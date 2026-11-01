Акрон - Факел 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918 21 Ноября 2026 года в 15:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 15-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Акрон Тольятти Факел Воронеж Главные тренеры Срджан Благоевич Алексей Васильевич Ребко (и.о.) Хасанби Эдуардович Биджиев История личных встреч 11.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 1 : 1 13.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 0 18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 2 : 0 15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 2 27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 2 17.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур 2 : 0 08.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур 1 : 0 15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур 0 : 2 01.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Зенит 14 31 2 Динамо М 14 31 3 Спартак М 14 29 4 Краснодар 14 26 5 ЦСКА 14 26 6 Ростов 14 19 7 Крылья Советов 14 18 8 Рубин 14 18 9 Балтика 14 17 10 Оренбург 14 17 11 Динамо Мх 14 16 12 Ахмат 14 14 13 Стыковая зона Родина 14 12 14 Стыковая зона Акрон 14 12 15 Зона вылета Локомотив М 14 11 16 Зона вылета Факел 14 6