Райо Вальекано - Валенсия 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
21 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Валенсия
Валенсия
|25
|вр
|Эмиль Аудеро
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|15
|зщ
|Муджаид Садик
|17
|зщ
|Адрия Педроса
|6
|зщ
|Пате Сисс
|14
|зщ
|Георгий Цитаишвили
|8
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|4
|пз
|Педро Диас
|10
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|18
|зщ
|Пепелу
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|8
|пз
|Хави Герра
|33
|пз
|Аарон Майоль
|2
|пз
|Гвидо Родригес
|11
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|19
|нп
|Дани Раба
Главные тренеры
|Беньят Сан Хосе
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|14.05.2026
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 1
|01.12.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|03.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|11.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
Кто победит?
0 голосов болельщиков