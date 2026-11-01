Астон Вилла - Сандерленд 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Сандерленд
Сандерленд
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|4
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Бубакар Камара
|27
|пз
|Леон Горецка
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|47
|нп
|Алиссон
|11
|нп
|Николас Джексон
|22
|вр
|Робин Руфс
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|8
|пз
|Алан Браун
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
|18
|нп
|Вильсон Изидор
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|19.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 3
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|06.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 3
|21.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 1
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|29.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|28.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|10
|16
| 6
Лига Европы
|Эвертон
|10
|16
| 7
Лига конференций
|Борнмут
|10
|15
|8
|Брентфорд
|10
|14
|9
|Лидс Юнайтед
|10
|14
|10
|Астон Вилла
|10
|13
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|10
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|12
|13
|Халл Сити
|10
|11
|14
|Ипсвич Таун
|10
|11
|15
|Фулхэм
|10
|10
|16
|Ноттингем Форест
|10
|9
|17
|Ковентри Сити
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Манчестер Юнайтед
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Сандерленд
|10
|8
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|10
|7
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