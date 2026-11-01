Алавес - Депортиво 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 21 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 13-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Алавес Витория Депортиво Ла-Корунья 1 вр Антонио Сивера 16 зщ Вилле Коски 2 зщ Николас Валентини 7 зщ Анхель Перес 14 зщ Науэль Теналья 3 зщ Юссеф Энрикес 8 пз Антонио Бланко 19 пз Пабло Ибаньес 6 пз Андер Гевара 15 нп Лукас Бойе 11 нп Тони Мартинес 13 вр Лео Роман 2 зщ Адрия Альтимира 15 зщ Мигель Лоурейро 20 зщ Хосе Хименес 12 пз Джакомо Квальята 21 пз Марио Сориано 16 пз Лоренцо Аматуччи 19 пз Луисми Крус 11 нп Давид Мелья 10 нп Еремай Эрнандес 32 нп Бил Нсонго Главные тренеры Кике Санчес Флорес Антонио Идальго Морилья История личных встреч 06.01.2021 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 1 17.02.2018 Испания - Примера 24-й тур 1 : 0 20.09.2017 Испания - Примера 5-й тур 1 : 0 18.02.2017 Испания - Примера 23-й тур 0 : 1 11.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч 1 : 1 03.01.2017 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2 19.09.2016 Испания - Примера 4-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 12 33 2 Лига чемпионов Реал Мадрид 12 30 3 Лига чемпионов Атлетико М 12 28 4 Лига чемпионов Бетис 12 26 5 Лига Европы Реал Сосьедад 12 22 6 Лига конференций Севилья 12 18 7 Атлетик Б 11 16 8 Депортиво 12 15 9 Вильярреал 12 15 10 Расинг 12 14 11 Сельта 12 13 12 Алавес 12 13 13 Райо Вальекано 11 12 14 Осасуна 12 12 15 Эспаньол 12 12 16 Хетафе 12 12 17 Леванте 12 11 18 Зона вылета Эльче 12 10 19 Зона вылета Валенсия 12 9 20 Зона вылета Малага 12 5