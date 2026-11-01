Айнтрахт Ф - Хоффенхайм 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
21 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Макс Бурда (Берлин, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хоффенхайм
Зинсхайм
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|42
|пз
|Джан Узун
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|20
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|28
|зщ
|Коки Матида
|39
|зщ
|Матс Ротс
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|14
|нп
|Адам Дагим
|19
|нп
|Тим Лемперле
|11
|нп
|Фисник Аслани
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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