Алавес - Депортиво 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
21 Ноября 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Алавес
Витория
Депортиво
Ла-Корунья
|1
|вр
|Антонио Сивера
|16
|зщ
|Вилле Коски
|2
|зщ
|Николас Валентини
|7
|зщ
|Анхель Перес
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|6
|пз
|Андер Гевара
|15
|нп
|Лукас Бойе
|11
|нп
|Тони Мартинес
|13
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|21
|пз
|Марио Сориано
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|19
|пз
|Луисми Крус
|11
|нп
|Давид Мелья
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
|32
|нп
|Бил Нсонго
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Антонио Идальго Морилья
История личных встреч
|06.01.2021
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|17.02.2018
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|20.09.2017
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|18.02.2017
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 1
|11.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|03.01.2017
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.09.2016
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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