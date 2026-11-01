Динамо-Брест - Нафтан 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
21 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|03.07.2026
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 4
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 6
|26.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 3
|10.07.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 5
|21.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 4
|04.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|62
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|28
|61
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|28
|61
|4
|Динамо-Брест
|28
|51
|5
|Неман
|28
|49
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Витебск
|28
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|28
|36
|9
|Минск
|28
|35
|10
|Славия-Мозырь
|28
|34
|11
|Барановичи
|28
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|27
|13
|Белшина
|28
|24
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|28
|24
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|28
|23
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|28
|17
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