119-й турЛилль3 : 1Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион511
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Анже57
8 Страсбург57
9 Ле-Ман56
10 Осер56
11 Брест55
12 Лорьян55
13 Тулуза55
14 Ницца55
15 Ланс54
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лилль
0%
Ничья
0%
Гавр
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close