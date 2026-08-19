Клуб с Соломоновых Островов «подписал» экс-форварда «Лестера» Варди

Дата публикации: 19-08-2026 10:20

Джейми Варди неожиданно оказался «кандидатом» на переход в клуб чемпионата Соломоновых Островов. «Реал Какамора», известный необычной подачей публикаций в социальных сетях, в шутливой форме объявил о возможном трансфере бывшего нападающего «Лестер Сити» и сборной Англии.

Клуб представил историю так, будто 39-летний форвард действительно готов перебраться на Соломоновы Острова. Варди сейчас находится в статусе свободного агента.

«Джейми Варди, который до сих пор является свободным агентом, вероятно, направляется в «Реал Какамора» для сенсационного трансфера», — говорится в публикации команды.

Дальше шутка получила продолжение. В клубе заявили, что экс-футболист «Лестера» якобы рассчитывает своим присутствием решить куда более серьёзную проблему.

«Источники, близкие к бывшей звезде «Лестер Сити», передают, что он верит, что само его присутствие окажется достаточным основанием для снятия запрета на участие команды в чемпионате Соломоновых Островов», — говорится в сообщении.

Именно с чемпионатом связана главная причина шутки. «Реал Какамора» ранее не получил лицензию на участие в новом сезоне турнира из-за несоответствия нескольким требованиям лиги.

Так что до настоящего трансфера Варди дело, разумеется, не дошло. Клуб просто воспользовался ситуацией, чтобы обыграть собственные проблемы с допуском к чемпионату.