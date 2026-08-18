Фенербахче – Лион. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 августа

Дата публикации: 18-08-2026 12:07

18 августа на стадионе Шукру Саначоглу состоится долгожданный первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором турецкий Фенербахче примет французский Лион. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Оба клуба уверенно прошли все предыдущие испытания, чтобы оказаться так близко к основному этапу самого престижного клубного турнира Европы, и теперь бороться предстоит не только за выход в групповой этап, но и за престиж и значимые призовые.

Фенербахче

Коллектив из Стамбула в прошлом году не смог преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, что стало одной из главных причин расставания с известным португальским тренером Моуринью. На смену пришел молодой наставник Доменико Тедеско, который, однако, принес Фенербахче трофей только на уровне Суперкубка, а вот в чемпионате команда вновь уступила титул своему принципиальному сопернику Галатасараю, финишировав второй. Летом руководство клуба решилось на очередную перестановку - уже в четвертый раз команду возглавил Исмаил Картал, который хорошо знаком болельщикам своими предыдущими успехами.

В это трансферное окно Фенербахче существенно обновил состав - теперь за стамбульский клуб играют такие известные игроки, как Ведат Мурики (вернулся после предыдущего периода в Турции), Аке, Гринвуд, а на прошлой неделе был оформлен громкий трансфер бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, что сразу же повысило ожидания от текущего сезона. Кстати, оба первых раунда квалификации клуб прошел еще без участия Лукаку: сперва Фенербахче одолел польский Гурник (1-0 дома и ничья 0-0 на выезде), а затем без особых проблем разобрался с австрийским Штурмом, всухую одержав две победы с общим счетом 3-0.

Лион

Французский Лион сделал ставку на Паулу Фонсеку еще позапрошлом сезоне. Несмотря на противоречивый старт работы тренера, когда он был вовлечен в скандал с арбитражем и на некоторое время был дисквалифицирован, команда при нем все-таки демонстрировала заметный прогресс, а в сезоне 2025/2026 заиграла еще увереннее. Главным приобретением зимой стал украинский нападающий Роман Яремчук, что заметно усилило атаку. Благодаря этому Лион выиграл напряженную борьбу за четвертое место в чемпионате Франции у Ренна и самого Фенербахче, что дало право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

На предыдущей стадии Лион провел непростое противостояние со Спартой из Праги: первый матч во Франции закончился неудачей - после автогола французы открыли счет, но затем безвольно проиграли чехам после перерыва. Однако дома команда Фонсеку продемонстрировала свой класс, разгромив Спарту со счетом 3-0. Уже на 20-й минуте Нуама открыл счет, а после перерыва французы довели дело до разгрома, тем самым заслужив свой выход в следующий раунд.

Статистика личных встреч

Если взглянуть на историю противостояний клубов, то преимущество на стороне Лиона: в рамках Лиги чемпионов состоялись четыре официальные встречи (в 2001-м и 2004-м годах), и все они завершились победой французской команды. А вот в Лиге Европы, относительно недавно, в январе позапрошлого года, команды сыграли вничью 0-0.

Прогноз на матч

Аналитики букмекерских контор склоняются в пользу Фенербахче в этом противостоянии, особенно с учетом того, что матч пройдет на домашнем стадионе турецкой команды, где поддержка болельщиков традиционно очень громкая. Очевидно, что клубу из Стамбула хочется наконец одержать первую победу над Лионом в Лиге чемпионов - пусть даже это не гарантирует итогового прохода по сумме двух матчей. Тем не менее, эксперты предполагают, что Фенербахче, усилившийся серьезными игроками, сможет добиться положительного результата на своем поле. Коэффициент на победу хозяев составляет 2.01, что достаточно привлекательно для ставок.

Общий настрой сулит упорную и интересную борьбу. Фенербахче приложит все усилия, чтобы порадовать фанатов и усилить свои шансы на попадание в групповой этап Лиги чемпионов, а Лион, учитывая опыт предыдущих встреч, будет стараться навязать свой стиль игры и добыть комфортный результат для ответной встречи.