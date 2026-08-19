Жозе Моуринью официально представлен новым главным тренером «Реала»

Дата публикации: 19-08-2026 10:29

Жозе Моуринью официально вернулся к работе с мадридским «Реалом». Вчера 18 августа, португальского специалиста представили в качестве главного тренера команды.

Церемония прошла в зале заседаний штаб-квартиры мадридского клуба. Моуринью встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом, после чего поставил подпись под новым соглашением.

Контракт рассчитан на три сезона — до июня 2029 года.

После подписания документов Моуринью получил несколько памятных подарков от клуба. Тренеру вручили копию макета стадиона, часы и футболку с его именем.

На презентации присутствовал и почётный президент «Реала» Пирри (Хосе Мартинес Санчес).

Теперь Моуринью предстоит подготовить команду к официальному старту сезона. Последнюю контрольную игру «Реал» провёл 16 августа, когда разгромил немецкий «Шальке-04» со счётом 3:0.

Первый официальный матч под руководством португальца мадридцы проведут 22 августа. Соперником станет «Эспаньол».