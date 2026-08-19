«Ювентус» арендовал Викарио у «Тоттенхэма» до 2027 года

Дата публикации: 19-08-2026 10:27

Гульельмо Викарио официально стал игроком «Ювентуса». Туринский клуб взял 29-летнего голкипера в аренду у «Тоттенхэма».

Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. О переходе «Ювентус» объявил на официальном сайте.

Викарио выступает за лондонскую команду с лета 2023 года. За это время итальянец успел провести 43 матча в минувшем сезоне, причём в 13 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Изначально о возможном переезде в Турин рассказывал Фабрицио Романо. Журналист сообщал, что сделка предусматривает необязательную опцию выкупа.

Теперь Викарио предстоит новый этап карьеры в Италии. Его контракт с «Тоттенхэмом» продолжает действовать до лета 2028 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в €18 млн.