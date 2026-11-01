Байер - Падерборн 07 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Стартовый состав
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Составы команд
Байер
Леверкузен
Падерборн 07
Падерборн
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|2
|зщ
|Факундо Медина
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|9
|пз
|Афонсу Морейра
|7
|пз
|Йонас Хофман
|14
|нп
|Патрик Шик
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
|17
|пз
|Лорин Курда
|6
|пз
|Том Бак
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|2
|пз
|Рубен Мюллер
|40
|нп
|Габриэль Видович
|30
|нп
|Стефано Марино
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 4 ДВ
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 4
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 0
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|08.03.2015
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|04.10.2014
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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