Бывший тренер «Дженоа» Патрик Виейра назначен главным тренером Сенегала

Дата публикации: 19-08-2026 10:25

Патрик Виейра получил новую работу после нескольких месяцев без клуба. Французский специалист назначен главным тренером сборной Сенегала.

О решении объявила Федерация футбола Сенегала. Для Виейры эта должность стала первой работой с национальной командой на уровне главного тренера.

Последним клубом специалиста был «Дженоа», который он покинул осенью 2025 года. До этого Виейра успел потренировать «Страсбург», «Кристал Пэлас», «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу». Был в его карьере и период работы с молодёжной командой «Манчестер Сити».

Новое назначение имеет для 50-летнего тренера особый контекст. Виейра имеет французское гражданство, но родился в Дакаре — столице Сенегала.

Смена тренера в национальной команде произошла после чемпионата мира — 2026. Сенегальская федерация рассталась с Папа Тиавом после поражения от Бельгии со счётом 2:3 в дополнительное время в 1/16 финала турнира.

Теперь сборной предстоит новый этап уже под руководством Виейры.