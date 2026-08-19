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«Реал Сосьедад» готов был продать Захаряна, но покупатели не нашлись

Дата публикации: 19-08-2026 10:22

 

Арсен Захарян может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад». Испанский клуб допускал продажу российского полузащитника этим летом, но подходящих предложений так и не дождался.

Об этом пишет AS. По данным издания, ситуация может привести к тому, что Захарян останется в Сан-Себастьяне и начнёт новый сезон в составе команды.

Предсезонная подготовка футболиста прошла без травм, которые могли бы помешать ему работать вместе с партнёрами. Этот момент в клубе тоже принимают во внимание.

В прошлом сезоне Захарян провёл 21 матч во всех турнирах и забил один гол.

Контракт 23-летнего полузащитника с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €9 млн.

Пока трансферный сценарий для Захаряна не складывается. «Реал Сосьедад» был готов рассмотреть расставание с игроком, но ни одного предложения за футболиста клуб не получил.

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