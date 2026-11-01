Динамо-Брест - Нафтан 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080 21 Ноября 2026 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига , 29-й тур

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Составы команд Динамо-Брест Брест Нафтан Новополоцк История личных встреч 03.07.2026 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 4 10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0 30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 2 15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 3 : 6 26.04.2024 Беларусь — Высшая лига 6-й тур 2 : 2 16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 2 : 2 30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 3 10.07.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 2 4 : 5 21.10.2017 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 4 04.06.2017 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 2 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов МЛ Витебск 28 62 2 Лига конференций Ислочь 28 61 3 Лига конференций Динамо Мн 28 61 4 Динамо-Брест 28 51 5 Неман 28 49 6 Гомель 28 43 7 Витебск 28 40 8 Торпедо-БелАЗ 28 36 9 Минск 28 35 10 Славия-Мозырь 28 34 11 Барановичи 28 31 12 Арсенал Дз 28 27 13 Белшина 28 24 14 Стыковая зона БАТЭ 28 24 15 Зона вылета Днепр М 28 23 16 Зона вылета Нафтан 28 17