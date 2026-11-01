Астон Вилла - Сандерленд 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788 21 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига , 11-й тур Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Астон Вилла Бирмингем Сандерленд Сандерленд 1 вр Дзион Судзуки 4 зщ Тейлор Харвуд-Беллис 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 22 зщ Ян Матсен 8 пз Бубакар Камара 27 пз Леон Горецка 7 пз Джон Макгинн 10 пз Эмилиано Буэндия 47 нп Алиссон 11 нп Николас Джексон 22 вр Робин Руфс 12 зщ Тома Мёнье 20 зщ Норди Мукиэле 13 зщ Люк О'Найен 17 зщ Рейнилду Мандава 32 зщ Трай Хам 8 пз Алан Браун 27 пз Ноа Садики 28 пз Энцо Ле Фе 7 пз Шемсдин Тальби 18 нп Вильсон Изидор Главные тренеры Унаи Эмери Режис Ле Брис История личных встреч 19.04.2026 Англия — Премьер-лига 33-й тур 4 : 3 21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1 06.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 0 : 3 21.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 2 : 1 02.01.2016 Англия - Премьер-лига 20-й тур 3 : 1 29.08.2015 Англия - Премьер-лига 4-й тур 2 : 2 14.03.2015 Англия - Премьер-лига 29-й тур 0 : 4 28.12.2014 Англия - Премьер-лига 19-й тур 0 : 0 01.01.2014 Англия - Премьер-лига 20-й тур 0 : 1 30.11.2013 Англия - Премьер-лига 13-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Арсенал 10 27 2 Лига чемпионов Брайтон энд Хоув Альбион 10 22 3 Лига чемпионов Манчестер Сити 10 21 4 Лига чемпионов Ливерпуль 10 18 5 Лига Европы Челси 10 16 6 Лига Европы Эвертон 10 16 7 Лига конференций Борнмут 10 15 8 Брентфорд 10 14 9 Лидс Юнайтед 10 14 10 Астон Вилла 10 13 11 Тоттенхэм Хотспур 10 12 12 Ньюкасл Юнайтед 10 12 13 Халл Сити 10 11 14 Ипсвич Таун 10 11 15 Фулхэм 10 10 16 Ноттингем Форест 10 9 17 Ковентри Сити 10 9 18 Зона вылета Манчестер Юнайтед 10 8 19 Зона вылета Сандерленд 10 8 20 Зона вылета Кристал Пэлас 10 7